新冠肺炎・最新｜逾88萬人登記全民檢測　已化驗近14萬個樣本

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情近日緩和，昨日（3日）新增8宗確診個案，連續兩天呈個位數，其中7宗為本地個案，為第三波疫情以來單日新低。政府表示，截至昨晚8時，普及社區檢測計劃累計逾88萬人預約登記，47萬人已完成採樣，並完成13.8萬個核酸檢測。

▼9月4日起放寬措施　部份處所仍關閉▼

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▼預約全民檢測　五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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▼全民檢測計劃展開　市民及官員參與情況▼

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▼全民檢測宣傳單張及常問問題

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▼昨日總覽▼

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