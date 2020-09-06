網民號召9.6遊行｜警方紅隧設路障　FB重申遊行屬違法將果斷執法

今日9月6日原來是立法會選舉的日子，惟政府因疫情關係在7月底宣布將立法會選舉延期一年。有網民號召今日在九龍舉行遊行，反對反對《國安法》及健康碼等。警方早前於Facebook社交專頁發帖，重申有關活動並未獲得警方不反對通知書，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，有可能觸犯《公安條例》，呼籲市民勿參與。 據了解，警方將部署約2,000警力應對大型公眾活動，除遊行地點所在的西九龍外，其他各區都有戒備，以防示威者突發「轉場到其他地區」。《香港01》記者今早到位於旺角的麥花臣檢測中心門外視察，發覺人流不算多。沿著彌敦道行走，發現市面大致平靜，中資商店與小米等都照常營業，亦未見告示指下午會關門，斷斷續續有多輛警車駛過，但暫未見到有警察在附近布防。

警方在紅隧架設路障，期間截下一架GOGoVan，司機下車被搜身，其後獲放行。（袁澍攝）

（警方Facebook專頁截圖）

【12:42】警方開始在紅隧及西隧九龍出口架設路障，並有多架警車在場戒備。

【12:37】警方再在其fb專頁上稱，指網上有人發起今日在九龍區遊行，甚至鼓吹他人走出馬路，聲言要「重燃戰火」。警方重申，有關遊行並沒有通知警方，屬於《公安條例》下未經批准集結及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下受禁羣組聚集。任何人組織或參與上述活動，進行任何擾亂公眾秩序或暴力衝擊行為，均屬違法，警方現正密切留意各區情況，如發現或預視有任何違法事件發生，警方將會迅速介入，果斷執法。

【12:36】警方國家安全處高級警司李桂華提及下午有人號召九龍大遊行，重申市民組織或者煽動或者參與未經批准的遊行，違反《公安條例》會被拘捕。他呼籲召集人或參加者考慮新冠肺炎疫情，指每日確診數字反覆，「聚集人士喺度，警務人員喺度，記者朋友喺度嘅時候，無端端就會變咗好多人嗰個社交距離短咗好多。」擔心遊行增加感染風險。

【11:30】周日上午，麥花臣檢測中心門口比平日安靜一些，工作人員指休息日「啲人無咁早起身，往日都會不停排到大球場門口。」

黃小姐帶著女兒前來檢測，她們一早約了11點的檢測，10點半左右前來排隊。黃小姐說未有聽說今天下午會有遊行，故而不擔心，認為做了檢測會安心一些。

黃小姐帶著女兒前來麥花臣中心檢測，她們一早約了11點的檢測，10點半左右前來排隊。（袁澍攝）

黃小姐帶著女兒前來檢測，她們一早約了11點的檢測，10點半左右前來排隊。黃小姐說未有聽說今天下午會有遊行，故而不擔心，認為做了檢測會安心一些。

住附近的市民陸先生是做工程的，他說知道社會上有很多聲音指檢測沒用，但是他仍然覺得檢測一下會比較安心，讚檢測安排得較好，沒有大量人員聚集，不覺得風險高。至於有網民在下午發起遊行，他則認為不擔心，亦覺得未必搞得成。