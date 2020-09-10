換身份證｜1957至63年、1970至76年及第六屆區議員　更新換證安排

入境事務處今日（10日）公布，智能身份證換領中心早前因疫情而暫停服務，為有序地安排受影響人士辦理換證手續，保安局局長已發出修訂命令，就1957年至1963年及1970年至1976年出生的香港居民的換證時間表，以及第六屆區議會議員的換證安排作出修訂。 入境處又指出，修訂令刪除早前訂立1973至1976年間出生的身份證持有人的換證時間表，當疫情漸趨穩定，保安局局長會再訂立相關出生年份的換證時間表，入境處呼籲，為減少人群聚集，應先登記預約，以減少輪候時間。

入境事務處今日（10日）公布，保安局局長已發出修訂命令，就換證安排作出修訂。

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入境處發言人表示，為避免因人群過度聚集而增加新冠肺炎傳播風險，入境處曾於今年7月20日至8月23日期間再次暫停全港市民換領身份證計劃下9間換證中心的換領新身份證服務。各換證中心已於8月24日起逐步恢復服務。受早前換證中心暫停服務影響，相關年齡組別的市民或未能按照早前公布的換證時間表申領新身份證，因此政府決定修訂換證時間表，以確保換證計劃繼續有序地進行。

全港共有9個智能身份證換領中心，分別位於灣仔、觀塘、旺角、荃灣、沙田、上水、屯門、元朗及將軍澳。（資料圖片）

入境處發言人補充：「考慮到換證服務將來仍有機會受疫情反覆影響，修訂令刪除早前訂立1973至1976年間出生的身份證持有人的換證時間表，以避免多次變更換證時間表令公眾混淆。當疫情漸趨穩定，保安局局長會再訂立相關出生年份的換證時間表。屆時，入境處會盡快透過不同渠道作出公布，讓市民得悉最新安排。」

入境處呼籲，為減少人群聚集，從未預約的人士應先登入網站www.gov.hk/newicbooking、使用入境處流動應用程式或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。申請人亦可於網上或流動應用程式預約時預先填寫表格，以減少輪候時間。