全民檢測｜聶德權：累計153萬人接受採樣　九展、屋邨地區較熱烈

港府推行的普及社區檢測（全民檢測）今日（11日）踏入第11日。公務員事務局長聶德權表示，截至早上8時半，計劃累計有153萬人接受採樣，有131.3萬人透過網上預約系統登記檢測。昨日（10日）有10.4萬人採樣，當中超過一半，有5.5萬人沒有預約。 聶德權指對參與人數感「可喜」，反應較熱烈的檢測中心包括位於市民工作上班的地區，如九龍灣國際展貿中心的檢測中心等；另外一些較多屋邨，或早前曾出現確診個案的屋邨亦有不少市民參與。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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聶德權今日於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中交代參與檢測人數，指截至今早8時，有273宗個人資料被用作登記，151宗涉盜用個人資料轉交警方處理。被問到參與檢測人數是否與預期有落差時，聶指計劃是希望達「願檢盡檢」，沒有設定預期參與人數，而有153萬市民已採樣是「可喜」。

他又認為，在自願參與的計劃中，市民是否參與有眾多因素，包括現時全民檢測計劃地點及醫護人手都有限制，「計劃開始之後，都睇到市民態度有改變，好多市民都覺得過程方便、順暢」。他指越多人參加，有越高參考度，有助控制及結束疫情。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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他又表示，有部份檢測中心明日（12日）將關閉，有57間中心會在未來3日繼續服務；他又形容現時個別地區市民仍對檢測有需求，觀察到不少一家大小一起參與，亦包括外傭。

對於全民檢測完結後政府下一步行動，聶德權指未來工作是防止輸入個案，社區亦要做追蹤，以及恆常會為高危或特定群組進行檢測。他強調檢測重要，因一有個案就可以找出可能患者，避免擴散。他又指，有參與採樣的醫護人員認為，全民檢測過程亦可以教育市民防疫及個人衞生。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

▼01直擊火眼實驗室▼