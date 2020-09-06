9.6大遊行．直播｜有人朗豪坊內高叫香港獨立口號　警多次舉藍旗

今日9月6日原來是立法會選舉的日子，惟政府因疫情關係在7月底宣布將立法會選舉延期一年。有網民號召今日在九龍舉行遊行，反對《國安法》及健康碼等。警方早前於Facebook社交專頁發帖，重申有關活動並未獲得警方不反對通知書，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，有可能觸犯《公安條例》，呼籲市民勿參與。 據了解，警方將部署約2,000警力應對大型公眾活動，除遊行地點所在的西九龍外，其他各區都有戒備，以防示威者突發「轉場到其他地區」。前香港眾志秘書長黃之鋒在逸東酒店門外出現，他身穿黑色T shirt, 胸口印有「香港加油」字句。黃之鋒在逸東酒店門外接受訪問，稱沒有人可以確保自身安全。防暴警察其後在佐敦附近開咪警告在場人士高叫的口號涉嫌違反港區國安法，一度展示藍旗，亦有警員一度舉起胡椒球槍。

【15:43】十多名年輕人在登打士街休憩處旁後巷被截查，有警員開咪警告在場人數違反限聚令，要求立即離開，否則會驅散、拘捕及票控。在西洋菜南街近家樂坊，亦有多名人士被截查。

【15:42】運輸署表示，因應九龍道路狀況，九龍介乎窩打老道與加士居道之間的一段彌敦道（往尖沙咀方向）的部份行車線，現暫時受阻或封閉。

運輸署稱，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

此外，警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道、更改及暫停公共運輸服務。

運輸署呼籲，市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

【15:38】 有示威者在朗豪坊商場內叫口號，其中包括「香港獨立 唯一出路」。

【15:34】 陸續有穿不同顏色便服人士往旺角方向前進，行人路聚集不少市民，防暴警在街口及在後巷拉橙帶截查。警方亦曾在登打士街及西洋菜南街一度藍旗。

【15:34】旺角地鐵站c4出口外有人高呼「光復香港、時代革命」,「香港獨立」口號。本身正派口罩的賢學思政被警方包圍，警方要求現場記者在包圍區外相隔5至10米位置採訪。

【15:32】警方在朗豪坊商場外截查市民。防暴警察在朗豪坊外拉起封鎖線截查四名年輕男女，在朗豪坊商場內及砵蘭街四周不時有示威者高叫口號。

【15:31】警方發言人表示，今日（6日）下午2時許，油麻地及佐敦一帶有人羣集結及叫囂，涉嫌進行未經批准集結及受禁羣組聚集，違反《公安條例》及限聚令。警方曾在現場多次發出警告，要求參與者離開，但部分人拒絕聽從警方指示，繼續留在相關地點集結。警方現正採取執法行動，拘捕及票控涉案者。警方再次警告人羣停止集結及立即離去，現場警務人員會嚴正執法。

【15:26】防暴警察開咪警告在場人士高叫的口號涉嫌違反港區國安法，一度展示藍旗，亦有警員一度舉起胡椒球槍。

【15:26」旺角銀行中心警方防線前有示威者叫口號，亦有人稱正在巴士站等待乘搭巴士。

【15:23】 警方在彌敦道舉藍旗，指現場為非法集結，呼籲現場市民立即向佐敦方向離開。

【15:21】旺角朗豪坊有人瞓在地上，暫未清楚原因。

【15:19】警方碧街舉藍旗。

【15:14】 數名防暴警察進入白加士街男廁及浴室。

（孔繁栩攝）

【1505】 大批警員進入白加士街，高舉藍旗警告現場人士離去。警方防線沿白加士街一直推進，至寧波街暫停，原來的示威者四散。

【15:04】警方向長毛、黃浩銘、陳皓桓搜身，表示會拘捕三人，並將三人送上警車。

【15:00】防暴警多次在窩打老道與彌敦道交界截查年輕人，較早前有少女被截查，因沒帶身分證，需家人前來協助。大批防暴警其後戴好頭盔等裝備，準備往佐敦方向前進。

【14:56】有警員聲稱陳皓桓等人參與未經批准遊行，又稱有約30名市民跟隨他們，並有記者「參與遊行」，於是將他們截停。早前有警員情緒激動，曾向陳皓桓表示：「我話之你死。」

▼佐敦有人大叫「光時」口號 警方沿白加士街推進▼

+ 9 + 9 + 9

（鄭子峰攝）

【14:55】激進建制派人士石房有，又稱「大波man」，在警方護送下轉入內街，期間一直對記者、對其指罵人士出言挑釁，後來登上的士離開。

【14:44】彌敦道永安百貨外有不少人大叫「光復香港 時代革命」口號，大隊防暴警察到場，以二人限聚令為由呼籲市民離開。期間「大波man」到場，聲稱自己曾受襲，現場一度混亂。

【14:48】社民連主席黃浩銘、前主席梁國雄現身佐敦，高叫「以言入罪可恥」等口號。 長毛等人拉起橫額，高呼「我要投票」等口號，有一批防暴警稱他們超過二人聚集，涉違限聚令，要求他們出示身份證及立即解散，並擬向他們發出告票。

【14:40】 網民號召改往佐敦道炮台街集合，現場大批警員駐守，並截查部份人士。

【14:41】 彌敦道近佐敦附近，現場有人高呼「五大訴求、缺一不可」等口號。

【14:37】警方在旺角銀行中心外以違反599G條例，票控多名市民。被徹查青年中有五名為學媒記者，當中陳先生被截查後獲放行，警方指他們的記者證，並非由警方名單內的傳媒機構發出。他表示在街上採訪期間被警方截停，雖然有解釋自己與同事兩兩一組行動，但仍被指違反限聚令遭發出告票。五名學媒記者中有二人未成年，分別12及17歲，被帶上警車離開。

警方傳媒聯絡隊告知他，只有警方認可名單的傳媒聯絡機構才可以在採訪時獲豁免限聚令。

【14:20】前香港眾志秘書長黃之鋒在逸東酒店門外出現，他身穿黑色T shirt, 胸口印有「香港加油」字句。黃之鋒在逸東酒店門外接受訪問，對於今日「快必」被捕，他稱現時已無人能確保自己人身安全，但仍有責任做好倡議。他又指，自己正面對兩宗官司，直言：「依家香港人不能夠擔心咁多。」

▼網民號召9.6遊行 警方截查多名市民▼

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【14:10】警方在其FB專頁中指，中午12時許，警方在油麻地進行反罪惡巡邏期間，在南京街及白加士街附近截查一名男子，並搜出手套、口罩及一排藥丸，涉嫌管有第1部毒藥被捕。

【13:51】 警方的銳武裝甲車及「水炮車」從油麻地停車場的渡船街天橋駛過，料將到遊行路線附近戒備。

【13:25】警方在其FB專頁中指，在中午約12時，警方在油麻地進行反罪惡巡邏期間，在北海街後巷發現三袋磚頭及碎石。警方檢獲該批磚頭及碎石的地點與其計劃遊行路線非常接近，警方不排除有人打算在該活動中使用。警方已檢走相關物品進行調查，並會翻查附近閉路電視，以確認物主身分及物品用途。

警方在紅隧架設路障，期間截下一架GOGoVan，司機下車被搜身，其後獲放行。（袁澍攝）

▼網民號召9.6遊行 點擊看市面情況大圖▼

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【12:59】運輸署表示，因車多關係，海底隧道（往九龍方向）、灣仔交匯處（往海底隧道方向）、堅拿道天橋（往海底隧道方向）、黃泥涌峽天橋（往海底隧道方向）及獅子山隧道公路近瑞峰花園（往九龍方向）路段交通繁忙，呼籲駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

【12:42】警方開始在紅隧及西隧九龍出口架設路障，並有多架警車在場戒備。

【12:37】警方再在其fb專頁上稱，指網上有人發起今日在九龍區遊行，甚至鼓吹他人走出馬路，聲言要「重燃戰火」。警方重申，有關遊行並沒有通知警方，屬於《公安條例》下未經批准集結及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下受禁羣組聚集。任何人組織或參與上述活動，進行任何擾亂公眾秩序或暴力衝擊行為，均屬違法，警方現正密切留意各區情況，如發現或預視有任何違法事件發生，警方將會迅速介入，果斷執法。

【12:36】警方國家安全處高級警司李桂華提及下午有人號召九龍大遊行，重申市民組織或者煽動或者參與未經批准的遊行，違反《公安條例》會被拘捕。他呼籲召集人或參加者考慮新冠肺炎疫情，指每日確診數字反覆，「聚集人士喺度，警務人員喺度，記者朋友喺度嘅時候，無端端就會變咗好多人嗰個社交距離短咗好多。」擔心遊行增加感染風險。

警方FB截圖。

【11:30】周日上午，麥花臣檢測中心門口比平日安靜一些，工作人員指休息日「啲人無咁早起身，往日都會不停排到大球場門口。」

黃小姐帶著女兒前來檢測，她們一早約了11點的檢測，10點半左右前來排隊。黃小姐說未有聽說今天下午會有遊行，故而不擔心，認為做了檢測會安心一些。

黃小姐帶著女兒前來麥花臣中心檢測，她們一早約了11點的檢測，10點半左右前來排隊。（袁澍攝）

黃小姐帶著女兒前來檢測，她們一早約了11點的檢測，10點半左右前來排隊。黃小姐說未有聽說今天下午會有遊行，故而不擔心，認為做了檢測會安心一些。

住附近的市民陸先生是做工程的，他說知道社會上有很多聲音指檢測沒用，但是他仍然覺得檢測一下會比較安心，讚檢測安排得較好，沒有大量人員聚集，不覺得風險高。至於有網民在下午發起遊行，他則認為不擔心，亦覺得未必搞得成。