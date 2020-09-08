新冠肺炎・最新｜131萬人完成全民檢測樣　比預約登記人數多7萬

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（8日）公布新增6宗個案，是第三波疫情爆發以來最低，累計個案增至4896宗。新個案中，外地輸入及本地感染個案各佔3宗，本地感染個案中，有2宗與大圍交通城大廈群組相關，包括一名大廈清潔工；另一宗感染源頭不明個案，事主是居於屯門的家庭主婦。 周五起放寬限聚令至4人，食肆上限放寬至4人一枱，重開室內外運動場。消息指，今日新增6宗確診，為第三波疫情以來最低。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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【21:08】政府公布由今日早上8時至晚上9時，共有約113,000名市民經普及社區檢測計劃在全港各社區檢測中心登記採樣作2019冠狀病毒病檢測。自9月1日開展以來，累計合共有約131萬人在檢測中心登記檢測。截至今晚8時，普及計劃已經累計完成約103萬個樣本的2019冠狀病毒病核酸檢測。

自8月29日網上預約開始以來，截至今日晚上8時，累計有約124萬名市民成功預約檢測。



當局至今共接獲240宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中134宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

全民檢測｜122檢測中心延至周五 不懂用電腦80歲婆婆終成功採樣

【20:20】全民檢測「普及社區檢測計劃」踏進第8日，在141個檢測中心當中，有122個今起延長服務多四日至本周五（11日）。在今日沙田源禾路體育館檢測中心，有到場檢測的市民指，今日途經體育館時，發現仍可即時登記，故此一試；一名年過80歲的婆婆因不懂得用電腦登記，連日來被檢測中心門外職員拒絕多次，終在兒子協助登記後，今日成功到中心採樣。

政府發言人表示，截至今午5時45分，共有123.5萬名市民在網上預約全民檢測。

六合彩9月24日恢復攪珠 暫減至一周一次 投注站無得買彩票

【19:06】受新冠肺炎疫情影響，馬會自2月起暫信六合彩攪珠，市民暫無機會發橫財夢。不過機會返來了，馬會今晚（8日）宣布將於9月24日恢復六合彩攪珠。但因疫情關係，初期六合彩只會先一周一攪珠，主要在星期四晚進行，投注站不售彩票，只可經電話或網上投注，以避免顧客聚集場外投注處購買六合彩，因而造成的公共衞生風險。

頭獎一注獨中可獲800萬元，而據了解，今年將不設中秋金多寶。

六合彩預計將於9月24日恢復攪珠。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）

【18:10】政府發言人表示，截至今午5時45分，共有123.5萬名市民在網上預約全民檢測。

新冠肺炎｜今增6宗 張竹君指數字未保持下降 疑假陽性男子出院

【17:25】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，早前確診曾羈留於青山灣入境事務中心的泰籍男子個案，經警方協助調查後，該患者在7月中，曾經與另一名確診患者見面及食飯，相信他可能因此而受到感染。在兩人見面後約兩星期，該泰籍患者被送往荔枝角收柙所，張認為他可能是隱性傳播者，因為當時沒有病徵。

對於今日確診宗數屬低位，張竹君形容，數字每日會有輕微波動，希望新增確診數未一直保持下降，但直言確診個案間中有機會上升。

港府力推的「全民檢測」，一名44歲男子接受檢測後初步確診，惟事主入院後先後接受鼻咽、痰液及血清測試後，結果均呈陰性，疑現「假陽性」。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，專家評估及與衞生防護中心商討後，已批准該男士出院，另會安排該男士會在3星期後接受血清抗體測試。而暫時未發現同類情況。張竹君指，化驗上無法確定有關個案是否「假陽性」。

本港新增6宗個案是第3波疫情最低，張竹君指，一日半日數字雖偏低，難總結整個疫情的情況。（羅君豪攝）

【16:47】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報19宗個案，另有1名確診者離世，事主是編號#2404的90歲男士，今早8時57分於那打素醫院離世，累計死亡人數增至99人。同時，有19名確診病人康復出院，累計4543名病人康復出院。目前仍有220名病人分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，21人情況危殆、11人情況嚴重、188人情況穩定。至於負壓病床數目為1209張，使用率47%；負壓病房數目678間，使用率60%。

新冠肺炎｜今增6宗確診僅3宗本地創第三波新低 2人全民檢測找出

【16:39】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增6宗確診個案，個案編號由#4891至#4896。新增個案有3宗為輸入個案，#4891為烏克蘭海員、#4895及#4896則由菲律賓到港。

至於3宗本地感染個案，有2宗為大圍交通城大廈相關個案，#4892是大廈的清潔工，負責清洗整幢大廈工作，9月6日入檢疫中心後取樣本確診，並無病徵；至於#4893病人，則是早前大廈相關確診者#4890及#4889的非同住家人，患者家人未確診前，曾到過大窩口體育館做全民檢測。

新確診的#4894號患者，是透過全民檢測發現，感染源頭不明。事主是居於屯門安定邨定康樓的家庭主婦，於9月5日在兆麟社區會堂取樣，並無病徵。事主平時會到屯門置樂街市、友愛街市及安定商場。

▼大圍交通城大廈出現小型爆發 政府安排大廈人員檢測▼

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限聚令周五起放寬至4人 迪士尼樂園及海洋公園有望9月18日重開

新冠肺炎｜港府與11國商旅遊氣泡 港人或有望赴日泰德法等國旅遊

全民檢測｜被借用體育館可如期周五重開？徐英偉：視乎檢測使用率

新冠肺炎・圖輯｜限聚令放寬至4人 重開及仍關閉處所及措施一覽

【13:20】民政事務局局長徐英偉：舞台演出將會重開給予排練，但未能重開設觀眾。圖書館、博物館將重開，但太空館、科學館多解除，未能重開。溜冰場可重開小組訓練，限4人一組。浴室、波波池等，未能重開。

部份體育館被徵用作全民檢測的採樣中心，重開時間要看檢測會否延長至最多14日，以及完成檢測後消毒的情況，約兩日後可重開。

【13:13】商務及經濟發展局局長邱騰華：若疫情好轉，希望9月18日主題公園、會展業可以撤銷社交距離限制，用預告方式，讓業界有及早準備和安排。主題公園將要預先登記。

6月中與11個國家討論旅遊氣泡，5至6個有興趣，兩個國家已經討論，即日本和泰國；有興趣的包括德國、法國，德國將代表歐盟商討；澳洲、新西蘭對相關有興趣，但兩國需先商討澳紐旅行氣泡。旅遊氣泡或限出行前檢測，到埗複檢、限指定旅遊點等，個別國家或地區要求商務客先行。

旅行氣泡要兩地疫情受控相近對等，取代長時間隔離要有制度，出行前要先做互相認可的檢測，到埗時複檢。有無額外保險限制，各地可以再提出，如限制城市、限額等。

港府聯絡的11國，包括日本、泰國、韓國、澳洲、新西蘭、德國、法國、瑞士、越南、馬來西亞、新加坡。

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【13:01】食物及衞生局局長陳肇始：限聚令放寬至4人，食肆放寬至4人一枱，重開上一階段未能重開的運動處所，以保障身心健康，強健體魄，重開娛樂場所，包括遊戲機中心、遊樂場所包括表演場所、 公眾娛樂場所、麻雀天九耍樂及運動場所，9月11日開始生效。公眾場所口罩令繼續延長7日。

浴室、派對房間、泳池、卡拉OK、酒吧繼續維持關閉。陳肇始說，要看疫情有無反覆，將可在下一階段放寬。

▼直擊疫廈大圍交通城 廁所噁心 食品廠河粉放通道▼

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【12:25】大埔那打素醫院一名90歲男病人（個案編號：2404）於今早離世。病人有長期病患，居於安老院舍，經檢測後確診，7月23日入住威爾斯親王醫院接受治療，並於7月30日轉送雅麗氏何妙齡那打素醫院繼續留醫。病人其後情況轉差，延至今日上午8時57分離世。至今本港共99名感染新冠病毒的病人逝世。

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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【12:06】食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、民政事務局局長徐英偉，將於下午1時見傳媒。

【12:00】消息指，周五起將放寬防疫限制，限聚令由2人變4人，食肆放寬4人一枱，並重開所有室內外運動場所。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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【11:30】消息指，今日新增6宗確診個案。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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全民檢測｜121.3萬人登記 119.7萬人成功採樣 1154重複檢測

【08:30】公務員事務局局長聶德權指，截至今早8時有121.3萬人成功登記預約檢測，當中已有119.7萬成功採樣，有1154宗重複檢測。他說整個計劃「點都唔會超過14日」。另外，當局接獲224宗個案稱個人資料被他人使用，涉126宗懷疑涉及盜用他人資料，已交由警方處理。

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新冠肺炎｜大圍交通城小型爆發 梁子超恐變慈雲山 倡七日一檢測

【08:15】本港昨新增11宗新冠病毒確診個案，當中10宗是本地感染，有一半涉及大圍交通城大廈。呼吸系統專科醫生梁子超表示，該商場人流密集，空氣未必非常流通，不同人共用設施，屬高風險地方，即使大部份人做好個人衛生，但由於工作人員接觸不同的客人，只要有一人感染，有機會將病毒傳播予家人，以至擴大到社區，若太遲介入，有機會演變成慈雲山的情況。

▼19間不會延長日期的檢測中心▼

昨日總覽：新冠肺炎．9.7｜新增11宗連續兩日雙位數 大圍交通城群組達9宗

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新冠肺炎｜荃灣區新增5名住戶確診 有患者曾到九龍城金鳳大餐廳

【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日公布昨日錄得新增11宗確診個案，住址分布在九龍及新界各區。荃灣區新增五名住戶確診，大窩口邨富邦樓有一家三口確診，其中一名59歲男患者在大圍交通城大廈上班。另外，荃灣石圍角邨石蘭樓、沙田新翠邨新芳樓、藍田康柏苑祥柏閣及彩虹邨錦雲樓均有住戶確診。

餐廳方面，有患者曾光顧鋸扒出名的九龍城金鳳大餐廳、晴朗商場麥當勞，以及牛頭角安基商場嘉豪酒家。

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▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

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