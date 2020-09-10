新冠肺炎．最新｜增12宗確診　累計152萬人參加全民檢測

本港新冠肺炎第三波疫情反覆，衞生署公布今日（10日）新增12宗確診個案，數字較昨日的6宗（9日）反彈一倍，累計個案增至4,914宗。新增個案中逾半為外地輸入個案共佔7宗，當中有5宗患者由印度抵港。至於本地感染個案則為5宗，包括2宗由全民檢測找出的無源頭個案，一患者在百德新街食肆工作，其子接受檢測後亦屬初步確診；另一人則在元朗食肆任職樓面。 全民檢測「普及社區檢測計劃」延至下周一，在第二階段、即本周五過後，將只餘57間檢測中心仍會運作，為市民採樣。截至晚上八時，累計已有152萬人參加檢測。

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【21:30】政府發言人表示，由今日早上八時至晚上八時，共有約104,000名市民在全港各社區檢測中心登記採樣。自普及計劃在九月一日開展以來，累計合共有約1,527,000人在檢測中心登記檢測。

截至九月十日晚上八時，普及計劃已經累計完成約1,344,000個樣本化驗。呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

截至今日晚上八時，累計有約1,305,000名市民成功預約檢測。

普及計劃至今共接獲272宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中150宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

【19:45】新一輪防措施明日凌晨零時生效，食物及衞生局發言人表示，零時過後至9月17日，所有餐飲業務處所內可同坐一桌的人數由2人增至4人。

發言人同時提醒食物業處所持牌人和經營者，必須嚴格遵從並符合一系列的規定及限制，包括餐飲處所内的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半；須確保任何兩張可供顧客使用或顧客正在使用的桌子之間，至少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；晚上10時至翌日上午4時59分停止提供堂食；處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩；為進入處所的人士量度體溫；以及提供消毒潔手液等。

違反上述規定者，即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

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【17:45】政府發言人表示，因應疫情最新發展，由9月15日起政府部門將會在實施社交距離和感染控制措施的前提下，全面恢復正常公共服務。

發言人呼籲有需要的市民繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。

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【16:59】徐德義表示，港府已決定準備購買疫苗，做法會雙管齊下，包括透過全球疫苗免疫聯盟等組織牽頭的COVAX機制購買，港府已在9月4日向COVAX提交意向書，COVAX打算讓參與國家或地區的20%人口提供疫苗，最終能獲分發多少，「數字依家講唔埋」，要視乎參與國家及資金數目而定。

港府亦已向個別有研發及製造疫苗的藥商協議，但因協議有保密條款，不便透露詳情。當局就疫苗問題，會接洽經衛生署科學委員會，觀察科研實證及臨床數據作分析，委員會密切及適時向政府提交分析及建議。

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徐德義指，仍有3成個案感染源頭不明，仍有沒有明顯病徵的傳播鏈。（余俊亮攝）

【16:47】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日（10日）凌晨，新增12宗確診，累計個案增至4,914宗。新增個案中，7宗為外地輸入個案，當中有5宗患者由印度抵港。至於本地感染個案則有5宗，其中3宗與早前確診個案相關，至於其餘2宗則由全民檢測找出的無源頭個案。全民檢測累計找出21宗確診個案。

新冠肺炎｜增12宗確診 一患者兒子初確診 昨日於眼科醫院做手術

全民檢測找出的2宗無源頭個案資料︰

病人編號#4912，39歲女性，於百德新街食肆工作，早前於官涌體育館檢測中心取樣。患者與丈夫及兒子同住，曾到過街市，9月8日曾陪兒子到伊利沙伯醫院做眼部手術前的測試。9月9日陪伴兒子到眼科醫院做手術時，患者獲告知樣本呈初步陽性，獲安排入伊利沙伯醫院；兒子手術後再測虐，亦屬初步陽性。院方今日為兩母子再做血清抗體化驗，二人都有抗體，情況穩定。

病人編號#4914，57歲女性，在元朗食肆做樓面，局於天水圍，有時會去街市。

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本港新增12宗確診，全民檢測再找出2宗個案，2患者均於食肆工作。（余俊亮攝）

【16:43】食物及衞生局副局長徐德義表示︰

雖然整體確診個案數字有下降趨勢，源頭不明情況仍值得關注。目前源頭不明個案佔約3成，仍有持續沒有明顯病徵的傳播連。總結由1月至今整體疫情， 23%無臨床徵狀識別，有千多宗沒有症狀或不知染病，說明及早檢測及診斷很重要。徐續指，全民檢測進入第10天，147萬人在檢測中心完成檢測，截至下午兩時，累計完成133萬個樣本的核酸測試，截至昨日找到19宗新確診個案。另今日再多2宗由全民檢測的確診個案。

昂坪360纜車周五起恢復服務 車廂限最多4人 只准同行親友同坐

【14:25】昂坪纜車宣布9月11日起，恢復服務，車廂人數減半至4人 。

海洋公園取消今年「哈囉喂」 下周五或重開將推498元任玩入場券

【13:00】海洋公園表示，將取消今年「哈囉喂」，又預計下周五或重開，推498元任玩入場券，同時推山藝、瑜伽及期間限定的海洋公園「森度遊」，即於園內露營。



【12:47】消息指，本港今天新增12宗確診個案

新冠肺炎｜美國冒險樂園明重開 入場前探熱登記 「波波池」關閉

【11:23】本港新冠肺炎疫情緩和，政府逐步放寬社交距離措施，當中遊樂場所、公眾娛樂場所等明天（11日）起可以有限度重開。「美國冒險樂園」今日（10日）進行開業前消毒準備，入場人士須先探熱及登記進入時間，一旦出現感染可以追蹤患者。場內所有遊戲設施之間都有隔板，遊玩人士玩過的設施會立即消毒，遊戲代幣仍會每天消毒，現時大部分遊戲設備都會開放，惟小朋友至愛「波波池」則要繼續關閉。

▼政府放寬防疫措施 冒險樂園重開前準備▼

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酒吧建議飲酒才除口罩 張竹君憂風險高 張宇人批醫生不懂計風險

【10:05】本港明日（11日）起放寬限聚令至4人，食肆可4人一枱，部份運動場所、遊戲機中心亦可重開，但未包括酒吧、卡拉OK及夜總會。飲食界立法會議員張宇人今日（10日)於電台受訪時，直斥政府的張弛有度策略不當，指業界已願意做更嚴謹的防疫措施，望政府盡快讓業界復業。

【08:50】截止今早八時半，普及社區檢測計劃有142.5萬接受人採樣，成功預約人數為128萬3千。個人資料被登記預約有260宗，當中有144懷疑涉盜用他人資料，已轉交警方跟進。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

昨日總覽：新冠肺炎・9.9｜全民檢測累計142萬人完成採樣 新患者住所曝光

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▼57間延長接受檢測的全民檢測中心名單▼

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確診大廈食肆｜四屋邨上榜 經全民檢測確診漢曾到屯門市廣場

【00:00】本港新冠肺炎疫情放緩，今日新增6宗確診個案，當中5宗為本地個案。衞生防護中心資料顯示，沙田新翠邨、大圍隆亨邨及秀茂坪南邨再添住戶確診；屯門山景邨一名男住戶經全民檢測確診，曾到訪偉昌工業中心農家好廚，以及屯門市廣場1期名點屋。

全民檢測｜社區檢測延長至下周一 本周六起57檢測中心繼續運作

全民檢測｜每日2000醫護及大專生助採樣 陳肇始：體現專業精神

全民檢測｜累計142萬人完成採樣 至少15萬人無預約下到檢測中心

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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