葵涌公園丟空廿年　政府建議興建寵物共享公園　建寵物遊樂設施

前身是醉酒灣堆填區的葵涌公園，自2000年9月起已完成復修，至今已達20年，仍未能完全開放。 康樂及文化事務署最近向區議會提交文件，提出在第一期的葵涌公園建立「寵物共享公園」。署方提出兩個方案，當中包括開放整個葵涌公園讓市民攜同寵物進入（除了板球場及小輪車場以外範圍），或是劃出部份空間，設立與傳統寵物公園共存的「寵物共享公園」。

葵涌公園前身是已復修醉酒灣堆填區，至今只批出公園範圍內兩塊土地，包括小輪車場及板球場，其他地方仍未開放。（資料圖片）

康文署在2017年的會議上，獲葵青區議會支持分階段發展葵涌公園工程計劃。第一期會先發展板球場及小輪車場以外的範圍，並打算在第一期的公園內，設置園景花園、寵物公園等。

後來在今年的會議上，議員建議增加休憩草地的面積，及將原定健身區和兒童遊樂區的部份，全改為大草坪， 連同寵物公園部分合併為「康樂活動區」。

在方案一，康文署將開放葵涌公園，讓市民攜同其寵物進入及使用，故圖表上未有列明寵物公園部份。（區議會文件）

寵物共享公園不會區分活動範圍

建築署按議員的意見修訂大綱設計圖， 並就寵物公園的安排提供兩個方案。

在方案一，將興建「寵物共享公園」。除了板球場及小輪車場以外的範圍，康文署將開放葵涌公園讓市民攜同寵物進入及使用，讓不同的使用者使用公園設施，亦不會以圍欄區分寵物活動範圍，故主人要在公園內以帶或繩子牽引其寵物，並加以妥善管束。

公園內會提供用，狗糞收集箱、狗廁所和洗手設施， 並會加強場地清潔。

在方案二，將在公園劃出一部份，設立「寵物共享公園」暨傳統/現有寵物公園。（區議會文件）

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可考慮與傳統寵物公園共存

方案二，則是「寵物共享公園」暨傳統/現有寵物公園。署方指出，現時傳統/現有的寵物公園，是專門提供予寵物使用的場地， 故會在出入口設有圍欄及雙重閘門，以防止寵物走失，而無需以帶或繩子牽引。

署方又指，由於傳統/現有寵物公園非常受市民歡迎， 故認為在第一期葵涌公園，可與寵物共享公園的模式並存，並可以在草坪上設置。屆時可提供寵物遊樂設施，和供寵物專用的沖洗和飲水器。