新冠肺炎．最新｜消息：新增13宗確診　將軍澳康盛花園有住戶染疫

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全民檢測「普及社區檢測計劃」延長至下周一（14日），昨晚累計共有152.7萬人完成採樣。衞生署透過全民檢測，至昨日共找21宗確診個案。
政府今日凌晨零時起，放寬多項防疫措施，包括食肆每枱可坐四人、遊樂場所例如遊戲機中心、麻雀館等都可重新營業。
【11:04】消息指，今天新增約13宗確診個案。將軍澳康盛花園第5座有一名女住戶染疫。
【09:00】截至早上8時半，普及社區檢測有153萬人接受採樣，當中有131.3萬人透過網上預約系統登記檢測。昨日（10日）單日有10.4萬人採樣，當中53%，即5.5萬人沒有預約。另外，截至今早8時，有273宗個人資料被用作登記，151宗涉盜用個人資料轉交警方處理。
▼延長服務至9月14日旳全港57間檢測中心▼
▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼
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▼復課指引▼
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