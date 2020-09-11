再見《13點》　著名女漫畫家李惠珍離世

本港著名女漫畫家、少女漫畫《13點》（《13点》）作者李惠珍上月下旬離世，Facebook專頁「13点 Miss13Dots」今日披露，她是於上月27日病逝，悼文稱「完成了她充滿愛與色彩的人生。她陽光的笑容，動人的筆下世界，將永遠活在我們的思念中」。

女漫畫家李惠珍近年推動《13點》漫畫產品化，令新一代認識這本漫畫。（資料圖片／潘思穎攝）

尊子：如果無李惠珍 是香港文化缺失

漫畫家尊子向香港01證實，今日收到李惠珍離世消息。他表示，李因病入院已經有一段時間，不過對具體的病情並不知曉。

尊子說，李惠珍的漫畫代表了一個時代，尤其漫畫的內容、技巧都極具代表性，「如果無佢，對於香港的文化可能是一種缺失。」他上次見到李惠珍是一年前左右一起飲茶，還記得當時聊天很愉快，印像中她是一個好精伶、大方、有才華的人，「她話不是很多，但是是一個很有想法的人。」

Facebook專頁「13点 Miss13Dots」寫有李惠珍離世悼文。 （FB專頁圖片）

李惠珍筆下的《13點》，是60年代本地罕見的少女漫畫。（13点Facebook）

李惠珍鍾情旗袍：說起旗袍正正係國教啦

李惠珍有「香港少女漫畫掌門人」稱號，她憑《13點》成名，這部於60年代推出的第一代本地少女漫畫，主角富家女13點經常穿上富時代感旗袍登場，當年有人曾統計過該漫畫當中，有達1,728件時裝，當中以旗袍為主。

作者李惠珍近年少有推出新作，但鍾情那種富東方氣色的旗袍裝束的心仍未有動搖，她說：「成日話要講國民教育，其實說起旗袍正正係國教啦！呢個係中國人嘅傳統。」

早年她曾接受訪問，提到當年不少本地女性以不同造型的旗袍作為潮流指標外，當中角色的性格亦為社會不公義的事情，如店鋪老闆欺負窮小孩等，都會仗義執言。有人提過，角色的設定與作者本身性格有點相似，即使是輕鬆少女漫畫，仍處處展示了個人價值觀以及對生活、社會事務的觀察。