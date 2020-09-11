呈分試｜消息：新界校長會下周與內地簽授權　約百跨境生9.21開考

受疫情影響，絕大部分跨境生仍未應考升中呈分試。消息指，新界校長會與內地教育機構達成共識，將於本月21日起安排跨境生在內地應考，並會分兩部分，分別協助需補考或整級完全未應考呈分試的學生；於內地應考的學校，校方會將試卷以電腦掃描傳回香港，之後再速遞試卷回港。 新界校長會將與內地鯨帆教育機構（深圳校區）將於下周三（16日）簽署「授權儀式」，屆時香港教育局及中聯辦等應會派代表出席見證。

在疫情出現後，跨境生難以來港上課及考試。 （資料圖片）

教育局早前公布，中小學及幼稚園將在9月下旬分兩階段復課。中一、中五、中六、小一、小五、小六及幼稚園K3先在9月23日回校上課，餘下班級則在9月29日復課；至於有關跨境生返港復課及呈分試仍一直討論對策。

經一個多月商討後，新界校長會副主席朱偉林透露，校長會已與內地的鯨帆教育機構（深圳校區）達成共識，並擬於下周三（16日）下午簽訂合作計劃，開展「跨境學童呈分試考試」試驗計劃。當天「授權儀式」除了新界校長會及合作夥伴鯨帆教育機構（深圳校區）外，中聯辦代表及香港教育局亦可能派代表出席見證。

試驗計劃分兩部分，約8間學校、合共約200名跨境生參與。首部分是協助需要補考呈分試的跨境生，他們最快9月21日於內地考試。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼（

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整級未考呈分試學生 會與同校港生分兩地同時考核

至於整級未考呈分試的學生屬第二部分，餘下約100名學生將在9月24日起至10月初開考，屆時同校整級學生會在同日、同時間於港深兩地考同一份試卷，除了現場有監考人員，香港老師亦會同步在線上監察。

是次考場選址為福田區近地鐵站的一間小學。校內會劃分成多區，同校學生會被安排同一房間應考，「例如四間學校就分四房，考完即以電腦掃描傳回香港，之後再速遞試卷回港。」

▼復課指引▼

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朱說，合作機構在內地有一定知名度，過往有推出DSE課程，亦有港人協助管理。初步暫定每名學生收費以百元為單位計算，已包含行政、場地及人手費用，開支會由相關學校負責。入場考生必須出示「健康碼」、戴口罩、量體溫及消毒雙手。

而校長會將在試驗計劃開始後檢視及留意情況，希望可擴大計劃，協助餘下數十間有跨境生的小學安排呈分試，屆時考場料會分散在羅湖、福田及南山三區。