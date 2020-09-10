新冠肺炎｜增12宗確診　一患者兒子初確診　昨日於伊院做眼科手術

新冠肺炎疫情持續，本港今天（10日）新增12宗確診個案，當中5宗屬於本地感染。本地個案中，有2宗源頭不明，都是透過全民檢測計劃而確診，患者分別是銅鑼灣及元朗食肆的員工，其中一人的5歲兒子亦初步確診。醫院管理局指，該名5歲男童昨天伊利沙伯醫院做眼科手術，手術期間才得悉其媽媽確診，不過經測試後發現這對母子都有抗體，而醫護人員有合適裝備，院方也把男童安放於獨立間隔，因此沒有醫護或病人屬於密切接觸者。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，全民檢測找到兩名源頭不明個案，首宗患者於百德新街50-56號的食肆工作，她沒有病徵，9月8日陪同5歲兒子到伊利沙伯醫院交回深喉唾液樣本，當時檢測呈陰性。翌日二人再到醫院，患者兒子接受眼科手術，手術期間才得悉其媽媽確診，當男童接受手術後再做病毒測試，就發現屬初步陽性。

不過醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，經測試後發現這對母子都有抗體，他們的CT值亦高於30，而醫護人員有合適裝備，院方也把男童安放於獨立間間隔，因此沒有醫護或病人屬於密切接觸者。

第二宗源頭不明個案於元朗水車館街一間食肆做樓面，除了返工，會去街市。