新冠肺炎．最新｜累計逾104萬人登記全民檢測　暫揪出6名患者

本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，衞生署今日（5日）公布新增7宗個案。當中兩宗透過全民檢測「普及社區檢測計劃」找到，累計增至六宗。 懲教署公布，一名昨送到荔枝角收押所54歲在囚男子，今日初步確診感染新型冠狀病毒；另有一名巴基斯坦返港孕婦，產檢時初步確診。今日初步確診反彈至逾10宗。 公務員事務局局長聶德權表示，截至今下午近6時，全民檢測計劃累計有104萬人預約登記。

新冠肺炎｜長洲人頭湧湧 粉嶺居民東灣防鯊網外游水：返家先沖身

【19:20】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，不少市民亦到離島及郊外等散心。今日長洲下午起人流大增，碼頭外的大路上人頭湧湧，小食攤檔外不少市民除下口罩大快朵頤。康文署轄下沙灘雖然仍關閉，更衣室及沖身設施亦停開，但長洲東灣海灘防鯊網範圍外亦有大批市民遊玩、曬日光浴等，有由粉嶺到長洲落水游泳市民表示，不介意未能沖身，會留待回到家中才清洗。

另外，雖長洲人流增多，但有度假屋就指「旺丁不旺財」。度假屋負責人表示，受限聚令影響，市民未能與一大班朋友遊玩，故更不會租度假屋，生意比去年同期大跌80%至90%。

疫情長期網授礙清貧學生學習 津貼中學議會促教局提供恆常資助

【19:05】新冠肺炎疫情下，全港中小學轉為網上教學。香港津貼中學議會主席潘淑嫻在港台節目《香港家書》表示，不少學生受到「網絡貧富懸殊」影響，家裡設備無法應付學習所需，包括沒有平板電腦、WiFi及數據咭。她促請教育局訂立恆常計劃，資助清貧學生購買流動裝置電腦及無線數據上網服務，以實踐電子學習。

【18:55】政府發言人表示，截至今日下午5時45分，累計有104.3萬人登記全民檢測、65萬人已經採樣。根據衞生防護中心公布，累計透過檢測計劃找到6名患者，另有4人屬無傳染力的康復者。

【17:55】醫院管理局公布截至今日上午9時，過去24小時共有37名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有4,493名確診或疑似病人康復出院。現時共有236名確診病人分別於20間公立醫院及社區治療設施留醫，其中23人情況危殆，14人情況嚴重，其餘199人情況穩定。

復課｜樹仁大學10月5日全面恢復面授 呼籲師生謹遵防疫措施

【17:20】隨着新冠肺炎疫情逐步穩定，全港中小學及幼稚園分階段本月23日起恢復面授。大學方面，繼港大早前宣布於9月22日學生可選擇回校上課後，樹仁大學今日宣布於10月5日全面恢復面授，同時呼籲師生須嚴謹遵守防疫措施。

▼疫情放緩 市民到長洲嘆美食遊覽▼

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新冠肺炎｜維景酒店同層3房4住客染疫 已退房3住客未尋獲

【17:07】張竹君表示，旺角維景酒店的患者涉及3間房間，彼此位置相近，屬於對面及毗鄰的客房。會追查是否曾在走廊碰面，酒店房的通風系統是獨立，洗手間會抽走空氣去天台。

【17:00】旺角維景酒店多名住客確診，同層12人須檢疫，7人送入檢疫中心，1人有病徵及1人跌親入院，兩人病毒化驗呈陰性，3位返家，將要送檢疫中心。



同層36工作人員, 包括1位住該處都送檢疫中心。派120個樣本樽予酒店工作人員，住客派250個樽 , 這兩日當局會收樣本樽。

【16:54】張竹君表示，初步確診的在囚人士住在石硤尾，有可能在社區感染，再帶進治療中心。

新冠肺炎｜荔枝角收押所54歲在囚人士染疫 約750人需檢測

【16:43】張竹君：荔枝角收押所54歲在囚人士初步確診，至少有一名密切接觸者。他曾往小欖精神病治療中心，中心150名職員需接受檢測，荔枝角收押所有200至300在囚人士及職員需檢測。

新冠肺炎｜全民檢測再揪出兩患者 包括周末與同鄉聚會無病徵菲傭

張竹君透露，全民檢測找到的2名患者，其中確診的外傭周末曾與其他朋友玩，「一齊住另一地方傾計、相處時間長，未必全時間戴口罩。」

另外，初步陽性的巴基斯坦籍孕婦由多哈搭飛機返港。

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今增7宗個案，均是本地感染，包括4人與之前個案相關，包括旺角維景酒店亦有一名住客確診；大圍交通城保安確診。3宗無源頭個案當中，包括#4853 62歲男 ，在土瓜灣車房工作，居住鑽石山鳳德邨，平時於土瓜灣食肆吃飯，無特別曝露史，另外兩名患者由全民檢測找出，包括一名外傭（#4858），住元朗，8月29、30日曾到元朗水邊圍邨與同鄉聚會；#4855 60歲男病人，居亞皆老街芝蘭苑，做冷氣水電工程。

新冠肺炎｜25歲巴籍孕婦檢疫後到屯門醫院產檢 初步確診暫無病徵

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，屯門醫院負氣壓病房出現故障，該病格有三名確診病人。病格外的醫護有防護裝備。

一名懷孕36周的25歲孕婦昨到屯門醫院產前檢查，無病徵。她接受檢測對新冠病毒呈初步陽性。翻查紀錄，她最近有入境紀錄，剛完成檢疫。

全民檢測｜長洲檢測中心首日每小時約百人參與 市民失望無口罩派

【15:00】政府早前宣布全民檢測「普及社區檢測計劃」擴展至離島鄉郊地區，今日是長洲的檢測中心首日開放。該檢測中心於早上9時開放，上午人流不算太多，亦不見有人龍，估計一小時到場參與檢測的市民不足100人。有完成檢測的市民指「完全唔使等」，檢測整個過程不需10分鐘。

另外，政府早前宣傳指完成檢測後可獲10個外科口罩。然而今日長洲檢測中心內，完成檢測後市民只獲贈酒精搓手液，不少人大感失望。有長者指，因口罩使用量高，「諗住順便有口罩拎，但得支搓手液，無乜用，係好失望㗎！」

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新冠肺炎｜​首宗在囚人士染疫 到荔枝角收押所發燒 送院初確診

【13:12】​懲教署荔枝角收押所今日（5日）一名54歲男在囚人士初步確診感染新型冠狀病毒。法院判處於8月21日還押該名54歲男士到小欖精神病治療中心索取精神科報告，院所管方按既定機制將他隔離，期間他與另外一名新收納在囚人士被隔離於同一囚室，二人並無接觸其他在囚人士，並一直有進行體溫探測，體溫正常。



該名在囚人士被送往西九龍法院應訊，其後被轉送到茘枝角收押所。抵達院所後，院所管方發現他身體不適及發燒，隨即將他送往公立醫院留院接受治療，今日上午獲通知初步確診。該名在囚人士進出院所期間有佩戴外科口罩。

【12:28】消息指，今天新增少於10宗確診個案，據悉大約增約7宗。

【11:42】公務員事務局局長聶德權在社交網站公布，截至今早11時半，全民檢測計劃有超過100萬人預約登記。

全民檢測｜聶德權︰截至早上11時半 逾100萬人網上預約登記參與

聶德權公布，9月5日11時半已有逾100萬人預約全民檢測。（社交網站截圖）

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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十張圖片回顧第三波疫情兩個月 遍地開餐、攻陷護老院、選舉延期

【11:00】本港新型肺炎第三波疫情始於7月5日，至今已經滿兩個月，這是本港自1月以來最嚴重的一波疫情。 《香港01》以十組數字及圖像回顧這兩個月：被視為第三波疫情起點的茶餐廳群組，一共有46宗確診個案；兩月間出現20個有至少十宗個案的大型群組；病毒攻陷護老院、病房，死亡人數急增逾80，留下80多個肢離破碎的家庭；兩個月間超過3,500人確診；7月連逐多日錄逾百名確診患者，7月30日更單日高達149人確診等。

受疫情影響，本港選舉史上首次有立法會選舉延期一年。而無源頭個案佔逾四成，政府9月初出自願形式的全民檢測。

香港護理專科學院副院長陳子中（左）及香港急症科護理學院院士曾美玉講述參與檢測中心採樣工作。 （余俊亮攝）

全民檢測｜中心組長出動小法寶助小童採樣 直言工作辛苦但有意義

全民檢測｜屯門近二千市民檢測超預期 醫護須密密手 初期有蝦碌

【10:00】政府推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，招募6,000名醫護及相關人員、學生協助為市民採樣。香港護理專科學院過百名護士主動請纓參與工作，當中包括香港急症科護理學院院士曾美玉，她於檢測中心擔任隊長，形容工作比起日常於公立醫院急症室更為辛苦，因需密切留意場內狀況，調動人手及解答市民疑問，「啲保護衣防水、有啲焗，我成身濕透。」但她樂於參與工作，認為十分有意義。

護專副院長陳子中表示，曾遇到有小女孩害怕被採樣，臨時逃跑，離開檢測中心。他後來耐心哄她，最終小女孩接受了檢測，更遊說父親參與，「佢帶佢爸爸嚟，話唔驚㗎，我做咗啦！」另外，醫護留意到小童容易調亂樣本瓶的問題，出動「小法寶」，於樣本瓶及小童手腕繫上相同顏色的橡筋，避免出錯。

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【9:30】創新科技局局長薛永恒表示，截至今早8時，全民檢測計劃有97.8萬人登記。截至昨晚8時完成65萬個採樣。

↓↓19個不會在第二階段運作檢測中心↓↓

駿洋邨入伙 浴室外牆現污水滲漏痕跡 驗樓師指罕見：好離譜

【09:00】政府自2月起徵用火炭駿洋邨作檢疫用途，近日終交還第四及第五座，住戶於上月底起陸續入伙。馮先生一家三口輪候公屋達7年，經歷逾半年的大起大落，終在周三（3日）取得鎖匙入伙。有別於一般公屋戶上樓的興奮心情，他形容只為「放下心頭大石」。

馮先生獲編配的三至四人單位，被驗樓師賴達明評為不合格，重災區為廚房及浴室，當中在浴室外牆更發現渠喉位置有污水滲漏痕跡，並遍布多個單位。他指情況罕見於新樓，「好離譜又不能接受。」

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確診大廈食肆｜全民檢測確診少女住兆康苑 曾到MegaBox IKEA餐廳

【00:00】本港新冠肺炎疫情近日緩和，衞生署今日公布昨日（3日 )新增12宗確診個案，其中7宗為本地個案，患者住址分布於油尖旺、屯門、粉嶺等。

有四人參加全民檢測「普及社區檢測計劃」而被發現染疫，其中居於屯門兆康苑的22歲少女，除了曾到訪順利紀律部隊宿舍，她亦曾到MegaBox宜家家居餐廳，以及西洋菜南街的101肉燥飯專門店。

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昨日總覽：新冠肺炎・9.4｜累計95萬人登記全民檢測 投訴被登記增至166宗

全民檢測｜122檢測中心延長4日 周六起可預約 19個下周一後關閉

全民檢測｜延長計劃4天至9月11日 聶德權：為冬季爆疫預演

全民檢測｜暫揪出6人 確診率遜預期？陳肇始：搵得一個都好重要

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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新冠肺炎｜按摩院今重開 消防員熟客即光顧：關咗咁耐好辛苦

新冠肺炎｜堂食令延長至10時首晚 石板燒店指能增加一輪生意

限聚令｜健身中心復業八成客上堂 業界人士稱夏天黃金期損失慘重

復課｜教育局更新指引 教職員或學生若確診 建議停課14日

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

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新冠肺炎｜反彈新增12宗個案 全民檢測找出4名隱形患者

新冠肺炎｜旺角維景酒店病歿老翁同房友人染疫 全層住客送隔離營

新冠肺炎｜爆疫旺角維景酒店30多人今晚送檢疫 有住客已提早退房

新冠肺炎｜大圍交通城一保安確診 確診技工曾除罩與他交談

▼01直擊火眼實驗室▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼