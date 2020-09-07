新冠肺炎｜16個月大染疫男BB康復拒出院回家　考起父母及醫護

全城抗疫七個多月人心惶惶，有幾個小朋友卻玩得不亦樂乎，忘了父母，住在醫院病房的他們，敲打隔着一面的落地玻璃吸引醫護人員注意，提着自己繪畫的畫作叫醫護人員看。醫護人員說兩天前確診新冠肺炎的小朋友剛獨自入院，和家人分開，還在扭計哭鬧。 除了幾歲小朋友迅速適應醫院治療的生活，有一歲多的嬰兒在醫院和爸爸居住50多天後康復，不捨得離開病房，讓父母和醫護人員感意外。

都係unexpected，我以為佢會好開心可以見到我，但唔係咁樣。 康復媽媽李小姐（化名）打算接痊癒兒子回家，但兒子卻拒步出病房

3歲小朋友入院哭找媽媽 兩日後已與顧住找病童玩樂

瑪嘉烈醫院資深護師（傳染病中心）陳瑩斐連月來照顧確診新冠肺炎入院的小朋友，她說，出現併發症的兒童患者較少，病情相對穩定，醫護人員主要照顧他們的心情。有十歲以下的小朋友確診，但父母未必是患者，小朋友要自己入院，他們不擅於表達和問及病情，醫護人員要多問候他們發掘病況。

陳瑩斐原本擔心年紀小的兒童離開家長難以照顧，其中一名約三歲的小朋友入院時會哭鬧扭計找媽媽，不停按鐘找醫護人員，他們入房幫小朋友以視像電話聯絡媽媽。病房設有多面玻璃，而非四面牆，小朋友可透過一面落地玻璃看見醫護人員在房外工作，讓他們不會驚慌。兩天後，該小朋友在四人房和其他兒童玩得相熟，媽媽反而主動來電問為何小朋友不找她。

她說，小朋友會「好有趣哄埋個玻璃裝我地，黐埋個玻璃睇我地做啲乜」。他們主動在醫護人員工作時敲玻璃和揮手，做古靈精怪的表情吸引醫護人員注意，將自己繪畫的畫作勞作貼在玻璃，叫他們評分。

陳瑩斐每次離開隔離病房及卸除個人防護裝備後，會隔著病房玻璃和兒童患者互動。（醫院管理局提供）

囝囝拒步出病房離開 爸爸非常狼狽

醫院亦接收過確診的16個月大男童，先確診的媽媽李小姐（化名）比他早入住獨立病房，其後照顧他的爸爸和他住院內另一層。媽媽首次和兒子長時間分開，可是她的病房WiFi網絡弱，未能和兒子視像電話通話而心情不太好，她感謝醫生為她買了張電話數據卡。

院方准許可出院的爸爸照顧男嬰直至他也痊癒，怎料50多天後出院時，男童哭着堅持不出病房半步，「好似知no turning back」，爸爸非常狼狽，要護士安慰和送他們離開，讓李小姐感到深刻和意外：「都係unexpected，我以為佢會好開心可以見到我，但唔係咁樣。」她之後買回一模一樣的玩具，習慣醫院環境的兒子都不開心，持續一個月後才慢慢好轉。

冷漠留學生出院時卻悄悄留下心意卡

為李小姐買電話卡的瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華憶述，當時該16個月大男童是他們治理年紀最小的病人，「如臨大敵，完全沒有經驗，係摸着石頭過河！」他表示兒童出院後或不適應，有性格改變，家長要多關心子女。

關日華感謝病人體諒他們「被困」醫院多天，最令他感動的是李小姐在心意卡上寫感謝他們守護香港，給予團隊動力。

陳瑩斐說，表現冷漠的確診留學生會悄悄留下心意卡頗窩心，卡裏中英夾雜和使用潮流用語。

兒童和青少年患者或需要與家人分開接受隔離治療，關日華充當「代父母」照顧患者，並與患者父母保持緊密聯繫。（醫院管理局提供）

八間醫院可接收未成年患者

關日華表示，醫院容許8歲以下新冠肺炎兒童的父母入院照顧，院方會教導沒有染疫的父母，採取感染控制措施，他們須要穿着個人保護裝備，病房設有舒適的椅子給他們休息。全港共有八間醫院接收18歲或以下的患者，瑪嘉烈醫院截至8月25日累計接收76名兒科病人，包括30名女童和46名男童，年紀最小的是一個數月大的嬰兒。

醫院表示全部人的康復情況理想，截至上周只有一位兒童病人仍然留院。