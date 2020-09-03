公開大學委任林群聲為下任校長　明年4月1日生效　任期4年

公開大學校長黃玉山任期於明年三月屆滿，公大校董會今日宣布，委任城大前副校長、特別項目總監林群聲為下任校長，任期4年，明年4月1日生效。

城大前副校長、特別項目總監林群聲獲委任為公大新校長，任期四年，明年四月一日生效。（資料圖片）

公開大學校長黃玉山自2014年4月起出任，2017年獲大學校董會續任多三年，任期於明年3月31日屆滿。

公大今日發稿指，校董會於去年11月成立校長遴選委員會，展開招聘新校長的工作。今年1月，遴選委員會委任一所顧問公司支援招聘工作，於2月進行一連串的諮詢，與不同的持份者見面，諮詢他們對遴選工作的意見及對新校長的期望。

大學於3月展開本地及全球的招聘工作，遴選委員會經過多輪的遴選及會面，一致推舉林群聲出任公大下任校長。林群聲今日出席三個公開論壇，分別與教職員、學生及校友會面。校董會在同日會議上正式通過他的委任。

林群聲透過新聞稿表示，很榮幸有機會服務公大，作為第六任校長，將會與所有教職員、學生及校友緊密合作，共同建立最優秀的教與學環境。他亦指，會致力推動公大成為一所優質的綜合型大學、並提升學術研究水平時，繼續積極提供開放及靈活的教育課程，讓社會受惠。

林群聲是研究環境化學、生態毒理學及環境風險評估學者，現為城大特別項目總監。（資料圖片）

現為城大特別項目總監 曾獲頒銀紫荊星章

林群聲是研究環境化學、生態毒理學及環境風險評估學者。現為城大特別項目總監，並身兼化學系講座教授。林群聲自1994年在城大任職，先後擔當其他要職，包括署理副校長（本科教育）、副校長（學生事務）、秘書長及海洋污染國家重點實驗室主任。

他早年於香港大學學士及碩士畢業，1984年赴英國深造，在謝菲爾德大學修讀博士學位，其後於倫敦大學國王學院從事博士後研究。1988年加入香港城市理工學院，擔任講師；其後，曾服務香港中文大學和澳洲維多利亞科技大學。他於1994年重返城大化學系（前生物及化學系）工作。

林在國際學術期刊發表超過400篇文章，主持超過35項環境相關的政府顧問項目，包括有毒污染物對本港鯨豚和水鳥的風險評估。他先後於2011年、2012年及2019年三度獲國家教育部頒發自然科學獎（二等獎）。他於2008年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於2014年獲頒授「銀紫荊星章」。

大學校董會及校長遴選委員會主席黃奕鑑表示，歡迎林群聲加入公大。黃指，作為一所年青並且發展迅速的大學，需要一位傑出的學者和有遠見的領袖帶領大學再創高峰，深信林藉着他的傑出學術成就和豐富管理經驗，能夠帶領公大繼續發展，並達致公大追求卓越的目標。