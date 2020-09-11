港鐵東鐵新信號系統帶錯路需「優化」　新九卡車明日啟用前急煞停

沙中線項目下，為配合東鐵線伸延過海，港鐵逐步將現時12卡車更換成9卡車，全數37組列車料需時1.5年更換完成。港鐵早前宣布，新信號系統及新列車將於周六（12日）投入服務。 新信號系統投入服務在即，《香港01》接獲消息，指港鐵日前在演練新信號系統期間，信號系統疑曾發生「帶錯路」事故，列車駛經道俗稱波口位的道岔位置時，「入錯線」導致列車去錯目的地。消息續指，事後進一步發現，切換成新信號系統運作後，途經其他波口位亦有機會出現「入錯線」問題。 港鐵將於傍晚6時15分召開記者，交代明日新列車及新信號系統安排變更事宜。港鐵車務營運總管黃琨暐、工程處總經理（工程建造）周蘇鴻及機電工程總管梁志立將出席。

重點報道：

東鐵新信號系統疑失靈「帶錯路」測試車入錯線 新九卡車押後啟用

【19:07】記者會持續約25分鐘結束，港鐵並無交代何時、如何發現出問題，全程僅稱新信號系統需「優化」。

【19:00】港鐵指，新系統延遲使用，對東鐵線過海段通車有影響。

【18:53】港鐵昨晚以電郵回應《香港01》記者查詢，稱新系統會如期運作，被問及為何一日內改口，指新系統需要「優化」，港鐵並無正面回應。記者會上，多間傳媒多次追問，何時、如何發現系統有問題，港鐵並無直接回答。

【18:42】港鐵車務營運總管黃琨暐：東鐵新信號系統原本預計明日（12日）投入使用，但最後複檢發現行車路線設定相關管控道不理想，因此需改動新信號系統、新列車投入服務的時間。

工程處總經理（工程建造）周蘇鴻：東鐵明日會如常運作，只是押後新信號系統、新列車使用。