白衣男涉旺角街頭持鋤頭　機師駕車經過　見被告向黑衣男舉鋤

去年8月5日市民發起罷工及七區集會，旺角翌日凌晨仍有示威者聚集，一名白衣六旬漢，涉嫌持著鐵鋤衝向途人，他否認指控，案件今（10日）在西九龍法院審理。一名駕車路過的男機師供稱，他當晚四度看到一名身穿白衫褲的男子手持鋤頭，白衣男更向一名黑衣年輕男子舉起鋤頭，令該黑衣男慌忙跑走。

被告朱木源（63歲，退休）被控一項被控管有攻擊性武器罪，指他於去年8月6日在旺角通菜街近水渠道一帶行人路攜有一把鐵鋤，被告由資深大律師郭棟明代表。

見白衣男拿著鋤頭拖行

男機師舒雋賢供稱，他當晚駕車到旺角警署一帶，突然看到一對男女慌忙跑過對面馬路，他駕車轉彎後，看到一名身穿白色衫褲兼戴上金絲眼鏡的男子，一直手持鋤頭拖行。

他駛至旺角警署外的行人路時，又再見到該白衣男子，該男子舉起鋤頭，向著一名在欄杆外的黑衣年輕男子，黑衣男子及後慌忙跑走。

男機師舒雋賢(圖)當晚駛車經過旺角時，見到被告朱木源持著鋤頭。(李慧娜攝)

途人慌忙逃走

舒及後駛入水渠道時，又看到白衣男舉起鋤頭，衝向馬路對面的途人，該群途人有男有女，有人身穿淺色衫褲，該批途人也慌忙逃走。後來，舒又再見白衣男手持鋤頭，站在一輛寶馬私家車旁，見到舒的車輛後，示意叫他離開，有關過程被舒的「車cam」拍下。舒後來向附近警員舉報該白衣男子，並認為白衣男意圖攻擊他人。舒的車「cam片」段亦顯示，他首次見到該白衣男時，附近有警車駛過。

被告稱拿起鋤頭自衛

另外，當晚在現場當值的警員陳俊源供稱，當晚有4男1女向他報案稱，有人手持鋤頭在水渠道及通菜街一帶徘徊，其中有人稱感到害怕，並拍下過程。陳及後截查被告，被告在警誡下指，他本在西洋菜南街買煙，但有人包圍他，並作勢要襲擊他，於是隨地拿起鋤頭自衛。

案件編號：WKCC1411/2020

辯方質疑舒誇大其辭

舒接受盤問時承認，黑衣男當時只是以正常步速走過對面馬路，記錯黑衣男慌忙跑走。舒堅稱，白衣男向黑衣男舉起鋤頭，認為他有意圖攻擊黑衣男。郭大狀指出，舒在庭上的供詞與其書面口供有不一之處，認為他在庭上誇大其辭，舒不同意。

審訊將於10月16日再續。