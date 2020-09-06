9.6大遊行｜新巴司機疑因響咹被拘捕　或被控危險駕駛

今日9月6日原是立法會選舉投票日，惟政府稱因應疫情，決定將選舉延期一年。有網民號召今日在九龍舉行遊行，反對《國安法》、選舉延期及健康碼等。 大約下午4時25分，一輛新巴970線巴士，駛至油麻地窩打老道交界被警員截停，要求車上乘客出示身份證。有消息指，涉事巴士司機疑因曾響鞍被警員帶落車，或被控危險駕駛。警方於社交網站直播事發過程時，形容涉事車長無故響咹，「嚴重影響警員工作」。現場警員亦稱，會票控該名車長。 新巴回應《香港01》查詢時表示，車長今午於彌敦道近文明里，被警方要求離開駕駛室，及後被帶往警署，正在了解事件詳情。

事發前，警員於附近油麻地一帶拉起橙帶封鎖線，並截查多名市民，又曾一度舉起藍旗。到大約下午4時25分，一輛往數碼港方向的新巴970線巴士，駛至油麻地窩打老道交界，遭警員截停，要求車上乘客出示身份證。現場所見，巴士司機配戴「豬嘴」面罩，有消息指，由於司機曾經響咹，故被警員帶落車。

大約4時50分，巴士乘客獲安排下車，轉乘另一輛巴士離開；至於涉事巴士司機則被警員查問，有4名巴士職員於現場陪同，另有交通警登上巴士。大約5時43分，車長被帶上涉事巴士，取走個人物品後，由警員帶上警車。有消息指，司機或被控危險駕駛。

警方亦有於現場直播過程。根據警方現場直播片段，當時警員形容司機途經該處時，向警員作出挑釁動作，又無故響鞍，嚴重影響警員工作，而且挑動現場人士情緒。現場警員亦稱，司機干犯危險駕駛，會就此票控司機。