新冠肺炎・最新｜周五起限聚令放寬至四人　主題公園冀下周重開

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日（7日）公布新增11宗個案，累計個案增至4890宗，昨半日初步確診約10宗。 周五起放寬限聚令至4人，食肆上限放寬至4人一枱，重開室內外運動場。消息指，今日新增6宗確診，為第三波疫情以來最低。

【13:20】民政事務局局長徐英偉：舞台演出將會重開給予排練，但未能重開設觀眾。圖書館、博物館將重開，但太空館、科學館多解除，未能重開。溜冰場可重開小組訓練，限4人一組。浴室、波波池等，未能重開。

部份體育館被徵用作全民檢測的採樣中心，重開時間要看檢測會否延長至最多14日，以及完成檢測後消毒的情況，約兩日後可重開。

【13:13】商務及經濟發展局局長邱騰華：若疫情好轉，希望9月18日主題公園、會展業可以撤銷社交距離限制，用預告方式，讓業界有及早準備和安排。主題公園將要預先登記。

6月中與11個國家討論旅遊氣泡，5至6個有興趣，兩個國家已經討論，即日本和泰國；有興趣的包括德國、法國，德國將代表歐盟商討；澳洲、新西蘭對相關有興趣，但兩國需先商討澳紐旅行氣泡。旅遊氣泡或限出行前檢測，到埗複檢、限指定旅遊點等，個別國家或地區要求商務客先行。

旅行氣泡要兩地疫情受控相近對等，取代長時間隔離要有制度，出行前要先做互相認可的檢測，到埗時複檢。有無額外保險限制，各地可以再提出，如限制城市、限額等。

港府聯絡的11國，包括日本、泰國、韓國、澳洲、新西蘭、德國、法國、瑞士、越南、馬來西亞、新加坡。

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【13:01】食物及衞生局局長陳肇始：限聚令放寬至4人，食肆放寬至4人一枱，重開上一階段未能重開的運動處所，以保障身心健康，強健體魄，重開娛樂場所，包括遊戲機中心、遊樂場所包括表演場所、 公眾娛樂場所、麻雀天九耍樂及運動場所，9月11日開始生效。公眾場所口罩令繼續延長7日。

浴室、派對房間、泳池、卡拉OK、酒吧繼續維持關閉。陳肇始說，要看疫情有無反覆，將可在下一階段放寬。

▼直擊疫廈大圍交通城 廁所噁心 食品廠河粉放通道▼

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【12:25】大埔那打素醫院一名90歲男病人（個案編號：2404）於今早離世。病人有長期病患，居於安老院舍，經檢測後確診，7月23日入住威爾斯親王醫院接受治療，並於7月30日轉送雅麗氏何妙齡那打素醫院繼續留醫。病人其後情況轉差，延至今日上午8時57分離世。至今本港共99名感染新冠病毒的病人逝世。

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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【12:06】食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長徐英偉，將於下午1時見傳媒。

【12:00】消息指，周五起將放寬防疫限制，限聚令由2人變4人，食肆放寬4人一枱，並重開所有室內外運動場所。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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【11:30】消息指，今日新增6宗確診個案。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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全民檢測｜121.3萬人登記 119.7萬人成功採樣 1154重複檢測

【08:30】公務員事務局局長聶德權指，截至今早8時有121.3萬人成功登記預約檢測，當中已有119.7萬成功採樣，有1154宗重複檢測。他說整個計劃「點都唔會超過14日」。另外，當局接獲224宗個案稱個人資料被他人使用，涉126宗懷疑涉及盜用他人資料，已交由警方處理。

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新冠肺炎｜大圍交通城小型爆發 梁子超恐變慈雲山 倡七日一檢測

【08:15】本港昨新增11宗新冠病毒確診個案，當中10宗是本地感染，有一半涉及大圍交通城大廈。呼吸系統專科醫生梁子超表示，該商場人流密集，空氣未必非常流通，不同人共用設施，屬高風險地方，即使大部份人做好個人衛生，但由於工作人員接觸不同的客人，只要有一人感染，有機會將病毒傳播予家人，以至擴大到社區，若太遲介入，有機會演變成慈雲山的情況。

▼19間不會延長日期的檢測中心▼

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新冠肺炎｜荃灣區新增5名住戶確診 有患者曾到九龍城金鳳大餐廳

【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日公布昨日錄得新增11宗確診個案，住址分布在九龍及新界各區。荃灣區新增五名住戶確診，大窩口邨富邦樓有一家三口確診，其中一名59歲男患者在大圍交通城大廈上班。另外，荃灣石圍角邨石蘭樓、沙田新翠邨新芳樓、藍田康柏苑祥柏閣及彩虹邨錦雲樓均有住戶確診。

餐廳方面，有患者曾光顧鋸扒出名的九龍城金鳳大餐廳、晴朗商場麥當勞，以及牛頭角安基商場嘉豪酒家。

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