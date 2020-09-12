新冠肺炎・最新｜新增13宗確診　9宗屬本地　較昨日增兩倍

本港第三波疫情平穩，近日確診數字大減，政府昨日（11日）放寛限聚令至4人，食肆可以4人一枱，部分娛樂場所如麻雀館、遊戲機中心等都可以重開。 截至今日（12日）凌晨，單日新增13宗確診，其中9宗本地個案。昨日有3宗本地個案，今日數目較昨日增兩倍。

【16:30】截至今日凌晨，單日新增13宗確診，9宗屬本地個案，當中5宗源頭不明，累計至4939人染病；另外有十多宗初步陽性個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，源頭不明個案中，包括#4927，30歲女士，在屯門18咪半黃金餐室做侍應。#4928，為67歲退休人士，住油塘油麗邨雅麗樓，與家人同住，其中兩名家人曾做全民檢測，但因為同住而再於衞生署採樣，三名家人呈陽性今日確診（#4933、4934、4935）。

另外確診者包括：#4936，51歲女士，土瓜灣的驗車中心工作，住大圍；#4937，88歲退休人士，住葵涌；#4938，45歲文員，在流浮山工作，住樂富。

醫管局宗行政經理劉家獻指，新增一名病人離世，疫情至今本港累計100人死亡。

屯門醫院內科病房一名65歲女病人初步確診，是長期病患，9月9日去內科覆診，9月11日入院，曾睡在走廊臨時病床，有戴口罩，無發燒無病徵。初步數名病人密切接觸，需要隔離，一名清潔工需要隔離，四名職員要接受28日醫學監察。

那打素青年負壓病房，今早未能運作25分鐘，病房有5病人及4家屬，全部有戴口罩，一人為確診者。

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新冠肺炎｜深水埗67歲長期病男患者離世 港累計100宗死亡個案

【13:00】明愛醫院發言人今日（12日）公布，一名確診感染新型冠狀病毒肺炎病人於今晨離世。

一名67歲有長期病患、住深水埗普陞閣的男病人（個案編號：4300）8月11日因發燒及肺炎入院接受治療，其後確診感染新型冠狀病毒。病人經治療後，情況好轉，病毒抗體呈陽性。惟病人其後因末期癌病而病情持續惡化，延至今晨六時二十五分離世。

連同上述個案，至今共有99名新型肺炎確診病人於公立醫院離世。另外，亦有一名病人於家中離世，合共100名確診者不治。

全民檢測｜57間檢測中心延長運作三日 有街坊求安心隔11日再檢測

新冠肺炎｜屯院內科女病人初確診 同一大型病房獨立房住血癌病人

【12:56】據了解，屯門醫院一個大型內科病房內的女病人，初步確診新冠肺炎。據悉，該名病人患有長期病，入院做檢查。而她入住的大型內科病房中，包括血液及血液腫瘤科病房，惟血液及血液腫瘤科病房有獨立病格，亦有獨立抽風系統，也不會與內科病房共用醫護人手。

【12:30】政府發言人表示，截至今日（12日）上午11時45分，共有約133.7萬人透過網上預約，登記全民檢測計劃。

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限聚令｜放寬至四人 食肆限入座率不旺財 夾公仔店重開人丁單薄

確診大廈｜廟街、通菜街新增住戶確診 將軍澳患者曾到新都城二期

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