全民檢測｜徐德義鼓勵市民參與　過去三周七天平均確診數下降

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局副局長徐德義指出，本港過去三周，七天平均確診數字有下降趨勢，惟仍然有三成不明源頭個案。全民檢測踏入第10日，截至下午1時有147萬人完成檢測，截至下午2時，累計完成133萬測試，他多次呼籲市民參與全民檢測「普及社區檢測計劃」，及早識別社區隱形患者。他宣布室內外公眾地方必須佩戴口罩的規定，延長七日，至9月17日。

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食物及衞生局副局長徐德義指出，本港過去三周確診數字，8月20至26日平均21.2宗，8月27至9月2日平均13.7宗，9月3日至9月9日平均10.1宗，雖然整體確診數字下降，但源頭不明個案依然值得關注。

徐補充，過去兩周，源頭不明個案佔三成，顯示社區亦有隱形傳播鏈，至今4,900多宗確診個案中23%無臨床徵狀下被識別，即1,100人事前沒徵狀及染病，但同時有機會傳播病毒，反映及早檢測及診斷重要性。

政府呼籲市民參與全民檢測，盡早找出隱形傳播鏈。（資料圖片/余俊亮攝）

徐又指出，普及社區檢測計劃進入第10日，截至下午1時已有147萬人在檢測中心完成檢測，截至下午2時，累計完成133萬測試，為及早識別社區隱形患者，政府將普及社區計劃延長至9月14日，對象是無病徵市民，呼籲市民把握時間參加。

徐續指，政府正逐步放寬社交距離措施，新措施包括放寛業務處所營運、禁止四人以上群組聚集及配戴口罩規定將於明日至17日生效。徐又指，本港第三波疫情，7月底7天平均數曾高達128宗，希望市民繼續努力，避免再反彈。

外界關注政府押後立法會選舉，但卻開展全民檢測及容許市民在沒預約下到檢測中心，被問到兩者風險有何分別，徐沒有正面回應選舉問題，僅指設計檢測中心有考慮空間及感染風險，檢測中心人員不是緊迫地工作，又沒有大量人流蜂擁到場，雖最近有較多非預約到場檢測市民，但已預約人士相對減少，認為在此消彼長下，可以控制到現場人流。

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