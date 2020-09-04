裝修工涉非禮契女罪脫　惟送龍鳳鈪欲息事寧人罪成　囚21個月

六旬裝修工涉多番非禮未成年的「契女」，包括抓胸及摸私處。而事件遭揭發後，他涉向「契女」的母親傳訊息，欲以龍鳳鈪及鑽石金鏈息事寧人。裝修工否認4項非禮罪及1項妨礙司法公正罪受審，區域法院法官（4日）裁定他非禮罪脫，但妨礙司法公正罪成。法官指，被告公然帶同金器找「契女」的母親，打算作出利誘，最終判囚21個月。

現年61歲被告，原被控於2012年9月1日至2017年10月8日分別在沙頭角4度非禮女童X，事發時她分別為8歲及13歲。被告另被控於2017年11月10日至15日，要求X母親不要追究事件。

事主口說不卻未有離房

法官裁決時指，對X所描述的非禮案情有所疑慮。如發生於2017年的非禮事件，X指在家中走廊遭被告非禮，她隨即進入房間。被告之後亦入房再非禮X。法官指，X說她不願意，法官便預計她會擺脫被告，起身離開房間，而不是坐在床上任被告魚肉。

61歲被告在區域法院否認4項非禮及1項妨礙司法公正罪。(資料圖片)

摸事主兩胸某程度需對方合作

至於發生於同年另一次非禮事件，案情指X和被告同躺在床上，被告的雙手從後伸手入X的衣服內，摸兩邊胸。法官指，被告此舉某一程度需要對方合作。

法官指，傾向相信X和被告之間發生一些事情，但不肯定是否如X所描述。

被告明顯很不希望面對官司

至於妨礙司法公正罪，法官指根據被告向X母同意的訊息和其行徑，明顯很不希望面對官司。而X母親若不想這場官司出現，的確是有方法可做。

13歲事主未到談婚論嫁階段

對於被告在語音訊息指，龍鳳鈪及鑽石金鏈是送給X的嫁妝。法官指，X當時才13歲，完全未進入談婚論嫁的階段。法官指，被告明顯另有企圖，最終裁定他該罪罪成。

辯方求情透露，被告已婚並有三名兒子，而被告妻子尙未知悉本案。

官斥被告行為影響司法系統

法官判刑時指，任何人都不應以非法方法，影響司法系統。惟被告公然帶同金器找X母親，打算作出利誘。法官考慮被告多年間未有案底，因此酌量減刑，最終判刑21個月。

案件編號：DCCC 634/2019