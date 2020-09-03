新冠肺炎．最新｜消息：今新增約9宗確診　預約檢測達84.5萬人

新冠肺炎疫情近日緩和，周三（2日）新增8宗確診個案，另外，有消息指今日新增9宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始今（3日）於港台《千禧年代》表示，截至今早8時，已有逾82萬人登記預約，首天已有12.6萬人完成檢測。政府宣布明日（4日）起放寬部分防疫措施，包括餐廳堂食可延至晚上10時，健身中心可重開等。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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【12:18】政府發言人表示，截至今天上午11時45分，有84.5萬人經網上系統預約做「全民檢測」。

【11:03】消息指，今天新增約9宗確診個案，略高於昨日的8宗確診個案。

【9:50】新冠肺炎第三疫情較為放緩，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）於一電台節目中表示，明白到多個業界不能於「零」確診後才回復服務，因此政府決定一步一步延長食肆堂食時間，以及重啟部份運動處所，當中包括健身室，認為做法「穩陣」，又認為在未來的一兩星期如無大爆發，確診個案維持低水平，相信限聚令一步放寬至4人問題不大。

許樹昌：若無爆發 一、兩周後放寬堂食每枱4人機會大

【09:15】全民檢測「普及社區檢測計劃」展開第3日，食物及衞生局局長陳肇始今（3日）於港台《千禧年代》表示，截至今早8時，已有逾82萬人登記預約，首天已有12.6萬人完成檢測，並已分批送往實驗室，昨晚8時止，已化驗4.9萬個樣本，惟數量龐大，暫未有化驗結果統計數字，因覆檢需時，但部分呈陰性的市民已陸續收到結果通知。

被問到有專家認為，即使有100萬人參與，仍不夠代表性，陳肇始則重申，期望市民盡量參與，可助當局了解社會整體感染情況，亦對有條件放寬社交距離措施，以及重啟經濟相當重要。政府明日起放寬食肆延長1小時堂食時間，她指，現階段暫未有條件放寬人數，會視乎疫情再作考慮。

陳肇始：逾82萬人已預約 暫未有條件放寬同枱食飯人數

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼01直擊火眼實驗室▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

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