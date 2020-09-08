譚得志被控｜控方指譚曾公開叫光時口號達389次　罵途人大陸喱

人民力量副主席「快必」譚得志涉擺街站時叫政治口號，從而被指意圖引起對政府憎恨等，被控發表煽動文字等罪。控方對譚的指控，主要集中譚在3月及7日擺街站時叫口號，認為當中有支持他人用暴力，及違法行為反抗政府等，另外亦有貶低警察，激起他人對中國政府的憎恨，控方並特別統計出譚在指定一段期間內，曾公開叫喊部份口號多逾300次以上，又指譚曾試過他擺街站期間，有市民跟隨他一起叫，亦有途人反駁他，即被譚指稱：「大陸喱。」該途人事後感到被侮辱報警。

指譚擺街站時曾喊多個口號

根據控方指控，譚在涉案日子在各區擺街站，並呼叫口號包括「721唔見人，831打死人，10月1槍殺人」、「五大訴求，缺一不可」、「解散警隊」、「光復香港，時代革命」、「沒有暴徒，只有暴政」、「打倒共產黨」等。

曾罵途人「大陸喱」

其中在3月15日，譚在牛頭角下村商場外擺街站期間，有途人經過聽到譚叫口號，並回應稱「返你屋企光復啦你！」，譚即反叫他「睇路呀！返大陸啦！大陸喱！」該人事後擔心其安危，又感到被侮辱，於是報案。

在場人士呼應跟隨

控方又指控譚在本年7月4日，譚在街站叫口號時，有途人回應並一同呼叫口號，更有約25人跟隨他，期間他又支持他人用暴力及違法行為反抗政府，又貶低警察，呼籲他人阻警方執行職務，激起他人對中國政府的憎恨。

政府曾呼籲不要叫部份口號

至於在7月8日的黃大仙街站，譚帶領群眾叫喊「光復香港，時代革命」達14次，他明知政府呼籲市民不要叫有關口號，因呼叫該口號或會引致刑事責任，他仍這樣做。另外，譚在7月9日在觀塘街站發表言論，引起公眾集結，並激起他人對中國政府的憎恨。

警方曾提或會觸犯國安法

在7月19日啟田街站中，警方警告他叫喊「光復香港，時代革命」或會觸犯國安法，並著他停止叫口號，他仍繼續叫口號，也令在場人士跟隨他叫該口號。控方也列出譚在本年1月17日至8月23日，在不同的街站、集會中呼叫涉案口號，並作過統計。

案件會轉區院審

控方在庭上指，譚在6月至8月期間，曾擺超過20次街站，當中他也曾叫喊涉案煽動文字，警方需時檢閱相關片段，要求押後案件，裁判官應控方要求押後案件至11月17日。另外，譚涉煽動中學生參與未經批准集結的案件也押後至11月17日再訊。控方透露兩案均會轉介至區域法院處理。

案件編號：FLCC1691/2020