新冠肺炎．最新｜限聚令今起放寬至4人　消息：新增13宗確診

全民檢測「普及社區檢測計劃」延長至下周一（14日），昨晚累計共有152.7萬人完成採樣。衞生署透過全民檢測，至昨日共找21宗確診個案。截至昨日累計有4914宗確診個案，消息指昨日新增13人染疫。 政府今日凌晨零時起，放寬多項防疫措施，包括食肆每枱可坐四人、遊樂場所例如遊戲機中心、麻雀館等都可重新營業。

國泰及港龍航空放棄申請新一輪保就業。（資料圖片）

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新冠肺炎｜靠網上夾公仔頂癮 遊樂場所重開 玩家跨區到新場朝聖



【14:38】今日（11日）起遊樂場所，包括遊戲機中心、麻雀館等可重新營業。適逢防疫措施放寬，日資連鎖遊戲機中心Namco今日有分店在九龍灣開張，店內加強防疫措施，包括提供膠手套及設置隔板等。

【14:29】觀塘麗港城管理處張貼告示，第22座有日更清潔員工初步確診新型肺炎，管理處將加強清潔所有樓層的公眾地方及設施。

保就業｜國泰港龍不再申請 職工盟曾收消息：主管需交可裁員名單

【13:50】國泰航空今日宣布，國泰航空及國泰港龍將不會申請第二輪保就業計劃。而部分集團旗下附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會提出申請。

香港職工會聯盟主席吳敏兒表示，近期已經不斷收到間接消息，港龍、國泰的部門主管被要求上交僱員人數及可被裁員名單。她說，全球的航空業勢要經歷洗牌，減少人手或許難以避免，但希望兩間公司可以與工會商量，在裁員時「諗下設計」，如避免一次性大量裁員，亦要對有年資的被裁職員優厚過勞工法利的補償等。

國泰及港龍航空不申請第二輪保就業計劃 意味最快10月可以裁員

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新冠肺炎｜放寬四人一枱 市民未能耍太極多時 改為與友飲茶相聚

【12:30】政府今天起放寬防疫措施，限聚令上限為四人，食肆容許四人一枱。麻雀天九耍樂處所和遊戲機中心等可以重開。

旺角一間酒樓早市熱鬧，有打太極的市民稱體育場所關閉多時，今天特意和打太極朋友飲茶相聚，亦有打工仔上班前和父母飲茶。

新冠肺炎｜運輸署9月15日恢復櫃位服務 設網上預約每日名額5千個

【11:20】新冠肺炎疫情下，本港多項公共服務一度受阻，運輸署早前暫停即時申請的櫃位服務。運輸署今日表示，由下周二（15日）起，運輸署轄下各牌照事務處及多個分組將全面恢復即時申請的櫃位服務，以處理各種牌照及相關服務的申請。

同時為減少人群聚集，市民亦可使用網上預約服務續領車輛牌照、車輛過戶等手續，每日名額為5,000個，相關預約服務維持10星期。

新冠肺炎｜將軍澳康盛花園貼告示 指第5座一住戶確診

【11:04】消息指，今天新增約13宗確診個案。將軍澳康盛花園第5座有一名女住戶染疫。

新冠肺炎｜派對場所加強防疫冀下周開 聖誕前生意回升三至四成

【10:46】本港疫情日漸穩定，政府今日起放寬多個防疫措施，遊樂場所、遊戲機中心、麻雀天九耍樂處所等有條件重開，但是派對房間、卡拉OK及泳池等繼續關閉。

香港派對場地協會會長林漢然今早在港台節目《千禧年代》表示，業界對未能重開感到失望，形容對當局處所風險定義「摸不著頭腦」。他指，派對場所大多設有兩人或四人房，如配合限聚人數要求，加強防疫措施，有足夠條件重開，但局方卻讓容許客人除口罩、面對面的場所重開，又反問酒店推「staycation」 不受監管，情況會否更嚴重。

全民檢測｜累計153萬人接受採樣 聶德權：九展、屋邨地區較熱烈

【09:50】港府推行的普及社區檢測（全民檢測）今日踏入第11日。公務員事務局長聶德權表示，截至早上8時半，計劃累計有153萬人接受採樣，有131.3萬人透過網上預約系統登記檢測。昨日（10日）有10.4萬人採樣，當中超過一半，有5.5萬人沒有預約。

聶德權指對參與人數感「可喜」，反應較熱烈的檢測中心包括位於市民工作上班的地區，如九龍灣國際展貿中心的檢測中心等；另外一些較多屋邨，或早前曾出現確診個案的屋邨亦有不少市民參與。

海洋公園重開後將推園內行山露營及瑜伽 管理層：料收費唔高

【09:20】隨著本港新冠肺炎疫情緩和，海洋公園正積極籌備重開。海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅今早接受港台節目《千禧年代》時表示，暫時重開未定日子，但針對港人在疫情間未能出外旅遊，選擇多親近大自然，公園已構思推出新項目，包括安排園內行山、「兩日一夜」露營、瑜伽活動等，透露本月底會召開記招交代。

【09:00】截至早上8時半，普及社區檢測有153萬人接受採樣，當中有131.3萬人透過網上預約系統登記檢測。昨日（10日）單日有10.4萬人採樣，當中53%，即5.5萬人沒有預約。另外，截至今早8時，有273宗個人資料被用作登記，151宗涉盜用個人資料轉交警方處理。

▼延長服務至9月14日旳全港57間檢測中心▼

新冠肺炎｜麻雀館今重開 設「新規矩」加強防疫

【08:00】相信不少港人都喜愛打麻雀，與親朋好友共聚時「打幾圈」聯誼。隨着新冠肺炎疫情稍為緩和，政府日前宣布周五(11日)起放寬部分社交距離措施，部分處所可以重開，包括麻雀天九耍樂處所，但要遵守相關的規定。有麻雀館負責人表示除了跟從規定之外，也自訂「新規矩」包括在每次牌局之後，有專人消毒麻雀才開新一局、館內亦不建議客人堂食等，減低交义感染風險亦令顧客安心耍樂。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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昨日總覽：

確診大廈食肆｜廟街、秀茂坪、天慈邨再現患者 有人曾到同益街市

全民檢測｜消息：華昇承認有一個樣本出現假陽性 惟未解釋原因

全民檢測｜累計逾22萬人無預約檢測 152.7萬人完成採樣

新冠肺炎｜Burgeroom員工經全民檢測確診 老闆：其他員工呈陰性

新冠肺炎｜港鐵：考慮疫情及乘客需求 今年不提供中秋通宵服務

新冠肺炎｜政府稱本月疫情漸趨穩定 9.15起全面恢復公共服務

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海洋公園取消今年「哈囉喂」 下周五或重開將推498元任玩入場券

▼復課指引▼