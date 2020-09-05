新冠肺炎．最新｜新增約7宗確診　首名在囚人士染疫

本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，衞生署昨日（4日）公布新增12宗確診個案，消息指今日（5日）再增約7宗個案。懲教署公布，一名昨送到荔枝角收押所54歲在囚男子，今日初步確診感染新型冠狀病毒。 政府昨晚公布截至晚上8時，累計有95萬人登記參加全民檢測；負責統籌檢測計劃的公務員事務局局長聶德權表示，截至今早11時半，全民檢測計劃有超過100萬人預約登記。

全民檢測｜長洲檢測中心首日每小時約百人參與 市民失望無口罩派

【15:00】政府早前宣布全民檢測「普及社區檢測計劃」擴展至離島鄉郊地區，今日是長洲的檢測中心首日開放。該檢測中心於早上9時開放，上午人流不算太多，亦不見有人龍，估計一小時到場參與檢測的市民不足100人。有完成檢測的市民指「完全唔使等」，檢測整個過程不需10分鐘。

另外，政府早前宣傳指完成檢測後可獲10個外科口罩。然而今日長洲檢測中心內，完成檢測後市民只獲贈酒精搓手液，不少人大感失望。有長者指，因口罩使用量高，「諗住順便有口罩拎，但得支搓手液，無乜用，係好失望㗎！」

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新冠肺炎｜​首宗在囚人士染疫 到荔枝角收押所發燒 送院初確診

【13:12】​懲教署荔枝角收押所今日（5日）一名54歲男在囚人士初步確診感染新型冠狀病毒。法院判處於8月21日還押該名54歲男士到小欖精神病治療中心索取精神科報告，院所管方按既定機制將他隔離，期間他與另外一名新收納在囚人士被隔離於同一囚室，二人並無接觸其他在囚人士，並一直有進行體溫探測，體溫正常。



該名在囚人士被送往西九龍法院應訊，其後被轉送到茘枝角收押所。抵達院所後，院所管方發現他身體不適及發燒，隨即將他送往公立醫院留院接受治療，今日上午獲通知初步確診。該名在囚人士進出院所期間有佩戴外科口罩。

【12:28】消息指，今天新增少於10宗確診個案，據悉大約增約7宗。

【11:42】公務員事務局局長聶德權在社交網站公布，截至今早11時半，全民檢測計劃有超過100萬人預約登記。

全民檢測｜聶德權︰截至早上11時半 逾100萬人網上預約登記參與

聶德權公布，9月5日11時半已有逾100萬人預約全民檢測。（社交網站截圖）

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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十張圖片回顧第三波疫情兩個月 遍地開餐、攻陷護老院、選舉延期

【11:00】本港新型肺炎第三波疫情始於7月5日，至今已經滿兩個月，這是本港自1月以來最嚴重的一波疫情。 《香港01》以十組數字及圖像回顧這兩個月：被視為第三波疫情起點的茶餐廳群組，一共有46宗確診個案；兩月間出現20個有至少十宗個案的大型群組；病毒攻陷護老院、病房，死亡人數急增逾80，留下80多個肢離破碎的家庭；兩個月間超過3,500人確診；7月連逐多日錄逾百名確診患者，7月30日更單日高達149人確診等。

受疫情影響，本港選舉史上首次有立法會選舉延期一年。而無源頭個案佔逾四成，政府9月初出自願形式的全民檢測。

香港護理專科學院副院長陳子中（左）及香港急症科護理學院院士曾美玉講述參與檢測中心採樣工作。 （余俊亮攝）

全民檢測｜中心組長出動小法寶助小童採樣 直言工作辛苦但有意義

全民檢測｜屯門近二千市民檢測超預期 醫護須密密手 初期有蝦碌

【10:00】政府推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，招募6,000名醫護及相關人員、學生協助為市民採樣。香港護理專科學院過百名護士主動請纓參與工作，當中包括香港急症科護理學院院士曾美玉，她於檢測中心擔任隊長，形容工作比起日常於公立醫院急症室更為辛苦，因需密切留意場內狀況，調動人手及解答市民疑問，「啲保護衣防水、有啲焗，我成身濕透。」但她樂於參與工作，認為十分有意義。

護專副院長陳子中表示，曾遇到有小女孩害怕被採樣，臨時逃跑，離開檢測中心。他後來耐心哄她，最終小女孩接受了檢測，更遊說父親參與，「佢帶佢爸爸嚟，話唔驚㗎，我做咗啦！」另外，醫護留意到小童容易調亂樣本瓶的問題，出動「小法寶」，於樣本瓶及小童手腕繫上相同顏色的橡筋，避免出錯。

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【9:30】創新科技局局長薛永恒表示，截至今早8時，全民檢測計劃有97.8萬人登記。截至昨晚8時完成65萬個採樣。

↓↓19個不會在第二階段運作檢測中心↓↓

駿洋邨入伙 浴室外牆現污水滲漏痕跡 驗樓師指罕見：好離譜

【09:00】政府自2月起徵用火炭駿洋邨作檢疫用途，近日終交還第四及第五座，住戶於上月底起陸續入伙。馮先生一家三口輪候公屋達7年，經歷逾半年的大起大落，終在周三（3日）取得鎖匙入伙。有別於一般公屋戶上樓的興奮心情，他形容只為「放下心頭大石」。

馮先生獲編配的三至四人單位，被驗樓師賴達明評為不合格，重災區為廚房及浴室，當中在浴室外牆更發現渠喉位置有污水滲漏痕跡，並遍布多個單位。他指情況罕見於新樓，「好離譜又不能接受。」

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確診大廈食肆｜全民檢測確診少女住兆康苑 曾到MegaBox IKEA餐廳

【00:00】本港新冠肺炎疫情近日緩和，衞生署今日公布昨日（3日 )新增12宗確診個案，其中7宗為本地個案，患者住址分布於油尖旺、屯門、粉嶺等。

有四人參加全民檢測「普及社區檢測計劃」而被發現染疫，其中居於屯門兆康苑的22歲少女，除了曾到訪順利紀律部隊宿舍，她亦曾到MegaBox宜家家居餐廳，以及西洋菜南街的101肉燥飯專門店。

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昨日總覽：新冠肺炎・9.4｜累計95萬人登記全民檢測 投訴被登記增至166宗

全民檢測｜122檢測中心延長4日 周六起可預約 19個下周一後關閉

全民檢測｜延長計劃4天至9月11日 聶德權：為冬季爆疫預演

全民檢測｜暫揪出6人 確診率遜預期？陳肇始：搵得一個都好重要

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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新冠肺炎｜按摩院今重開 消防員熟客即光顧：關咗咁耐好辛苦

新冠肺炎｜堂食令延長至10時首晚 石板燒店指能增加一輪生意

限聚令｜健身中心復業八成客上堂 業界人士稱夏天黃金期損失慘重

復課｜教育局更新指引 教職員或學生若確診 建議停課14日

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

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新冠肺炎｜反彈新增12宗個案 全民檢測找出4名隱形患者

新冠肺炎｜旺角維景酒店病歿老翁同房友人染疫 全層住客送隔離營

新冠肺炎｜爆疫旺角維景酒店30多人今晚送檢疫 有住客已提早退房

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▼01直擊火眼實驗室▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼