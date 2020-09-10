中學學長迫師妹口交再強姦　期間問有沒有感覺　判囚4年半

曾申請當機場保安的男子和中學師妹拍拖，分手後仍保持聯絡。兩人去年相約午膳，師妹之後到保安的住所打機。惟保安在單位房間內，先迫師妹口交，繼而強姦對方，期間更問師妹是否有感覺。師妹最終向社工投訴被侵犯，繼而報警。男子承認1項強姦罪，高等法院法官今(10日)判刑時斥責，保安強迫師妹口交，在發洩性慾後仍繼續強姦對方，最終判他監禁4年半。

現年19歲被告承認於去年6月11日，在元朗強姦X。被告和X於案發時分別為18和16歲。

求情稱未能控制自己

辯方求情指，被告非有預謀犯案，案發時未能控制自已。對於被告在案中未有使用安全套，辯方指未有引致嚴重後果。辯方又透露，被告畢業後在機場任職保安，但本案令他前途盡毀，亦令家人感羞恥。

現年19歲被告，在高等法院承認強姦中學師妹，被判入獄4年半。(資料圖片)

事主感自責並曾有自殺念頭

法官判刑時引述X的創傷報告，透露事件影響她的學業和社交，她因此感自責和不相信他人。X亦有自毀行為，和萌生自殺念頭。

法官接納被告非有預謀犯案，但斥責他在案中使用暴力，先強迫對方口交，在發洩性慾後繼續侵犯。X在性侵過程中曾反抗，但被告未有停手。被告在案中未有使用安全套，以及在X體內射精，都屬加刑因素。經考慮後，法官最終判他監禁4年半。

曾拍拖1至2個月

案情指，X和被告於2017、2018年間透過Instagram認識，之後X發現被告是她就讀中學的師兄。兩人曾拍拖1、2個月，分手後仍保持聯絡。

於去年6月11日，兩人相約在元朗午膳。午膳後，X提議到被告的住所打機，以打發時間，被告同意。惟被告在單位房間內開遊戲機後，便把X推在床上，並強吻對方。X表明拒絕，但被告未有理會。

侵犯期間問是否有感覺

被告之後把兩人的衣服脫掉，並指插X的下體，繼而迫對方替他口交。被告在未有使用安全套下強姦對方，X嘗試推開對方，但不成功，被告更問X是否有感覺，最終在她體內射精。

事主感壓力失眠終向社工透露

X被性侵後離開被告的單位前往補習。她之後相約朋友Y，前往購買避孕丸。X因擔心家人得知事件，起初未有報案。惟她事後感壓力而失眠，最終向社工透露事件和報案。被告同月22日被捕，警誡下保持緘默。

庭上透露被告在機場任職保安，惟機管局表示，案中被告曾申請機場保安公司的保安員職位，但最終未有獲聘。

案件編號：HCCC142/2020