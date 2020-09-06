新冠肺炎．最新｜伊院82歲男病人不治　單日多3人死亡累計97死　

本港第三波疫情回落，但仍處於低處拉鋸狀況。衞生署今（6日）公布新增21宗確診，較昨日的7宗增加2倍，累計個案增至4879宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，半日有約少於10宗初步確診個案。新增個案中，其中5宗個案由全民檢測發現。 由全民檢測發現的個案，包括一家三口個案，事主是居於港景峰的92歲老翁及89歲老婦(#4873、#4867)，連同同住的家傭(#4872)，9月2日到官涌體育館參與檢測，確診感染。外傭8月22日喉嚨痛；涉事夫婦約一周後有咳，曾連續多日到長沙灣青山道馮建華醫生的診所求醫，醫生和診所職員要檢疫。 由於有外國有監獄爆發個案，擔心有曾經在囚人士確診容易引起爆發，現正與保安局聯絡，安排全部7,000多名在囚人士檢測，尋找隱性患者。

【21:40】伊利沙伯醫院發言人公布，一名確診的82歲男病人（個案編號：3308）於今天晚上離世。病人居於黃大仙竹園聯合村，本身有長期病患，他於7月31日因咳嗽及發燒入住伊利沙伯醫院接受治療，情況持續惡化，延至今日晚上8時44分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

連同上述個案，至今共有96名診病人於公立醫院離世。連同一名死亡後才確診的病人，本港共有97名確診患者死亡。

【21:10】政府發言人表示，截至晚上八時，今日共有約18萬名市民經普及社區檢測計劃，在全港各社區檢測中心登記採樣。自普及計劃在九月一日開展以來，累計合共有約1,027,000人在檢測中心登記檢測。

截至九月六日晚上八時，普及計劃已經累計完成約675 000個樣本的核酸檢測。呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。此外，累計有約 1,132,000名市民成功預約檢測。

計劃至今共接獲194宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中109宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

【20:00】屯門醫院發言人公布，一名確診的69歲男病人（個案編號：4729）於今日離世。病人有長期病患，居於新屯門中心，於8月24四日因呼吸困難和咳嗽入住屯門醫院接受治療，其後情況持續惡化，延至今日下午5時52分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

連同上述個案，至今共有95名確診病人於公立醫院離世。連同一名未入院已死亡個案，本港累計有96名確診病人死亡。

【18:46】港府發言人表示，截至今日（6日）下午5時45分，已有112.2萬人登記預約參與全民檢測。

新冠肺炎｜外傭疑傳染同住年長僱主夫婦 7,000多囚犯須接受檢測

【17:22】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截上午9時，醫管局收到28宗呈報個案，1名69歲確診病人於 (#2792) 廣華醫院離世，至今累計共有94人於公立醫院離世。同時有18人康復出院，224名患者仍然留醫，包括22人情況危殆，14人情況嚴重，188人病情穩定。

張竹君又指，無源頭個案中，有兩宗與懲教署相關，衞生防護中心已聯絡保安局，將安排全部7000多名在囚人士檢測。

本港新增21宗個案，全民檢測計劃再發現5名患者。（黃偉倫攝）

新冠肺炎｜增21確診個案7宗無源頭 5患者循全民檢測找出

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

衞生署今（6日）公布新增21宗確診，較昨日的7宗增加2倍，累計個案增至4879宗。張竹君表示，半日有約10宗初步確診個案。新增個案中，有6宗為輸入個案，其餘15宗屬本地感染，8宗屬其他個案相關，7宗源頭不明。本地個案中，共5宗由全民檢測發現。

全民檢測找出個案︰

一家三口個案︰居於港景峰的92歲老翁及89歲老婦(#4873、#4867)，連同同住的家傭(#4872)，9月2日到官涌體育館參與檢測，確診感染。涉事夫婦早前亦有咳，曾連續多日到長沙灣青山道馮建華醫生的診所求醫，醫生和診所職員要檢疫。

編號#4866個案、60歲住東涌的家庭主婦，患者無病徵，平日到附近公園行及到街市買菜，她於東涌體育館的檢測中心採樣。

編號#4879個案、59歲男病人，於彩雲社區中心採樣，患者於灣仔道的金陵會餐廳工作，餐廳一直關門，惟最近想重開要求員工做檢測，病人9月4日採樣後呈陽性，檢測前一日報稱頭痛，曾求醫私家醫生。

其他無源頭個案︰

編號#4871個案，54歲男性，曾拘留於小欖精神病治療中心及荔枝角收押所。

編號#4874個案，75歲退休男性，因家中裝修居住荃灣如心酒店，平時會去美孚飲茶。

39歲女性，任職文職工作，局住天水圍天耀邨，曾到尖沙咀返工，會去屯門市中心購物。

編號#4877個案，新進入收容中心等候遣返的22歲泰國籍男子，於青山入境收容中心入住，早前在壁屋監獄完成服刑，接受測試後呈陽性。

截至9月5日晚上8時，累計合共有約84萬人完成採樣。（01圖片）

全民檢測｜患者採樣4日後確診 陳肇始：首日晚上送樣本需追時差

【15:27】全民檢測「普及社區檢測計劃」展開一星期，有患者是於9月1日已採樣，隔4日後才確診，至昨日（5日）公布。食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）透露，由於全民檢測首批樣本於9月1日晚上才送抵化驗室，變相有一日時差需追趕，目前檢測流程已「理順」。

現時化驗量每日最高約16、7萬，陳肇始稱單日最高採樣人數約19萬，否認檢測容量達30萬是「報大數」，又指目前內地派出的核酸檢測支援隊已有570人在香港協助化驗。

陳肇始又稱，再做第二次大規模檢測機會微，但會擴大特定高危群組的檢測計劃，或會為某些群組做多於一次的病毒檢測，亦會研究擴大目前在22間普通科派發樣本瓶的安排。

全民檢測｜陳肇始稱為特定群組重覆檢測 再做大型全民檢測機會微

【12:53】廣華醫院公布一名69歲確診感染2019冠狀病毒病女病人（個案編號：2792）於昨晚（9月5日）離世， 病人有長期病患，因確診感染2019冠狀病毒病，於7月27日入住廣華醫院接受治療，並於7月30日轉送深切治療部。病人經治療後，2019冠狀病毒病病毒檢測呈陰性，惟病人病情其後持續惡化，延至昨晚10時04分離世。翻查資料第2792宗個案患者住黃大仙翠竹花園13座。

連同新增死亡個案，至今共有95名新型肺炎確診病人死亡，當中94人於公立醫院離世。



【11:20】消息指，本港今日新增21宗確診個案。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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新冠肺炎｜海洋公園閉園多月 工程人員指海豹感孤獨雙目對視

【09:00】提到海洋公園，腦海裡也許會浮起熊貓、海豹等可愛的動物，或是驚險刺激的機動遊戲，或是碧海藍天的風景。但在遊客樂而忘返的背後，一群後勤支援人員廿四小時營營役役，努力讓樂園得以安全運轉。

其中，維生系統營運部負責維持來自世界各地的動物一個舒適的棲息環境，現年23歲的維生系統技術助理郭嘉俊笑指，「同事好鍾意講笑嘅，會話我哋維生系統營運部，負責睇風水！」當然，「風水」並非我們想像的手持羅庚的玄學家，「風」是指空氣調節或除濕裝置等設備，「水」則是輸水管道或水循環等設備。

【02:30】 入境事務處及懲教署表示，於昨晚(5日)接獲通知，一名由壁屋監獄轉送青山灣入境事務中心的22歲泰籍被羈留人士確診。青山灣入境事務中心暫停探訪。

昨日總覽：新冠肺炎．9.5｜近85萬人完成全民檢測採樣 48%仍待化驗結果

全民檢測｜84.7萬人已到檢測中心採樣 累計每8.8人有1人完成檢測

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↓↓9.5市民入長洲享受周末↓↓

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確診大廈食肆｜3名感染源頭不明患者足跡曝光 三圖睇晒13地點

【00:00】本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，衞生署今日公布新增7宗個案。3宗無源頭個案人士的行程緊密，單計他們3人曾到的商場、食肆或到訪處已經有13處，連同其他個案今日新增共23處。

3宗源頭不明的確診個案中的#4855是一名冷氣水電工程技工，他報稱曾到過九龍城及黃大仙區的6個地點，包括東頭（二）邨安東邨的彩翠軒酒家、衙前塱道28號的昌記新城茶餐廳；個案#4853的車房技工則到過鶴齡街3號的百味佳快餐廳等；個案#4858的菲傭則到過元朗區內兩間食肆等，亦到過同益街市。

而#4852的旺角維景酒店住客則曾到酒店附近餐廳，並至少兩度到訪康齡大廈。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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