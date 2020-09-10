新冠肺炎．最新｜昨半日逾10宗初步確診　疫情恐由谷底反彈

本港新冠肺炎第三波疫情反覆，衞生署連續兩日公布單日新增6宗（7及8日）確診個案後，昨日（9日）初步確診個案反彈至逾10宗。截至前日累計4,902宗，扣除99名離世病人，尚有約210人留院。

當局昨公布將再延長全民檢測「普及社區檢測計劃」至下周一，在第二階段、即本周五過後，將只餘57間檢測中心仍會運作，為市民採樣。截至昨晚8時，累計有142萬人已完成採樣。