新冠肺炎．最新｜屯院69歲男病人死亡　本港累計96死

本港第三波疫情回落，但仍處於低處拉鋸狀況。衞生署今（6日）公布新增21宗確診，較昨日的7宗增加2倍，累計個案增至4879宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，半日有約少於10宗初步確診個案。新增個案中，其中5宗個案由全民檢測發現。 由全民檢測發現的個案，包括一家三口個案，事主是居於港景峰的92歲老翁及89歲老婦(#4873、#4867)，連同同住的家傭(#4872)，9月2日到官涌體育館參與檢測，確診感染。外傭8月22日喉嚨痛；涉事夫婦約一周後有咳，曾連續多日到長沙灣青山道馮建華醫生的診所求醫，醫生和診所職員要檢疫。 由於有外國有監獄爆發個案，擔心有曾經在囚人士確診容易引起爆發，現正與保安局聯絡，安排全部7,000多名在囚人士檢測，尋找隱性患者。

【20:00】屯門醫院發言人公布，一名確診的69歲男病人（個案編號：4729）於今日離世。病人有長期病患，居於新屯門中心，於8月24四日因呼吸困難和咳嗽入住屯門醫院接受治療，其後情況持續惡化，延至今日下午5時52分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

連同上述個案，至今共有95名確診病人於公立醫院離世。連同一名未入院已死亡個案，本港累計有96名確診病人死亡。

【18:46】港府發言人表示，截至今日（6日）下午5時45分，已有112.2萬人登記預約參與全民檢測。

新冠肺炎｜外傭疑傳染同住年長僱主夫婦 7,000多囚犯須接受檢測

【17:22】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截上午9時，醫管局收到28宗呈報個案，1名69歲確診病人於 (#2792) 廣華醫院離世，至今累計共有94人於公立醫院離世。同時有18人康復出院，224名患者仍然留醫，包括22人情況危殆，14人情況嚴重，188人病情穩定。

張竹君又指，無源頭個案中，有兩宗與懲教署相關，衞生防護中心已聯絡保安局，將安排全部7000多名在囚人士檢測。

本港新增21宗個案，全民檢測計劃再發現5名患者。（黃偉倫攝）

新冠肺炎｜增21確診個案7宗無源頭 5患者循全民檢測找出

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

衞生署今（6日）公布新增21宗確診，較昨日的7宗增加2倍，累計個案增至4879宗。張竹君表示，半日有約10宗初步確診個案。新增個案中，有6宗為輸入個案，其餘15宗屬本地感染，8宗屬其他個案相關，7宗源頭不明。本地個案中，共5宗由全民檢測發現。

全民檢測找出個案︰

一家三口個案︰居於港景峰的92歲老翁及89歲老婦(#4873、#4867)，連同同住的家傭(#4872)，9月2日到官涌體育館參與檢測，確診感染。涉事夫婦早前亦有咳，曾連續多日到長沙灣青山道馮建華醫生的診所求醫，醫生和診所職員要檢疫。

編號#4866個案、60歲住東涌的家庭主婦，患者無病徵，平日到附近公園行及到街市買菜，她於東涌體育館的檢測中心採樣。

編號#4879個案、59歲男病人，於彩雲社區中心採樣，患者於灣仔道的金陵會餐廳工作，餐廳一直關門，惟最近想重開要求員工做檢測，病人9月4日採樣後呈陽性，檢測前一日報稱頭痛，曾求醫私家醫生。

其他無源頭個案︰

編號#4871個案，54歲男性，曾拘留於小欖精神病治療中心及荔枝角收押所。

編號#4874個案，75歲退休男性，因家中裝修居住荃灣如心酒店，平時會去美孚飲茶。

39歲女性，任職文職工作，局住天水圍天耀邨，曾到尖沙咀返工，會去屯門市中心購物。

編號#4877個案，新進入收容中心等候遣返的22歲泰國籍男子，於青山入境收容中心入住，早前在壁屋監獄完成服刑，接受測試後呈陽性。

截至9月5日晚上8時，累計合共有約84萬人完成採樣。（01圖片）

全民檢測｜患者採樣4日後確診 陳肇始：首日晚上送樣本需追時差

【15:27】全民檢測「普及社區檢測計劃」展開一星期，有患者是於9月1日已採樣，隔4日後才確診，至昨日（5日）公布。食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）透露，由於全民檢測首批樣本於9月1日晚上才送抵化驗室，變相有一日時差需追趕，目前檢測流程已「理順」。

現時化驗量每日最高約16、7萬，陳肇始稱單日最高採樣人數約19萬，否認檢測容量達30萬是「報大數」，又指目前內地派出的核酸檢測支援隊已有570人在香港協助化驗。

陳肇始又稱，再做第二次大規模檢測機會微，但會擴大特定高危群組的檢測計劃，或會為某些群組做多於一次的病毒檢測，亦會研究擴大目前在22間普通科派發樣本瓶的安排。

全民檢測｜陳肇始稱為特定群組重覆檢測 再做大型全民檢測機會微

【12:53】廣華醫院公布一名69歲確診感染2019冠狀病毒病女病人（個案編號：2792）於昨晚（9月5日）離世， 病人有長期病患，因確診感染2019冠狀病毒病，於7月27日入住廣華醫院接受治療，並於7月30日轉送深切治療部。病人經治療後，2019冠狀病毒病病毒檢測呈陰性，惟病人病情其後持續惡化，延至昨晚10時04分離世。翻查資料第2792宗個案患者住黃大仙翠竹花園13座。

連同新增死亡個案，至今共有95名新型肺炎確診病人死亡，當中94人於公立醫院離世。



【11:20】消息指，本港今日新增21宗確診個案。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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新冠肺炎｜海洋公園閉園多月 工程人員指海豹感孤獨雙目對視

【09:00】提到海洋公園，腦海裡也許會浮起熊貓、海豹等可愛的動物，或是驚險刺激的機動遊戲，或是碧海藍天的風景。但在遊客樂而忘返的背後，一群後勤支援人員廿四小時營營役役，努力讓樂園得以安全運轉。

其中，維生系統營運部負責維持來自世界各地的動物一個舒適的棲息環境，現年23歲的維生系統技術助理郭嘉俊笑指，「同事好鍾意講笑嘅，會話我哋維生系統營運部，負責睇風水！」當然，「風水」並非我們想像的手持羅庚的玄學家，「風」是指空氣調節或除濕裝置等設備，「水」則是輸水管道或水循環等設備。

【02:30】 入境事務處及懲教署表示，於昨晚(5日)接獲通知，一名由壁屋監獄轉送青山灣入境事務中心的22歲泰籍被羈留人士確診。青山灣入境事務中心暫停探訪。

昨日總覽：新冠肺炎．9.5｜近85萬人完成全民檢測採樣 48%仍待化驗結果

全民檢測｜84.7萬人已到檢測中心採樣 累計每8.8人有1人完成檢測

新冠肺炎｜全民檢測再揪出兩患者 包括周末與同鄉聚會無病徵菲傭

全民檢測｜長洲檢測中心首日每小時約百人參與 市民失望無口罩派

​新冠肺炎｜長洲人頭湧湧 粉嶺居民東灣防鯊網外游水：返家先沖身

↓↓9.5市民入長洲享受周末↓↓

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確診大廈食肆｜3名感染源頭不明患者足跡曝光 三圖睇晒13地點

【00:00】本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，衞生署今日公布新增7宗個案。3宗無源頭個案人士的行程緊密，單計他們3人曾到的商場、食肆或到訪處已經有13處，連同其他個案今日新增共23處。

3宗源頭不明的確診個案中的#4855是一名冷氣水電工程技工，他報稱曾到過九龍城及黃大仙區的6個地點，包括東頭（二）邨安東邨的彩翠軒酒家、衙前塱道28號的昌記新城茶餐廳；個案#4853的車房技工則到過鶴齡街3號的百味佳快餐廳等；個案#4858的菲傭則到過元朗區內兩間食肆等，亦到過同益街市。

而#4852的旺角維景酒店住客則曾到酒店附近餐廳，並至少兩度到訪康齡大廈。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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