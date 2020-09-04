新冠肺炎・直播｜今增14宗確診　包括九龍圓方360超市員工

本港新冠肺炎疫情近日緩和，昨日（3日）新增8宗確診個案，連續兩天呈個位數，其中7宗為本地個案，為第三波疫情以來單日新低。然而，有消息指，今日的確診宗數約為13宗，連同昨日透過普及社區檢測找到的兩宗確診，今日確診數字重上雙位數。 政府表示，截至今早，普及社區檢測計劃累計逾91.7萬人預約登記，52.1萬人已完成採樣，並完成20.8萬個核酸檢測。

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增14宗確診個案，包括兩人由全民檢測計劃發現，以及九龍圓方360超市文職人員。確診個案當中，5人是輸入個案，9人是本地個案，當中5宗是無源頭。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

新冠肺炎｜按摩院今重開 消防員熟客即光顧：關咗咁耐好辛苦

【16:15】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，政府宣布按摩院、健身房等處所今日（4日）可有條件重開。有按摩院負責人指，重開後僅得約60%的預訂；而按摩院亦有不少防疫措施，如按摩技師須穿防護衣、戴面罩及口罩等。負責人又坦言停開個多月對生意影響很大，加上要花費逾10萬元添置防疫用品，十分吃力。

有任職消防員的「熟客」於重開首日立即光顧，並笑言：「政府一話開番就即刻預約，個幾月無按梗係唔開心啦，關咗咁耐好辛苦。」該名顧客認為按摩院環境理想，衞生措施亦足夠，故不擔心有傳播風險。

全民檢測｜122檢測中心延長4日 周六起可預約 19個下周一後關閉

【15:50】全民檢測「普及社區檢測計劃」於本周二（1日）正式展開。政府檢視過去3日社區檢測中心的運作數據和經驗及市民對檢測服務的需求後，決定延長普及社區檢測計劃4天，至下周五（11日），明日（5日）起在網上預約登記。

政府檢視現時141間社區檢測中心的使用情況後，將會安排當中19間檢測中心於下周一（7日）後停止運作。而下周二至周五，全港十八區仍然有122間社區檢測中心，為市民提供檢測服務。

↓↓19間不會延長日期的檢測中心↓↓

抗疫基金︳民政局開設逾2500個有時限職位 涉及3.54億元開支

【15:35】疫情下多個行業受影響，搵工更成難事。民政事務局在「防疫抗疫基金」下推出創造職位計劃，開設逾2,500個與文化、藝術、康樂、體育，以及地區行政有關的有時限職位。發言人表示，已有逾1,000個職位獲聘任，其餘職位亦將於未來陸續進行招聘，涉及開支約3.54億元。

+ 6 + 6 + 6

【14:02】政府今天起進一步放寬防疫措施，健身中心有條件重開。有以一對一健身為主的健身中心首天有八成客人預約，昨日已消毒場地準備復業。有業界人士指出，九成健身中心屬於中小型規模，人流不多亦注重衛生，政府不應「一刀切」關閉所有健身中心。有健身中心創辦人表示，寧願政府容許健身中心營業多於補助。

限聚令｜健身中心復業八成客上堂 業界人士稱夏天黃金期損失慘重

全民檢測｜延長計劃4天至9月11日 聶德權：為冬季爆疫預演

全民檢測｜暫揪出6人 確診率遜預期？陳肇始：搵得一個都好重要

【12:08】陳肇始：運作已理順，相信化驗速度將會加快。「首兩天化驗及確認確診都需要時間，有時差無可避免，理順後是加快了，再多了內地支援隊，運作是暢順的。」

【11:55】當被問及港府在採購疫苗的策略，陳肇始局長表示，香港在疫苗採購雙管齊下，並在8月底時已決定參與世衛以及一些組織的COVAX疫苗計劃，而港府亦有足夠資源採購。另外，衞生署科學委員會亦有與個別藥廠接觸，正審視數據，因臨床測試正進行中，有部分藥廠到達此階段。

【11:50】對於被問到全民檢測計劃的成效，兩位局長都異口同聲表示，搵隱形患者，「搵到一個都好重要」。聶德權稱，即使一個隱形患者，都可以引起爆發。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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【11:40】陳肇始：今天已經是第四天，有逾50萬人已接受採樣。截至今早10時，累計完成20.8萬核酸檢測。另外，內地的檢測支援隊在8月初到港，現時已有420名內地支援隊成員在香港，國健委如有需要可安排更多人員來港。

陳續稱，過往第三波都有群組傳播，所以短時期內盡快找出是重要的。對整社會而言，可盡快恢復正常社交及經濟活動，新常態下任何事情可回復正常，希望各位市民未去檢測掌握機會。

【11:33】聶德權：截至今早11時，累計52.1萬人已採樣，人數91.7萬人預約登記。在檢視過去3日的經驗，包括檢測中心運作經驗、市民需求，決定將整個計劃延長計劃4天至下周五（9月11日）。同時，在檢視141中心過去3日使用情況後，有中心使用量爆燈，亦有部分因地點原因使用量不高，所以將有19間在下周一（7號）後不再使用，在延長四天期間，仍有122間中心服務。

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新冠肺炎｜家庭遊樂中心停業近百日盼重開 業界指月蝕6000萬

【11:30】新冠肺炎疫情持續，美國冒險樂園等的庭遊樂中心，暫未能重開。

香港家庭遊樂中心商會及業界人士今日召開記者會，指家庭遊樂中心屬14類須停業處所之一，至今共停業93天。有經營30年的商户稱，已申請保就業及百分百貸款計劃，但坦言難單靠政府資助營運，希望政府能讓他們重開及就重開提供指示；由於持續沒有收入，他稱即將關閉兩分店。商會稱，9成業界有欠租情況，指業界已自訂八項防疫措施，認為屬低風險場所，願意讓專家小組監察運作。

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【10:55】消息指，今天新增13宗確診個案，中斷了連續兩天的個位數的確診個案，或呈反彈趨勢。

全民檢測｜郭家麒再指欠禁足令致浪費 陳凱欣反駁勿以錢衡量人命

【10:10】全民檢測「普及社區檢測計劃」進入第4日，立法會議員郭家麒今（4日）於港台節目《千禧年代》表示，倘政府仍拒封關，隱形患者確診個案將無間斷，他質疑全民檢測在缺乏相關措施配合下的成效，「只會係無限輪迴」，他又引用截至昨日的確診比率及港大研究推算，耗費龐大資金，但最終或只覓得約40個高傳播力隱形患者，認為是否值得「見仁見智」。

另一議員陳凱欣則反駁，不應以錢衡量人命，在未有疫苗前，以普及檢測，可控制隱形傳播。她又認為應延長全民檢測期，及增設流動檢測車及「到會隊」，增加便利性。

【9:52】公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始將於今早11時30分會見傳媒，預料會談及普及社區檢測的最新安排。

【9:48】呼吸系統專科醫生梁子超今（4日）於港台《千禧年代》接受訪問表示，暫時每6萬個樣本找到1名隱形病人，數字不算高，但反映社區仍有隱性傳播，疫情亦不能稱之受控，相信數個星期後，始可「清零」。他又認為，倘當局能將採樣及化驗結果出爐，壓縮至一天會比較理想，另可考慮延長部分滿額的檢測中心，免市民排隊。

全民檢測｜籲壓縮採樣至結果 在一天內出爐 梁子超：會比較理想

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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▼全民檢測宣傳單張及常問問題

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▼昨日總覽▼

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