新冠肺炎．最新｜昨初步確診約10宗　122全民檢測中心加碼至周五

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日（7日）公布新增11宗個案，累計個案增至4890宗，昨半日初步確診約10宗。新增個案中，5宗與早前大圍交通城大廈確診個案相關，大廈6樓租戶及地下管理處共30多人需檢疫。

而全民檢測「普及社區檢測計劃」踏進第7日，累計119.7萬人完成採樣。特首林鄭月娥昨晚視察九龍城和土瓜灣的社區檢測中心，以了解全民檢測踏入第二周的運作情況。122個檢測中心今起加碼運作至本周五（11日）。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日公布昨日錄得新增11宗確診個案，住址分布在九龍及新界各區。荃灣區新增五名住戶確診，大窩口邨富邦樓有一家三口確診，其中一名59歲男患者在大圍交通城大廈上班。另外，荃灣石圍角邨石蘭樓、沙田新翠邨新芳樓、藍田康柏苑祥柏閣及彩虹邨錦雲樓均有住戶確診。

餐廳方面，有患者曾光顧鋸扒出名的九龍城金鳳大餐廳、晴朗商場麥當勞，以及牛頭角安基商場嘉豪酒家。

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