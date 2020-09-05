新冠肺炎．最新｜近85萬人完成全民檢測採樣　48%仍待化驗結果

本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，衞生署今日（5日）公布新增7宗個案。當中兩宗透過全民檢測「普及社區檢測計劃」找到，累計增至六宗。 懲教署公布，一名昨送到荔枝角收押所54歲在囚男子，今日初步確診感染新型冠狀病毒；另有一名巴基斯坦返港孕婦，產檢時初步確診。今日初步確診反彈至逾10宗。 公務員事務局局長聶德權表示，截至今下午近8時，全民檢測計劃累計有1,058,000人預約登記，當中八成已完成採樣。

【21:30】政府更新全民檢測數據。今日早上8時至晚上8時，共有約191,000名市民經普及社區檢測計劃在全港各社區檢測中心登記採樣。自本月1日開展以來，累計合共有約847,000人在檢測中心登記檢測。



截至今晚8時，普及計劃已經累計完成約439,000個樣本的2019冠狀病毒病核酸檢測，比率為52%，餘下48%仍待化驗結果。呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。



自8月29日網上預約開始以來，截至今晚8時，累計有約1,058,000名市民成功預約檢測。



當局至今共接獲180宗個案指個人資料被他人用於登記預約，經了解後，其中98宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

新冠肺炎｜長洲人頭湧湧 粉嶺居民東灣防鯊網外游水：返家先沖身

【19:20】本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，不少市民亦到離島及郊外等散心。今日長洲下午起人流大增，碼頭外的大路上人頭湧湧，小食攤檔外不少市民除下口罩大快朵頤。康文署轄下沙灘雖然仍關閉，更衣室及沖身設施亦停開，但長洲東灣海灘防鯊網範圍外亦有大批市民遊玩、曬日光浴等，有由粉嶺到長洲落水游泳市民表示，不介意未能沖身，會留待回到家中才清洗。

另外，雖長洲人流增多，但有度假屋就指「旺丁不旺財」。度假屋負責人表示，受限聚令影響，市民未能與一大班朋友遊玩，故更不會租度假屋，生意比去年同期大跌80%至90%。

↓↓復課指引↓↓



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疫情長期網授礙清貧學生學習 津貼中學議會促教局提供恆常資助

【19:05】新冠肺炎疫情下，全港中小學轉為網上教學。香港津貼中學議會主席潘淑嫻在港台節目《香港家書》表示，不少學生受到「網絡貧富懸殊」影響，家裡設備無法應付學習所需，包括沒有平板電腦、WiFi及數據咭。她促請教育局訂立恆常計劃，資助清貧學生購買流動裝置電腦及無線數據上網服務，以實踐電子學習。

【18:55】政府發言人表示，截至今日下午5時45分，累計有104.3萬人登記全民檢測、65萬人已經採樣。根據衞生防護中心公布，累計透過檢測計劃找到6名患者，另有4人屬無傳染力的康復者。

【17:55】醫院管理局公布截至今日上午9時，過去24小時共有37名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有4,493名確診或疑似病人康復出院。現時共有236名確診病人分別於20間公立醫院及社區治療設施留醫，其中23人情況危殆，14人情況嚴重，其餘199人情況穩定。

復課｜樹仁大學10月5日全面恢復面授 呼籲師生謹遵防疫措施

【17:20】隨着新冠肺炎疫情逐步穩定，全港中小學及幼稚園分階段本月23日起恢復面授。大學方面，繼港大早前宣布於9月22日學生可選擇回校上課後，樹仁大學今日宣布於10月5日全面恢復面授，同時呼籲師生須嚴謹遵守防疫措施。

▼疫情放緩 市民到長洲嘆美食遊覽▼

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新冠肺炎｜維景酒店同層3房4住客染疫 已退房3住客未尋獲

【17:07】張竹君表示，旺角維景酒店的患者涉及3間房間，彼此位置相近，屬於對面及毗鄰的客房。會追查是否曾在走廊碰面，酒店房的通風系統是獨立，洗手間會抽走空氣去天台。

【17:00】旺角維景酒店多名住客確診，同層12人須檢疫，7人送入檢疫中心，1人有病徵及1人跌親入院，兩人病毒化驗呈陰性，3位返家，將要送檢疫中心。



同層36工作人員, 包括1位住該處都送檢疫中心。派120個樣本樽予酒店工作人員，住客派250個樽 , 這兩日當局會收樣本樽。

【16:54】張竹君表示，初步確診的在囚人士住在石硤尾，有可能在社區感染，再帶進治療中心。

新冠肺炎｜荔枝角收押所54歲在囚人士染疫 約750人需檢測

【16:43】張竹君：荔枝角收押所54歲在囚人士初步確診，至少有一名密切接觸者。他曾往小欖精神病治療中心，中心150名職員需接受檢測，荔枝角收押所有200至300在囚人士及職員需檢測。

新冠肺炎｜全民檢測再揪出兩患者 包括周末與同鄉聚會無病徵菲傭

張竹君透露，全民檢測找到的2名患者，其中確診的外傭周末曾與其他朋友玩，「一齊住另一地方傾計、相處時間長，未必全時間戴口罩。」

另外，初步陽性的巴基斯坦籍孕婦由多哈搭飛機返港。

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今增7宗個案，均是本地感染，包括4人與之前個案相關，包括旺角維景酒店亦有一名住客確診；大圍交通城保安確診。3宗無源頭個案當中，包括#4853 62歲男 ，在土瓜灣車房工作，居住鑽石山鳳德邨，平時於土瓜灣食肆吃飯，無特別曝露史，另外兩名患者由全民檢測找出，包括一名外傭（#4858），住元朗，8月29、30日曾到元朗水邊圍邨與同鄉聚會；#4855 60歲男病人，居亞皆老街芝蘭苑，做冷氣水電工程。

新冠肺炎｜25歲巴籍孕婦檢疫後到屯門醫院產檢 初步確診暫無病徵

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，屯門醫院負氣壓病房出現故障，該病格有三名確診病人。病格外的醫護有防護裝備。

一名懷孕36周的25歲孕婦昨到屯門醫院產前檢查，無病徵。她接受檢測對新冠病毒呈初步陽性。翻查紀錄，她最近有入境紀錄，剛完成檢疫。

全民檢測｜長洲檢測中心首日每小時約百人參與 市民失望無口罩派

【15:00】政府早前宣布全民檢測「普及社區檢測計劃」擴展至離島鄉郊地區，今日是長洲的檢測中心首日開放。該檢測中心於早上9時開放，上午人流不算太多，亦不見有人龍，估計一小時到場參與檢測的市民不足100人。有完成檢測的市民指「完全唔使等」，檢測整個過程不需10分鐘。

另外，政府早前宣傳指完成檢測後可獲10個外科口罩。然而今日長洲檢測中心內，完成檢測後市民只獲贈酒精搓手液，不少人大感失望。有長者指，因口罩使用量高，「諗住順便有口罩拎，但得支搓手液，無乜用，係好失望㗎！」

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新冠肺炎｜​首宗在囚人士染疫 到荔枝角收押所發燒 送院初確診

【13:12】​懲教署荔枝角收押所今日（5日）一名54歲男在囚人士初步確診感染新型冠狀病毒。法院判處於8月21日還押該名54歲男士到小欖精神病治療中心索取精神科報告，院所管方按既定機制將他隔離，期間他與另外一名新收納在囚人士被隔離於同一囚室，二人並無接觸其他在囚人士，並一直有進行體溫探測，體溫正常。



該名在囚人士被送往西九龍法院應訊，其後被轉送到茘枝角收押所。抵達院所後，院所管方發現他身體不適及發燒，隨即將他送往公立醫院留院接受治療，今日上午獲通知初步確診。該名在囚人士進出院所期間有佩戴外科口罩。

【12:28】消息指，今天新增少於10宗確診個案，據悉大約增約7宗。

【11:42】公務員事務局局長聶德權在社交網站公布，截至今早11時半，全民檢測計劃有超過100萬人預約登記。

全民檢測｜聶德權︰截至早上11時半 逾100萬人網上預約登記參與

聶德權公布，9月5日11時半已有逾100萬人預約全民檢測。（社交網站截圖）

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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十張圖片回顧第三波疫情兩個月 遍地開餐、攻陷護老院、選舉延期

【11:00】本港新型肺炎第三波疫情始於7月5日，至今已經滿兩個月，這是本港自1月以來最嚴重的一波疫情。 《香港01》以十組數字及圖像回顧這兩個月：被視為第三波疫情起點的茶餐廳群組，一共有46宗確診個案；兩月間出現20個有至少十宗個案的大型群組；病毒攻陷護老院、病房，死亡人數急增逾80，留下80多個肢離破碎的家庭；兩個月間超過3,500人確診；7月連逐多日錄逾百名確診患者，7月30日更單日高達149人確診等。

受疫情影響，本港選舉史上首次有立法會選舉延期一年。而無源頭個案佔逾四成，政府9月初出自願形式的全民檢測。

香港護理專科學院副院長陳子中（左）及香港急症科護理學院院士曾美玉講述參與檢測中心採樣工作。 （余俊亮攝）

全民檢測｜中心組長出動小法寶助小童採樣 直言工作辛苦但有意義

全民檢測｜屯門近二千市民檢測超預期 醫護須密密手 初期有蝦碌

【10:00】政府推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，招募6,000名醫護及相關人員、學生協助為市民採樣。香港護理專科學院過百名護士主動請纓參與工作，當中包括香港急症科護理學院院士曾美玉，她於檢測中心擔任隊長，形容工作比起日常於公立醫院急症室更為辛苦，因需密切留意場內狀況，調動人手及解答市民疑問，「啲保護衣防水、有啲焗，我成身濕透。」但她樂於參與工作，認為十分有意義。

護專副院長陳子中表示，曾遇到有小女孩害怕被採樣，臨時逃跑，離開檢測中心。他後來耐心哄她，最終小女孩接受了檢測，更遊說父親參與，「佢帶佢爸爸嚟，話唔驚㗎，我做咗啦！」另外，醫護留意到小童容易調亂樣本瓶的問題，出動「小法寶」，於樣本瓶及小童手腕繫上相同顏色的橡筋，避免出錯。

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【9:30】創新科技局局長薛永恒表示，截至今早8時，全民檢測計劃有97.8萬人登記。截至昨晚8時完成65萬個採樣。

↓↓19個不會在第二階段運作檢測中心↓↓

駿洋邨入伙 浴室外牆現污水滲漏痕跡 驗樓師指罕見：好離譜

【09:00】政府自2月起徵用火炭駿洋邨作檢疫用途，近日終交還第四及第五座，住戶於上月底起陸續入伙。馮先生一家三口輪候公屋達7年，經歷逾半年的大起大落，終在周三（3日）取得鎖匙入伙。有別於一般公屋戶上樓的興奮心情，他形容只為「放下心頭大石」。

馮先生獲編配的三至四人單位，被驗樓師賴達明評為不合格，重災區為廚房及浴室，當中在浴室外牆更發現渠喉位置有污水滲漏痕跡，並遍布多個單位。他指情況罕見於新樓，「好離譜又不能接受。」

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確診大廈食肆｜全民檢測確診少女住兆康苑 曾到MegaBox IKEA餐廳

【00:00】本港新冠肺炎疫情近日緩和，衞生署今日公布昨日（3日 )新增12宗確診個案，其中7宗為本地個案，患者住址分布於油尖旺、屯門、粉嶺等。

有四人參加全民檢測「普及社區檢測計劃」而被發現染疫，其中居於屯門兆康苑的22歲少女，除了曾到訪順利紀律部隊宿舍，她亦曾到MegaBox宜家家居餐廳，以及西洋菜南街的101肉燥飯專門店。

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昨日總覽：新冠肺炎・9.4｜累計95萬人登記全民檢測 投訴被登記增至166宗

全民檢測｜122檢測中心延長4日 周六起可預約 19個下周一後關閉

全民檢測｜延長計劃4天至9月11日 聶德權：為冬季爆疫預演

全民檢測｜暫揪出6人 確診率遜預期？陳肇始：搵得一個都好重要

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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新冠肺炎｜按摩院今重開 消防員熟客即光顧：關咗咁耐好辛苦

新冠肺炎｜堂食令延長至10時首晚 石板燒店指能增加一輪生意

限聚令｜健身中心復業八成客上堂 業界人士稱夏天黃金期損失慘重

復課｜教育局更新指引 教職員或學生若確診 建議停課14日

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

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新冠肺炎｜反彈新增12宗個案 全民檢測找出4名隱形患者

新冠肺炎｜旺角維景酒店病歿老翁同房友人染疫 全層住客送隔離營

新冠肺炎｜爆疫旺角維景酒店30多人今晚送檢疫 有住客已提早退房

新冠肺炎｜大圍交通城一保安確診 確診技工曾除罩與他交談

▼01直擊火眼實驗室▼

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▼01實測咽喉拭子採樣▼

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼