新冠肺炎．最新｜累計162萬完成檢測採樣　下周一起再派銅芯口罩

全民檢測「普及社區檢測計劃」延長至下周一（14日），昨晚累計共有152.7萬人完成採樣。衞生署透過全民檢測，至昨日共找21宗確診個案。截至昨日累計有4914宗確診個案，消息指昨日新增13人染疫。 政府今日凌晨零時起，放寬多項防疫措施，包括食肆每枱可坐四人、遊樂場所例如遊戲機中心、麻雀館等都可重新營業。

【22:15】政府公布由今日早上8時至晚上8時，共有約96,000名市民經普及社區檢測計劃採樣作2019冠狀病毒病檢測。自9月1日開展以來，累計合共有約162.3萬人在檢測中心登記檢測。



截至今晚8時，普及計劃已經累計完成約144.8萬個樣本的2019冠狀病毒病核酸檢測。自8月29日網上預約開始以來，截至今日晚上8時，累計有約132.7萬名市民成功預約檢測。



至今共接獲277宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中153宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

新冠肺炎｜食環署嚴查食肆防疫 7店因食客超額或違口罩令遭檢控

【20:33】食肆限座令今起由2人增至4人，食環署加強巡查各區食物業處所，並對違例的食物業處所採取嚴厲執法行動。發言人表示，由今日凌晨起至下午3時，食環署共巡查了725間餐飲業務處所，以及向七名處所負責人展開提出檢控的法律程序，主要關乎餐桌之間距離未符合有關規定，餐飲處所内的顧客數目超過通常座位數目的一半或處所內人士未有在飲食以外時間佩戴口罩。

【20:31】運輸署公布一名職員收到通知，初步確診感染新型冠狀病毒。



該職員為一名在土瓜灣驗車中心上班的文職人員。她最近一次上班日期為本周三（9日。她執行職務前探測體溫正常，工作時一直有佩戴口罩及遵守防疫措施。衞生防護中心分別向該職員及運輸署了解該職員的工作情況，確認有四位在同一辦工室工作的文職人員為密切接觸者，須要隔離觀察，該署會積極配合衞生防護中心的檢疫措施。

新冠肺炎｜懲教署7000囚人士測試全屬陰性 五人拒做測試需隔離

【20:25】懲教署本月7日起為全港約7,000名在囚人士進行病毒檢測，署方表示，晚上獲通知全部樣本測試結果為陰性。然而，有五名在囚人士經管方及衞生署駐院所醫生多番解釋及勸喻後，仍堅持拒絕提交樣本。為有效切斷隱形傳播鏈及保障其他在囚人士的健康和安全，署方將相關在囚人士隔離以作觀察。

▼天九麻雀館於9月11日恢復營業▼

新冠肺炎｜麻雀館重開即坐無虛席大戰四方城 雀友：過下手癮

【17:52】新冠肺炎第三波疫情緩和，政府早前宣布今日起，放寬部分社交距離措施，麻雀天九耍樂處所可以重開，但要遵守相關的規定。《香港01》記者中午到旺角至油麻地一帶麻雀館聚集的，不少場館內早已坐無虛席，職員一見有人內進也大為緊張，急急通知要先量度體溫，部份麻雀館店內放滿消毒搓手液，又已透明膠相隔兩枱位置以防交叉感染。

然而，可能「雀友」要時間思考「作戰」策略，部份人拉低口罩，或未能完全符合防疫規定。

銅芯口罩｜政府9.14起向市民派發第二個口罩

【18:37】創新及科技局今日（11日）宣布，政府由下星期一（14日）起，向合資格的市民免費派發第二個成人尺碼的「銅芯抗疫口罩」。



於今年5月6日至6月6日期間透過網上登記索取「銅芯抗疫口罩」的香港市民，如於登記時已授權政府將登記資料用於派發其他口罩並獲香港郵政成功派遞第一個口罩，政府將向其派遞第二個口罩。



第二輪郵政派遞完成後，仍未索取「銅芯抗疫口罩＋™」的市民，可由十月初起親身或授權他人到指定地點索取。詳情及確實日期容後公布。

【16:58】行政會議成員、飲食界議員張宇人日前批評政府不懂得「張弛有道」，又指無醫生懂得計算風險，斥「大家唔好扮專家」。張竹君回應時指，自己不是戴口罩方面的專家，「可以問感染控制專家，我唔係呢方面專家。」被問到會否收回早前稱不斷拉低口罩做法更高危的說法時，她指不觸摸口罩表面是普通常識，相信大家都知。

【16:56】張竹君表示，今日有十多宗初步確診個案。

大圍交通城患者全民檢測呈陰性 翌日送院證染疫 醫生疑採樣不好



【16:48】張竹君表示，大圍交通城個案(#4854)是9月2日接受全民測試，但患者是確診者的密切接觸者， 9月3日送醫院，接受化驗證實陽性。當時未有全民檢測結果，張竹君說，結果顯示是陰性。

【16:41】就維景酒店海港酒家之前7月下旬有個案爆發，張竹君表示，今日確診個案#4926亦是維景工作，最近發病，雖然長期有咳，入院後醫生會驗抗體，未知這名患者之前有否交過深喉唾液樣本。

【16:36】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻劉家獻：截至今早9時，有15名病人康復出院，至今累計4597名病人出院。截至今早9時，至今有190名病人分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫。



情況危殆：21

情況嚴重：8

情況穩定：161

公立醫院的個人防護裝備可支持使用5個月，外科口罩有4500萬個，N95有400萬個，

保護衣550萬件，面罩:1100萬個。



新冠肺炎｜今增12宗確診 張竹君反駁張宇人：唔觸摸口罩是常識

【16:34】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：今日新增12宗個案，其中9宗輸入個案，3宗是本地個案。本地個案當中，2人由全民檢測計劃找出，1人是家庭相關。

本地個案當中，1宗 與早前個案相關家庭，#4918 5歲小朋友，

2宗源頭不明，全由全民檢測找出。

#4922是71歲家庭主婦，於 9月7日住將軍澳康盛花園。

#4926、56歲患者是在旺角維景酒店海港任職樓面，居住通菜街，曾到旺角街市，早前幾十同事去做檢測。

新冠肺炎｜13菲傭同機來港6人抵港後證染疫 馬尼拉曾同住宿舍

9宗輸入個案 ：



#4915尼泊爾海員

6宗來自菲律賓，5宗坐9月9日同一航機HX782。 同一個中介公司共13人來港。

#4923英國 香港人

#4925美國 外籍機師

全民檢測｜最後三天 楊潤雄fb再籲學生和教員做檢測 為復課準備

【16:15】港府推行的普及社區檢測（全民檢測）今日踏入第11日，計劃將再下周一（14日）結束，檢測期只剩下三天。教育局局長楊潤雄今日於Facebook中貼出兩條影片，分別是有兩位校長，以及家校會主席呼籲教職員、家長及學生參與全民檢測。楊潤雄亦指，全民檢測可為學校稍後恢復面授課堂作好準備，同樣呼籲學生等參與。

新冠肺炎｜放寬至四人一枱 餐廳午市人龍依舊 市民冀晚市再延長

【15:46】防疫措施今天起進一步放寬，食肆最多可四人一枱，限聚令上限增至四人。雖然有所放寬，但深水埗的餐廳午市人龍依舊，並無因為每枱人數上限放寬，而減少排隊時間，有車仔麵店午市有近20人排隊，有一家四口表示剛得知可四人同枱，方便外出用膳。有市民希望晚市堂食再延長時間，可以去吃宵夜和糖水。

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新冠肺炎｜靠網上夾公仔頂癮 遊樂場所重開 玩家跨區到新場朝聖



【14:38】今日（11日）起遊樂場所，包括遊戲機中心、麻雀館等可重新營業。適逢防疫措施放寬，日資連鎖遊戲機中心Namco今日有分店在九龍灣開張，店內加強防疫措施，包括提供膠手套及設置隔板等。

【14:29】觀塘麗港城管理處張貼告示，第22座有日更清潔員工初步確診新型肺炎，管理處將加強清潔所有樓層的公眾地方及設施。

國泰及港龍航空放棄申請新一輪保就業。（資料圖片）

保就業｜國泰港龍不再申請 職工盟曾收消息：主管需交可裁員名單

【13:50】國泰航空今日宣布，國泰航空及國泰港龍將不會申請第二輪保就業計劃。而部分集團旗下附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會提出申請。

香港職工會聯盟主席吳敏兒表示，近期已經不斷收到間接消息，港龍、國泰的部門主管被要求上交僱員人數及可被裁員名單。她說，全球的航空業勢要經歷洗牌，減少人手或許難以避免，但希望兩間公司可以與工會商量，在裁員時「諗下設計」，如避免一次性大量裁員，亦要對有年資的被裁職員優厚過勞工法利的補償等。

國泰及港龍航空不申請第二輪保就業計劃 意味最快10月可以裁員

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新冠肺炎｜放寬四人一枱 市民未能耍太極多時 改為與友飲茶相聚

【12:30】政府今天起放寬防疫措施，限聚令上限為四人，食肆容許四人一枱。麻雀天九耍樂處所和遊戲機中心等可以重開。

旺角一間酒樓早市熱鬧，有打太極的市民稱體育場所關閉多時，今天特意和打太極朋友飲茶相聚，亦有打工仔上班前和父母飲茶。

新冠肺炎｜運輸署9月15日恢復櫃位服務 設網上預約每日名額5千個

【11:20】新冠肺炎疫情下，本港多項公共服務一度受阻，運輸署早前暫停即時申請的櫃位服務。運輸署今日表示，由下周二（15日）起，運輸署轄下各牌照事務處及多個分組將全面恢復即時申請的櫃位服務，以處理各種牌照及相關服務的申請。

同時為減少人群聚集，市民亦可使用網上預約服務續領車輛牌照、車輛過戶等手續，每日名額為5,000個，相關預約服務維持10星期。

新冠肺炎｜將軍澳康盛花園貼告示 指第5座一住戶確診

【11:04】消息指，今天新增約13宗確診個案。將軍澳康盛花園第5座有一名女住戶染疫。

新冠肺炎｜派對場所加強防疫冀下周開 聖誕前生意回升三至四成

【10:46】本港疫情日漸穩定，政府今日起放寬多個防疫措施，遊樂場所、遊戲機中心、麻雀天九耍樂處所等有條件重開，但是派對房間、卡拉OK及泳池等繼續關閉。

香港派對場地協會會長林漢然今早在港台節目《千禧年代》表示，業界對未能重開感到失望，形容對當局處所風險定義「摸不著頭腦」。他指，派對場所大多設有兩人或四人房，如配合限聚人數要求，加強防疫措施，有足夠條件重開，但局方卻讓容許客人除口罩、面對面的場所重開，又反問酒店推「staycation」 不受監管，情況會否更嚴重。

全民檢測｜累計153萬人接受採樣 聶德權：九展、屋邨地區較熱烈

【09:50】港府推行的普及社區檢測（全民檢測）今日踏入第11日。公務員事務局長聶德權表示，截至早上8時半，計劃累計有153萬人接受採樣，有131.3萬人透過網上預約系統登記檢測。昨日（10日）有10.4萬人採樣，當中超過一半，有5.5萬人沒有預約。

聶德權指對參與人數感「可喜」，反應較熱烈的檢測中心包括位於市民工作上班的地區，如九龍灣國際展貿中心的檢測中心等；另外一些較多屋邨，或早前曾出現確診個案的屋邨亦有不少市民參與。

海洋公園重開後將推園內行山露營及瑜伽 管理層：料收費唔高

【09:20】隨著本港新冠肺炎疫情緩和，海洋公園正積極籌備重開。海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅今早接受港台節目《千禧年代》時表示，暫時重開未定日子，但針對港人在疫情間未能出外旅遊，選擇多親近大自然，公園已構思推出新項目，包括安排園內行山、「兩日一夜」露營、瑜伽活動等，透露本月底會召開記招交代。

【09:00】截至早上8時半，普及社區檢測有153萬人接受採樣，當中有131.3萬人透過網上預約系統登記檢測。昨日（10日）單日有10.4萬人採樣，當中53%，即5.5萬人沒有預約。另外，截至今早8時，有273宗個人資料被用作登記，151宗涉盜用個人資料轉交警方處理。

▼延長服務至9月14日旳全港57間檢測中心▼

新冠肺炎｜麻雀館今重開 設「新規矩」加強防疫

【08:00】相信不少港人都喜愛打麻雀，與親朋好友共聚時「打幾圈」聯誼。隨着新冠肺炎疫情稍為緩和，政府日前宣布周五(11日)起放寬部分社交距離措施，部分處所可以重開，包括麻雀天九耍樂處所，但要遵守相關的規定。有麻雀館負責人表示除了跟從規定之外，也自訂「新規矩」包括在每次牌局之後，有專人消毒麻雀才開新一局、館內亦不建議客人堂食等，減低交义感染風險亦令顧客安心耍樂。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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昨日總覽：

確診大廈食肆｜廟街、秀茂坪、天慈邨再現患者 有人曾到同益街市

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新冠肺炎｜Burgeroom員工經全民檢測確診 老闆：其他員工呈陰性

新冠肺炎｜港鐵：考慮疫情及乘客需求 今年不提供中秋通宵服務

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海洋公園取消今年「哈囉喂」 下周五或重開將推498元任玩入場券

▼復課指引▼