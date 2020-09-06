全民檢測｜陳肇始稱為特定群組重覆檢測　本地化驗機構有能力應付

全民檢測「普及社區檢測計劃」現正展開，食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）受訪時稱，再做第二次大規模檢測機會微，但會擴大特定高危群組的檢測計劃，或會為某些群組做多於一次的病毒檢測，亦會研究擴大目前在22間普通科派發樣本瓶的安排。 被問到日後的檢測需否內地支援，陳肇始無正面回應，但稱今次疫情有本地私營化驗所參與檢測，日後不論進行流行病學檢測，抑或健康碼及旅遊氣泡推出後所需的檢測，相信有足夠的檢測量可應付。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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全民檢測推出至今有約108萬市民登記，陳肇始接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時，被質疑參與人數欠缺代表性。陳回應稱，公眾應宏觀看待，本港自爆疫起做了90多萬次檢測，7月起針對特定群組檢測了40多萬人，這些數據加上今次全民檢測的數據，有助港府得悉病患者的群組、年齡層、高危地方、以及無症狀患者的比率等數據，以調整防疫抗疫措施，當局亦會以此數據與專家分析下一波疫情的應對方案。

▼01直擊火眼實驗室▼

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陳肇始：港現有機制可擴大檢測量

今次全民檢測屬一次性，陳肇始亦在訪問中承認，再做此類大規模檢測機會微。她稱，有今次數據與經驗後，本港在現有機制下，可擴大檢測量，日後主要做高危群組，以及確診者的相關流行病學檢測。

陳續指，特定群組檢測範圍將會擴大，除的士司機、街市、院舍等外，亦陸續為郵差、紀律部隊等人做檢測，「仲有好多嚟緊」。當局亦會研究安排某些群組做多於一次病毒檢測。此外，現行於22間普通科門診派發深喉唾液樣本瓶的安排，亦研究涵蓋更多地區，增加檢測量。

港府多次強調，全民檢測得以成功推出有賴中央支援，被問到日後的特定檢測需否由中央支援，陳肇始未有正面回應，僅稱今次爆疫後得悉有新本地私營化驗所，成為檢測服務提供者。她預計日後不論是病學檢測，以至健康碼、旅遊氣泡推出後所需的病毒檢測，相信均能提供足夠檢測量。