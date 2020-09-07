新冠肺炎．最新｜大坑坊眾福利會︰因應疫情大坑舞火龍取消

新冠肺炎疫情持續，確診數字連續兩日重回雙位數。衞生署指，本港新增11宗個案，累計個案增至4890宗，當中10宗是本地感染個案，半數由全民檢測發現，有4宗無源頭。新增個案中，5宗與早前大圍交通城大廈確診個案相關，其中1人於參與全民檢測時發現確診，大廈6樓租戶及地下管理處共30多人要檢疫，當局會向大廈其他商戶派樽檢測。同時，暫有少於10宗初步確診個案。 同時有一名於太子道西長榮大廈普濟堂中醫診所，任職中藥配藥員的孕婦確診，30多位同事要留樣本檢測。當局另發現一宗「復陽」個案，事主8月29日出院，相信並非再次感染。 此外，一名伊利沙伯醫院醫人不治，累計確診死亡個案增至98人。

【18:39】港府發言人指，截至今午5時50分，本港有118.9萬名市民在網上登記預約全民檢測。

新冠肺炎｜大坑舞火龍今年取消 源起為驅散瘟疫

【18:23】因應新冠肺炎疫情傳播風險，大坑坊眾福利會表示，為避免群眾聚集，將取消本年度原定於農曆八月十四、十五及十六日(即9月30日至10月2日) 舉辦的週年舞火龍活動。

張竹君指，大圍交通城大廈出現小型爆發累計9人染疫，大廈地下管理處及6樓商戶共約30人要檢疫。（羅君豪攝）

【17:05】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時另有13名確診病人康復出院，至今累計4,524名病人康復出院。目前有229名病人分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，20人情況危殆、16人情況嚴重、193人情況穩定。負壓病床數目有1209 張，使用率45%；負壓病房數目則有677間，使用率60%。

全民檢測｜44歲男子驗出初步陽性 送聯合醫院檢測兩次皆陰性

【17:00】張竹君指，檢測亦發現一宗「復陽」個案，涉事#4249患者，8月23日已有抗體，8月29日出院，9月3檢測時呈陽性，當局認為並非新感染。

被問到全民檢測有否出現「假陽性」個案，張竹君指，手上有一宗個案是初步陽性，但化驗所覆檢時樣本不足，需要先送往聯合醫院再取樣，及後檢測兩次呈陰性。

其他4宗由全民檢測找出的無源頭個案資料︰

病人編號#4880，懷孕33周的孕婦，於太子道西普濟堂中醫診所任職中藥配藥員，工作時有戴口罩，自己單獨用膳，診所30多名同事要留樣本。

病人編號#4882，事主為退休人士，居於石圍角邨，曾到楊屋道街市買餸。

病人編號#4885，63歲男性，於牛頭角安基苑商場嘉豪酒家工作，居住於藍田康柏苑。

病人編號#4886，家庭主婦，於黃大仙彩虹邨居住，曾到彩虹道晨運及到牛池灣街市

新冠肺炎｜普濟堂懷孕33周中藥配藥員確診 源頭未明

新冠肺炎｜增11宗確診 大圍交通城大廈爆疫逾30人隔離

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增11 宗確診個案，個案編號由#4880至#4890。當中有1宗輸入個案(#4883)，是由菲律賓到港外傭。新個案中，6宗屬關連個案，當中5宗與大圍交通城大廈有關，其中確診者#4881，9月3參與全民檢測後確診，事主與早前確診的#4824病人，於大廈6樓同層工作，兩人於8月25或26日曾傾談。另一患者#4855，曾在8月中至尾到過該層 貨倉。由於該樓層，12戶中已有4商戶有個案，其他8戶其30多人要檢疫，同時會向大廈其他商戶派樽檢測。

至於其他確診者#4884，於大廈地下管理處工作，#4888是已進入檢疫中心的密切接觸者，而# 4889及#4890病人則為確診者家人，分別於8月31日或9月1日，感不適及咳，曾去到仁濟求醫。張竹君指，交通城大廈已有小型爆發，而有2個案為密切接觸者，相信人傳人是主要傳播途徑，而大廈早前已多次清潔，估計環境污染非主要傳播途徑。

新冠肺炎｜中大證患者糞便可傳播病毒 設檢測中心為嬰幼兒檢測

【14:30】中大醫學院宣布，已於全球率先證實沒有腸胃不適的新冠肺炎患者，其糞便可發現活躍的新型冠狀病毒。即使患者康復後其呼吸道樣本偵測不到病毒，但腸道內的病毒仍然具傳染性，尤其是嬰幼兒。

中大獲政府資助成立新冠病毒檢測中心，今天（7日）起啟用，主要為嬰幼兒提供糞便檢測，預計每天可檢測達2,000個樣本。

【12:29】政府發言人透露，截至今日上午11時45分，有116.6萬市民經網上系統預約參與全民檢測。

【12:03】伊利沙伯醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的96歲女病人（個案編號：4726）於早上離世，病人有長期病患，於8月24日因咳嗽及發燒入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，延至今日早上8時45分離世；翻查資料患者居於紅磡花園1座。



連同新增死亡個案，至今共有98名新型肺炎確診病人死亡，當中97人於公立醫院離世。



【11:33】消息指，本港今日增約10宗確診個案

全民檢測｜115.1萬登記逾102萬已採樣 826人重覆聶德權指無違法

【08:30】截至今日8時，累計115.1萬市民已登記參與全民檢測，當中102.7萬人已採樣，39間檢測中心即日預約已額滿。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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【00:10】內地出入境管理局宣布，為解決部分在內地的香港居民因受疫情影響，不便返港申請換發到期的回鄉證，當局將實施代受理回鄉證換發申請的臨時措施，於9月4日起實行。

新冠肺炎｜內地出入境管理局推臨時措施 港人可申換過期回鄉證

確診大廈食肆｜港景峯爆家庭群組 再多4家餐廳上榜包括美孚富臨

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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▼復課指引▼