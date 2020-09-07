新冠肺炎．最新｜消息：增約10宗確診　一名伊院病人去世累計98死

新冠肺炎疫情持續，昨日（6日）疫情反彈，確診數字重回雙位數，新增21宗個案，15宗是本地感染個案，當中7宗無源頭。此外，昨日再單日多3人不治，累計97人死亡。

【12:29】政府發言人透露，截至今日上午11時45分，有116.6萬市民經網上系統預約參與全民檢測。

【12:03】伊利沙伯醫院公布，一名確診2019冠狀病毒病的96歲女病人（個案編號：4726）於早上離世，病人有長期病患，於8月24日因咳嗽及發燒入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，延至今日早上8時45分離世；翻查資料患者居於紅磡花園1座。



連同新增死亡個案，至今共有98名新型肺炎確診病人死亡，當中97人於公立醫院離世。



【11:33】消息指，本港今日增約10宗確診個案



【08:30】截至今日8時，累計115.1萬市民已登記參與全民檢測，當中102.7萬人已採樣，39間檢測中心即日預約已額滿。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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【00:10】內地出入境管理局宣布，為解決部分在內地的香港居民因受疫情影響，不便返港申請換發到期的回鄉證，當局將實施代受理回鄉證換發申請的臨時措施，於9月4日起實行。

新冠肺炎｜內地出入境管理局推臨時措施 港人可申換過期回鄉證

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▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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▼復課指引▼