新冠肺炎．最新｜消息：今天新增12宗確診個案

本港新冠肺炎第三波疫情反覆，衞生署連續兩日公布單日新增6宗（7及8日）確診個案後，昨日（9日）初步確診個案反彈至逾10宗。截至前日累計4,902宗，扣除99名離世病人，尚有約210人留院。 當局昨公布將再延長全民檢測「普及社區檢測計劃」至下周一，在第二階段、即本周五過後，將只餘57間檢測中心仍會運作，為市民採樣。截至昨晚8時，累計有142萬人已完成採樣。

【12:47】消息指，本港今天新增12宗確診個案

【08:50】截止今早八時半，普及社區檢測計劃有142.5萬接受人採樣，成功預約人數為128萬3千。個人資料被登記預約有260宗，當中有144懷疑涉盜用他人資料，已轉交警方跟進。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

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▼57間延長接受檢測的全民檢測中心名單▼

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確診大廈食肆｜四屋邨上榜 經全民檢測確診漢曾到屯門市廣場

【00:00】本港新冠肺炎疫情放緩，今日新增6宗確診個案，當中5宗為本地個案。衞生防護中心資料顯示，沙田新翠邨、大圍隆亨邨及秀茂坪南邨再添住戶確診；屯門山景邨一名男住戶經全民檢測確診，曾到訪偉昌工業中心農家好廚，以及屯門市廣場1期名點屋。

全民檢測｜社區檢測延長至下周一 本周六起57檢測中心繼續運作

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全民檢測｜累計142萬人完成採樣 至少15萬人無預約下到檢測中心

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▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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