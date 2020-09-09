調查：六成工人工作時曾現熱疾病　工會倡增支援及訂高溫工作安排

本港剛經歷有紀錄以來最熱的夏季，7月酷熱天氣警告曾連續生效467小時，在酷熱而潮濕天氣下工作容易引致中暑。 有工會調查發現，約六成受訪者曾在工作時出現熱痙攣、熱昏厥及熱衰竭，當中有約兩成半人曾在工作時中暑，建議僱主增添遮陽設備、風扇等，並提供淺色、快乾制服，當遇上暑熱天氣時，提供特別安排，如暫時停工、增加小休時間等。

港九勞工社團聯會及香港工人健康中心調查發現，近8成受訪者需要在有太陽直接照射的戶外地方工作。（勞敏儀攝）

港九勞工社團聯會及香港工人健康中心，在7月13日至31日，就香港前線僱員的熱疾病預防措施及支援現況，成功向170名日常工作涉及提供服務、技術或體力勞動的前線工作者進行問卷調查，了解他們暑熱工作現況和相關支援，以及對熱疾病的認識程度。

調查發現，近8成受訪者需要在太陽直接照射的戶外地方工作；約四分之一受訪者需在發熱裝置附近工作，或是需要進行燒焊程序；逾半受訪者需要在潮濕、悶熱或侷促的室內工作，當中約4成人的工作環境，未有安排任何通風裝置，以改善不良工作環境。

團體建議將《預防工作時中暑的風險評估》列為法定要求，並提供便攜式溫濕度計予員工換算暑熱風險水平。（勞敏儀攝）

六成受訪者工作時曾現熱疾病 兩成半人曾中暑

不少工人工作涉及體力勞動，部分人需負重，亦要穿著公司制服。有工人亦反映，現時除要配戴外科口罩、手套、安全帽等裝備，制服採用深色、長袖及厚重設計會帶來額外暑熱壓力。有約六成受訪者亦指，曾在工作時出現熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭等熱疾病，當中有約兩成半人，更曾在工作時中暑。

此外，只有約兩成受訪者表示，開工前有為工作環境的暑熱情況進行勞工處建議的風險評估。八成半受訪者稱，在開工前先留意工作環境的溫度及濕度，但當中只有約一成是透過工作場所內的實質監測數據評估，其餘都只依靠自己從外界獲得的資料，或憑個人感覺。

工會建議當局將《預防工作時中暑的風險評估》列為法定要求，並要求僱主提供便攜式溫濕度計，以便員工換算暑熱風險水平；並促當局訂立在高溫環境下的勞動工作安排和小休時間比例；以及向前線員工提供更全面的熱疾病預防資訊。