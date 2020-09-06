新冠肺炎．最新｜消息：今日增21宗確診　再有病人死亡累計95死

本港第三波疫情回落，但仍處於低處拉鋸狀況。衞生署昨（5日）公布前日新增7宗個案，累計增至4,858宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上透露，昨半日初步確診宗數又重返雙位數，有10多宗 ，惟未有披露是否有輸入個案，若當中本地感染個案維持在10宗以下，將連續五日處於單位數。 政府推出的全民檢測「普及社區檢測計劃」截至昨晚8時，總共105.8萬名市民成功預約檢測，累計有約84.7萬人完成採樣。

【12:53】廣華醫院公布一名69歲確診感染2019冠狀病毒病女病人（個案編號：2792）於昨晚（9月5日）離世， 病人有長期病患，因確診感染2019冠狀病毒病，於7月27日入住廣華醫院接受治療，並於7月30日轉送深切治療部。病人經治療後，2019冠狀病毒病病毒檢測呈陰性，惟病人病情其後持續惡化，延至昨晚10時04分離世。翻查資料第2792宗個案患者住黃大仙翠竹花園13座。

連同新增死亡個案，至今共有95名新型肺炎確診病人死亡，當中94人於公立醫院離世。



【11:20】消息指，本港今日新增21宗確診個案。

截至9月5日晚上8時，累計合共有約84萬人完成採樣。（01圖片）

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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【02:30】 入境事務處及懲教署表示，於昨晚(5日)接獲通知，一名由壁屋監獄轉送青山灣入境事務中心的22歲泰籍被羈留人士確診。青山灣入境事務中心暫停探訪。

昨日總覽：新冠肺炎．9.5｜近85萬人完成全民檢測採樣 48%仍待化驗結果

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確診大廈食肆｜3名感染源頭不明患者足跡曝光 三圖睇晒13地點

【00:00】本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，衞生署今日公布新增7宗個案。3宗無源頭個案人士的行程緊密，單計他們3人曾到的商場、食肆或到訪處已經有13處，連同其他個案今日新增共23處。

3宗源頭不明的確診個案中的#4855是一名冷氣水電工程技工，他報稱曾到過九龍城及黃大仙區的6個地點，包括東頭（二）邨安東邨的彩翠軒酒家、衙前塱道28號的昌記新城茶餐廳；個案#4853的車房技工則到過鶴齡街3號的百味佳快餐廳等；個案#4858的菲傭則到過元朗區內兩間食肆等，亦到過同益街市。

而#4852的旺角維景酒店住客則曾到酒店附近餐廳，並至少兩度到訪康齡大廈。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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