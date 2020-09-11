新冠肺炎｜靠網上夾公仔頂癮　遊樂場所重開　玩家跨區到新場朝聖

新冠肺炎疫情有所緩和，今日（11日）起遊樂場所，包括遊戲機中心、麻雀館等可重新營業。適逢防疫措施放寬，日資連鎖遊戲機中心Namco今日有分店在九龍灣開張，店內加強防疫措施，包括提供膠手套及設置隔板等。 有居於新界顧客一早到場，對場所重開感興奮。；亦有人稱每月會「夾公仔」4至5次，停業期間只能靠上網遙距「夾公仔」。有家長帶同女兒到場，他們稱為防感染，會做足措施，包括接觸遊戲機後會消毒雙手。

日資連鎖遊戲機中心Namco分店今日於九龍灣開張，於早上約11時多，店內已有約10多名客人。店外入口放置體溫監測器及酒精搓手液，遊戲機中間設置隔板，部分有放置膠手套供客人取用。店內有指示稱不得多於4人遊玩，並建議遊玩時戴上膠手套。

顧客陳先生於早上11時多到場，他居於新界專程到於九龍灣的遊戲機中心分店，稱得知新店今日開張，昨晚已上網搜尋分店遊戲機資料，更不消半小時已夾得4隻小型公仔。他稱，過往平均每周「夾公仔」兩次，對於遊戲機中心重開感興奮。對於感染風險，他稱有自備酒精搓手液，會於接觸機器後消毒雙手。

林小姐與友人一同到場，稱平均一個月會玩4至5次，於停開期間要轉為上網「夾公仔」，坦言「玩法唔同」，只為「頂住先」。她稱對處所重開感興奮，為減低感染風險會多消毒雙手。她稱不會使用店內提供的膠手套，認為更不衞生。

蔡先生及蔡太太與4歲女兒一同到場玩樂，蔡太太稱過往平均一星期會與女兒到遊樂場所2次，於停業期間感到悶，又不能到公園。她對於重開感開心，對店內防疫措施感滿意，認為最重要為「做好自己」，強調會多消毒雙手，又稱不會使用店內膠手套。蔡小朋友稱感開心，「最鐘意玩遊戲車，」於場所停業期間感到沉悶，「淨係去朋友屋企。」

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