陳彥霖死因｜彥霖親父患精神病多次入青山醫院　有出席彥霖葬禮

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍魔鬼山對出海面，死因庭今（3日）展開第九日研訊。精神科醫生何美怡以專家身份作供，透露彥霖父親曾吸冰毒，1996年起在青山醫院接受精神科治療，他現時已無吸毒，但患有分裂情感性障礙。何又從彥霖親友得知，彥霖父親去年10月曾出院出席彥霖的喪禮，其後精神轉差，不願覆診。

精神科醫生何美怡（下稱何）就死因研訊與彥霖的親友、社工、醫生等傾談，並閱讀相關的醫療報告、證供、閉路電視等。

彥霖死後父精神轉差

她曾向彥霖姑媽了解彥霖父親的背景。姑媽指，彥霖父親因思覺失調，過往十年間至少5次入住青山醫院，每次留院兩至六個月，她認為對方是因吸毒而出現思覺失調。彥霖父親最近一次出院為去年10月，當時有出席彥霖的喪禮。之後，其精神轉差，開始在住所外走廊大叫，又不肯覆診。由於他違反出院命令的條件，本年初再被送入青山醫院。

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何上月從青山醫院精神科獲得更多資料，透露彥霖父親自1996年成為青山病人，此前曾吸服冰毒，但2014年已無再吸毒，現時患有分裂情感性障礙。

彥霖母親何姵誼今天有到庭旁聽。研訊再續。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)