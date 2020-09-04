新冠肺炎・最新｜逾88萬人登記全民檢測　聶德權陳肇始今早開記招

本港新冠肺炎疫情近日緩和，昨日（3日）新增8宗確診個案，連續兩天呈個位數，其中7宗為本地個案，為第三波疫情以來單日新低。政府表示，截至昨晚8時，普及社區檢測計劃累計逾88萬人預約登記，47萬人已完成採樣，並完成13.8萬個核酸檢測。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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【9:52】公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始將於今早11時30分會見傳媒，預料會談及普及社區檢測的最新安排。

【9:48】呼吸系統專科醫生梁子超今（4日）於港台《千禧年代》接受訪問表示，暫時每6萬個樣本找到1名隱形病人，數字不算高，但反映社區仍有隱性傳播，疫情亦不能稱之受控，相信數個星期後，始可「清零」。他又認為，倘當局能將採樣及化驗結果出爐，壓縮至一天會比較理想，另可考慮延長部分滿額的檢測中心，免市民排隊。

全民檢測｜籲壓縮採樣至結果 在一天內出爐 梁子超：會比較理想

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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▼全民檢測宣傳單張及常問問題

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▼昨日總覽▼

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