新冠肺炎．直播｜增12宗確診　全民檢測再找出2患者均於食肆工作

本港新冠肺炎第三波疫情反覆，衞生署公布今日（10日）新增12宗確診個案，數字較昨日的6宗（9日）反彈一倍，累計個案增至4,914宗。新增個案中逾半為外地輸入個案共佔7宗，當中有5宗患者由印度抵港。至於本地感染個案則為5宗，包括2宗由全民檢測找出的無源頭個案，一患者在百德新街食肆工作，其子接受檢測後亦屬初步確診；另一人則在元朗食肆任職樓面。 當局昨公布將再延長全民檢測「普及社區檢測計劃」至下周一，在第二階段、即本周五過後，將只餘57間檢測中心仍會運作，為市民採樣。截至昨晚8時，累計有142萬人已完成採樣。

【16:59】徐德義表示，港府已決定準備購買疫苗，做法會雙管齊下，包括透過全球疫苗免疫聯盟等組織牽頭的COVAX機制購買，港府已在9月4日向COVAX提交意向書，COVAX打算讓參與國家或地區的20%人口提供疫苗，最終能獲分發多少，「數字依家講唔埋」，要視乎參與國家及資金數目而定。

港府亦已向個別有研發及製造疫苗的藥商協議，但因協議有保密條款，不便透露詳情。當局就疫苗問題，會接洽經衛生署科學委員會，觀察科研實證及臨床數據作分析，委員會密切及適時向政府提交分析及建議。

徐德義指，仍有3成個案感染源頭不明，仍有沒有明顯病徵的傳播鏈。（余俊亮攝）

【16:47】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日（10日）凌晨，新增12宗確診，累計個案增至4,914宗。新增個案中，7宗為外地輸入個案，當中有5宗患者由印度抵港。至於本地感染個案則有5宗，其中3宗與早前確診個案相關，至於其餘2宗則由全民檢測找出的無源頭個案。全民檢測累計找出21宗確診個案。

全民檢測找出的2宗無源頭個案資料︰

病人編號#4912，39歲女性，於百德新街食肆工作，早前於官涌體育館檢測中心取樣。患者與丈夫及兒子同住，曾到過街市，9月8日曾陪兒子到伊利沙伯醫院做眼部手術前的測試。9月9日陪伴兒子到眼科醫院做手術時，患者獲告知樣本呈初步陽性，獲安排入伊利沙伯醫院；兒子手術後再測虐，亦屬初步陽性。院方今日為兩母子再做血清抗體化驗，二人都有抗體，情況穩定。

病人編號#4914，57歲女性，在元朗食肆做樓面，局於天水圍，有時會去街市。

本港新增12宗確診，全民檢測再找出2宗個案，2患者均於食肆工作。（余俊亮攝）

【16:43】食物及衞生局副局長徐德義表示︰

雖然整體確診個案數字有下降趨勢，源頭不明情況仍值得關注。目前源頭不明個案佔約3成，仍有持續沒有明顯病徵的傳播連。總結由1月至今整體疫情， 23%無臨床徵狀識別，有千多宗沒有症狀或不知染病，說明及早檢測及診斷很重要。徐續指，全民檢測進入第10天，147萬人在檢測中心完成檢測，截至下午兩時，累計完成133萬個樣本的核酸測試，截至昨日找到19宗新確診個案。另今日再多2宗由全民檢測的確診個案。

昂坪360纜車周五起恢復服務 車廂限最多4人 只准同行親友同坐

【14:25】昂坪纜車宣布9月11日起，恢復服務，車廂人數減半至4人 。

海洋公園取消今年「哈囉喂」 下周五或重開將推498元任玩入場券

【13:00】海洋公園表示，將取消今年「哈囉喂」，又預計下周五或重開，推498元任玩入場券，同時推山藝、瑜伽及期間限定的海洋公園「森度遊」，即於園內露營。



【12:47】消息指，本港今天新增12宗確診個案

新冠肺炎｜美國冒險樂園明重開 入場前探熱登記 「波波池」關閉

【11:23】本港新冠肺炎疫情緩和，政府逐步放寬社交距離措施，當中遊樂場所、公眾娛樂場所等明天（11日）起可以有限度重開。「美國冒險樂園」今日（10日）進行開業前消毒準備，入場人士須先探熱及登記進入時間，一旦出現感染可以追蹤患者。場內所有遊戲設施之間都有隔板，遊玩人士玩過的設施會立即消毒，遊戲代幣仍會每天消毒，現時大部分遊戲設備都會開放，惟小朋友至愛「波波池」則要繼續關閉。

▼政府放寬防疫措施 冒險樂園重開前準備▼

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酒吧建議飲酒才除口罩 張竹君憂風險高 張宇人批醫生不懂計風險

【10:05】本港明日（11日）起放寬限聚令至4人，食肆可4人一枱，部份運動場所、遊戲機中心亦可重開，但未包括酒吧、卡拉OK及夜總會。飲食界立法會議員張宇人今日（10日)於電台受訪時，直斥政府的張弛有度策略不當，指業界已願意做更嚴謹的防疫措施，望政府盡快讓業界復業。

【08:50】截止今早八時半，普及社區檢測計劃有142.5萬接受人採樣，成功預約人數為128萬3千。個人資料被登記預約有260宗，當中有144懷疑涉盜用他人資料，已轉交警方跟進。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

昨日總覽：新冠肺炎・9.9｜全民檢測累計142萬人完成採樣 新患者住所曝光

旅遊氣泡｜離出行近一步 姚思榮：國慶前後或以澳門大灣區作試點

新冠肺炎｜台灣將香港降回中低風險 短期商務客檢疫期減半至7日

旅遊氣泡｜疫情反彈澳洲新西蘭試行前剎停 波羅的海三國每周檢討

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▼57間延長接受檢測的全民檢測中心名單▼

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確診大廈食肆｜四屋邨上榜 經全民檢測確診漢曾到屯門市廣場

【00:00】本港新冠肺炎疫情放緩，今日新增6宗確診個案，當中5宗為本地個案。衞生防護中心資料顯示，沙田新翠邨、大圍隆亨邨及秀茂坪南邨再添住戶確診；屯門山景邨一名男住戶經全民檢測確診，曾到訪偉昌工業中心農家好廚，以及屯門市廣場1期名點屋。

全民檢測｜社區檢測延長至下周一 本周六起57檢測中心繼續運作

全民檢測｜每日2000醫護及大專生助採樣 陳肇始：體現專業精神

全民檢測｜累計142萬人完成採樣 至少15萬人無預約下到檢測中心

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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新冠肺炎｜公院分析逾90歲患者死亡率35% 入院病人今起須驗病毒

新冠肺炎｜增6宗新確診 1宗由全民檢測發現 住屯門山景邨有飲茶

新冠肺炎｜食環署派員巡查大圍交通城 銷毀金發粉麵廠門外食品

▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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