消息︰輕鐵查出軌事故　暫減速至時速10公里　車程最多延長7分鐘

輕鐵一架610單卡列車上周六（8月29日）駛入兆康站月台期間，車尾有車輪經過一個道岔位置出軌，事件中無人受傷。《香港01》接獲消息，港鐵因應事故決定全面審視輕鐵網絡的全部道岔，並考慮提高安全標準。港鐵向前線發出告示，指由昨日（2日）早上起，全線輕鐵駕駛時速要由15公里，減慢至10公里。有車長指，新安排令每次車程延長最多7分鐘。 本身是輕鐵車長的香港鐵路職員工會主席譚建釗承認事件，稱港鐵日前向全線輕鐵車長發出告示，要求輕鐵車速減慢至每小時10公里，他又引述港鐵管理層稱，相關安排估計不會在短期內恢復，意味要維持一段時間。《香港01》已就事件向港鐵查詢，尚待回覆。

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消息人士向《香港01》透露，港鐵因應早前發生的輕鐵出軌事故，決定審視輕鐵網絡內，全線超過100個道岔位置，並研究如何進一步提升安全標準。惟相關檢查需時、涉及道岔數量多，亦要研究是否涉零件問題。



為避免出軌事件再次重演，港鐵近日曾召開緊急會議，並會晤工會，昨日（2日）早上向全線輕鐵車長發出告示，要求輕鐵車速由原本時速15公里，減慢至10公里，而相關安排估計要維持一段時間。

輕鐵一架610單卡列車於8月29日駛入兆康站月台期間，車尾有車輪經過一個道岔位置出軌。（余睿菁攝）

香港鐵路職員工會主席譚建釗接受《香港01》訪問時，確認日前曾接獲港鐵相關告示，得悉輕鐵減速安排。譚表示，因應輕鐵車速減慢至時速10公里，預料車程時間會延長3至7分鐘不等，部分搭乘輕鐵的市民，或未能及時轉駁西鐵，尤以頭班車的情況會更為顯著。

譚續指，輕鐵減速安排實施後，港鐵僅稱會視乎實際情況，因應客量增加調動班次。對於減速安排維持多長時間，譚建釗則引述港鐵管層稱，「短期內都唔會去返之前咁！」譚又稱，自己從事輕鐵車長廿多年，港鐵是首次要求全線輕鐵以時速10公里的行駛，而輕鐵要車長以手動駕駛，車長亦需適應變動，望乘客能體諒車程時間延長。

《香港01》已就事件向港鐵查詢，現正等待回覆。