新冠肺炎・最新｜今增6宗確診連續兩天個位數　另有10多宗初確診

本港新冠肺炎疫情有所緩和，衞生防護中心今日（9日）公布單日新增6宗個案，當中1宗為輸入個案、5宗為本地個案，累計增至4,902宗，已是連續第2天確診數字維持個位數。大圍交通城大廈群組再增2確診，患者為大廈保安及於大廈工作人士的家人。全民檢測計劃亦發現2宗康復病人「復陽」個案，估計是體內仍有殘餘病毒。另外，本港半日大約有10多宗初步確診個案。 限聚令、食肆限座令將由本周五（11日）放寬至四人，多個處所重開。全民檢測其中57間中心，將延長至9月14日。

本港新增6宗確診個案，全民檢測再發現1宗個案。（李澤彤攝）

【16:49】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，過去24小時醫管局系統呈報20宗個案，有14名病人康復出院，至今累計4,557名病人出院。目前尚有212名病人，分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，21人情況危殆、8人情況嚴重、183人情況穩定。負壓病床數目是1,191張，使用率為47%；負壓病房數目是669間，使用率為58%。

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增6宗確診個案，個案編號由#4897至#4902。新增個案有1宗為輸入個案，由印度抵港。至於5宗本地感染個案中，4宗與其他確診個案相關，有2人在檢疫中心確診，另有2人屬大圍交通城大廈群組個案，分別為大廈保安及大廈工作人士的家人。餘下1宗由全民檢測發現，事主是62歲男性，無病徵，居於屯門山景邨景麗樓，平日無特別活動，有時到附近飲茶。事主於9月6日在屯門大興社區會堂檢測中心留樣本。

而全民檢測亦發現兩名康復已出院人士「復陽」情況，2人病毒值高於30，沒有病徵，應屬體內有殘餘病毒，相信沒有傳播力。

雖然連續兩日確診個案維持個位數，張竹君指，今日有10多宗初步陽性個案，目前仍要留意本地個案、及源頭不明個案數字，才可評估疫情轉穩定，還是有機會反彈。

新冠肺炎｜台灣將香港降回中低風險 短期商務客檢疫期減半至7日

【15:35】台灣衛生福利部疾病管制署中央流行疫情指揮中心今天（9日）宣布，因應越南、香港疫情趨緩，即起將越南調整為低風險國家，同時將香港降回為中低風險地區，短期商務客來台可縮短檢疫期，由目前14日減至7日。

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全民檢測｜社區檢測延長至下周一 本周六起57檢測中心繼續運作

全民檢測｜每日2000醫護及大專生助採樣 陳肇始：體現專業精神

【14:50】陳肇始呼籲，年輕人陪家中長者參與檢測，亦提及教育局已去信學校，希望老師和學生能參與。被問及如有公司強制要求員工做檢測，聶德權指，計劃純粹自願，不同公司做法要看公司政策。至於重複檢測的人，截至昨日有2353人。

全面檢測計劃原本需預約登記，但昨日林鄭月娥呼籲市民可以即場做檢測，聶德權指，有不少長者不知道如何登記，昨日未經預約的檢測人次佔30%，是人性化服務，已考慮中心的檢測能力。

【14:40】食物及衛生局局長陳肇始表示：

已化驗115萬個樣本，找出18宗確診個案，包括大圍交通城群組，以及兩名外傭。

現時有四間內地機構的香港公司做檢測，包括華大基因旗下的華昇診斷，在中山紀念公園設立氣膜實驗室；另外三間為金域、凱普、中檢的香港機構。

內地派出500支援隊赴港，完成全民檢測計劃後，將會返回內地。而本港每日有2000醫療人員協助。

【14:30】公務員事務局局長聶德權表示：

截至今日下午2點，全民檢測共136.2萬人次已採樣，126.1萬人網上登記預約檢測。截至今日下午1點半，今日半日有5.2萬人次採樣，其中2.36萬人次無預約，佔約45%。

全民檢測計劃，由原本7日延長多4日至9月11日，現宣布其中57間中心，將延長多3日，至9月14日。

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【13:01】政府發言人表示，截至今日上午11時45分，累計約125.6萬市民經網上系統預約參與全民檢測。

新冠肺炎｜公院分析逾90歲患者死亡率35% 入院病人今起須驗病毒

【12:55】醫院管理局質素及安全總監鍾健禮表示，由今天（9日）起，為所有新入院病人做病毒測試，料每天檢測約2000人。另外，醫管局亦正研究為部份院舍長者在出院前先做病毒檢測。

他又呼籲，社區上的長者及其照顧者參與全民檢測計劃，因長者染上新型肺炎後，病情可能較差，不具病徵的「隱形」照顧者檢測有助及早發現，以免病毒傳播至長者。

【12:30】消息：延長部份檢測中心運作至9月14日（下周一），即當局最初公布全民檢測最長會做14日的時間。

【11:30】食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權，下午2時30分見記者，料交代延長全民檢測。

【11:14】消息指，今天新增6宗確診個案，與昨日數字一樣。

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新冠肺炎｜中秋可放寬限聚令？陳肇始：人數要小心 口罩令需維持

【08:30】食物及衞生局局長陳肇始稱，下階段或開放浴室、派對房間、泳池、夜店及卡拉OK等場所，但仍需密切監察疫情發展。至於中秋放寬限桌令與否，陳肇始說人數要小心，她亦表示口罩令應會維持一段時間。

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旅遊氣泡｜與日泰商討仍難定通關日 名單無台灣 邱騰華：無前設

【09:00】港府公布，已初步接觸包括日本、泰國、德國、法國等11個國家，望商討旅遊氣泡安排，在符合相應條件之下讓兩地人士可以往返。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，港府已與日本及泰國政府交換文件，並與當地衛生部門展開商討。有旅遊業界冀10月可與首個國家建旅遊氣泡，不過邱騰華直認疫情變化急速，不能主觀地訂定日期。對於港人熱門旅遊地台灣未列入旅遊氣泡的名單，邱騰華強調無對任何地方作前設，名單亦會視乎疫情一直調整。

【08:20】截至今日早上8時，約125萬人透過網上預約系統預約參與全民檢測，有11個檢測中心今日額滿。連同無預約、即場登記的人士，累計131萬人已採樣，當中103萬個樣本已完成化驗，找出合共18宗對病毒呈陽性的個案。

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