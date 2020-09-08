新冠肺炎・最新｜消息：周五限聚令放寬至4人　室內外運動場重開

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日（7日）公布新增11宗個案，累計個案增至4890宗，昨半日初步確診約10宗。新增個案中，5宗與早前大圍交通城大廈確診個案相關，大廈6樓租戶及地下管理處共30多人需檢疫。 而全民檢測「普及社區檢測計劃」踏進第七日，截至今早8點，共121.3萬人登記、119.7萬人成功採樣，其中1,154重複檢測。122個檢測中心今起加碼運作至本周五（11日）。 消息指，周五起放寬限聚令至4人，食肆上限放寬至4人一枱，重開室內外運動場。

【12:00】消息指，周五起將放寬防疫限制，限聚令由2人變4人，食肆放寬4人一枱，並重開所有室內外運動場所。

▼直擊疫廈大圍交通城 廁所噁心 食品廠河粉放通道▼

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【11:30】消息指，今日新增6宗確診個案。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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全民檢測｜121.3萬人登記 119.7萬人成功採樣 1154重複檢測

【08:30】公務員事務局局長聶德權指，截至今早8時有121.3萬人成功登記預約檢測，當中已有119.7萬成功採樣，有1154宗重複檢測。他說整個計劃「點都唔會超過14日」。另外，當局接獲224宗個案稱個人資料被他人使用，涉126宗懷疑涉及盜用他人資料，已交由警方處理。

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新冠肺炎｜大圍交通城小型爆發 梁子超恐變慈雲山 倡七日一檢測

【08:15】本港昨新增11宗新冠病毒確診個案，當中10宗是本地感染，有一半涉及大圍交通城大廈。呼吸系統專科醫生梁子超表示，該商場人流密集，空氣未必非常流通，不同人共用設施，屬高風險地方，即使大部份人做好個人衛生，但由於工作人員接觸不同的客人，只要有一人感染，有機會將病毒傳播予家人，以至擴大到社區，若太遲介入，有機會演變成慈雲山的情況。

▼19間不會延長日期的檢測中心▼

昨日總覽：新冠肺炎．9.7｜新增11宗連續兩日雙位數 大圍交通城群組達9宗

新冠肺炎｜直擊疫廈大圍交通城 廁所噁心 食品廠河粉放通道

全民檢測｜找出16名隱性患者 初確診男子複檢呈陰性疑首宗假陽性

新冠肺炎｜增11宗確診 大圍交通城大廈爆疫逾30人隔離

新冠肺炎｜大坑舞火龍今年取消 源起為驅散瘟疫

新冠肺炎｜荃灣區新增5名住戶確診 有患者曾到九龍城金鳳大餐廳

【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日公布昨日錄得新增11宗確診個案，住址分布在九龍及新界各區。荃灣區新增五名住戶確診，大窩口邨富邦樓有一家三口確診，其中一名59歲男患者在大圍交通城大廈上班。另外，荃灣石圍角邨石蘭樓、沙田新翠邨新芳樓、藍田康柏苑祥柏閣及彩虹邨錦雲樓均有住戶確診。

餐廳方面，有患者曾光顧鋸扒出名的九龍城金鳳大餐廳、晴朗商場麥當勞，以及牛頭角安基商場嘉豪酒家。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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全民檢測｜預約及完成採樣均為119.7萬人 政府解釋有「第三者」

全民檢測｜19間檢測中心明起停用 有學童趕到東頭社區會堂採樣

全民檢測｜林鄭月娥視察檢測中心籲參與採樣 圍觀市民讚「靚女」

全民檢測｜陳肇始視察駱克道體育館社區檢測中心 為醫護人員打氣

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼復課指引▼

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▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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