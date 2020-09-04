無禁足配合郭家麒暗批全民檢測浪費　陳凱欣反駁不應以錢衡量人命

全民檢測（普及社區檢測計劃）進入第4日，立法會議員郭家麒今（4日）於港台節目《千禧年代》表示，倘政府仍拒封關，隱形患者確診個案將無間斷，他質疑全民檢測在缺乏相關措施配合下的成效，「只會係無限輪迴」，他又引用截至昨日的確診比率及港大研究推算，耗費龐大資金，但最終或只覓得約40個高傳播力隱形患者，認為是否值得「見仁見智」。 另一議員陳凱欣則反駁，不應以錢衡量人命，在未有疫苗前，以普及檢測，可控制隱形傳播。她又認為應延長全民檢測期，及增設流動檢測車及「到會隊」，增加便利性。

郭家麒表示，除非7天內全港禁足及封關，始會有效找出所有隱形患者，是則全民檢測所覓得的數字是「無限輪迴」。（張浩維攝/資料圖片）

郭家麒表示，現時的確診比率顯示，每6萬個樣本可找出1個隱形病人，倘以本港700萬人計算，料最終會找出百多名確診患者，相對於政府原先推算的每5000人有1位隱形病人，他認為落差甚大，但最初的推算無科學根據，他又提到，冰島及南韓曾進行大型普查，「事後發現唔到好處」，最終亦需回歸世衛風險為本，亦不著意找出無病徵人士。

他強調，倘政府仍然不肯封關，「年頭做到年尾都會有(確診個案)，只會係無限輪迴。」他又指，今次全民檢測雖是中央出資，但估計最少動用24億元，倘以港大研究基礎計算，每3個確診者有1個帶有高傳染力，「如果用咁多錢做（檢測），最終只搵到40個高傳染力，咁真係見仁見智。」

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至於全民檢測需否延長7天，他則指，倘政府擁無限資源或「錢多」，「做足兩年都得，一定有人報名，但作用係甚麼？」郭又指，除非7天內全港禁足及封關，始可找出所有隱形患者，否則只流於原地踏步，個人不同意則以全民檢測作公共政策。

他又指，已驗的12.8萬個樣本，有4宗陽性個案來自已確診者，他認為不應靠檢測找出，應醫管局正常應有覆檢，認為是當局溝通及安排不善，亦會令全民檢測結果混淆。

陳凱欣認為，不應以錢衡量人命，在未有疫苗前，以普及檢測，可控制隱形傳播。（余俊亮攝/資料圖片）

立法會議員陳凱欣則反駁指，不應以錢衡量人命，因已有4800多人感染，逾90人死亡，在未有疫苗前，以普及檢測控制隱形傳播，勿令其大爆炸，是救傷扶亡。她又反問指，「全民普檢有無害先，係咪咩都應該講錢？」她又指，今次全民檢測由中央付費，市民可免費做，她又認為，要徹底控制疫情，應針對高急群組，作恆常檢測，另應該延長7天全民檢測期，因她知悉已有醫護報名成為工作人員，另不少市民抱「睇定啲」心態，walk-in（無預約、直接排隊）人數亦見上升。



陳建議，可考慮派遣檢測「到會隊」，增加便利度，亦可於老人林立的屋邨設立流動檢測車。