大圍護老院爆新型肺炎　醫護哄院友撤離「度假」　惋惜婆婆離世

本港第三波新冠肺炎疫情在多間護老院舍爆發，老人家、院舍員工和外展醫護人員如同坐一艘船，經歷「封院」，急須撤離去檢疫中心的擔心緊張。院友物品眾多，員工忙亂失措地收拾之際，醫護人員為他們準備行李清單。院友難以接受隔離，醫護人員就稱院舍大清洗，又哄他們是去「度假」。 醫護人員時常到護老院舍提供外展服務，和院友熟稔的醫護得知首名大圍隆亨長者之家院友離世，感到可惜難過，憶述九旬婆婆生前尚算健康、「行得下」，而且精神不俗，會和他們聊天。

第三波疫情肆虐至少四間護老院舍，共超過百名患者，大圍救世軍隆亨長者之家是其中一間出現群組感染的護老院舍。負責該區的沙田威爾斯親王醫院社區老人評估小組為隆亨長者之家提供外展服務約20年，小組醫護人員評估和治理長者，小組亦為院舍員工提供培訓。

隆亨長者之家群組先後有15人確診，當中三名院友離世。威院醫護人員疫情前經常到訪院舍。

得知首名院友離世，威院社區外展服務資深護師陳勵明嘆「好可惜、好唔開心」，表示九旬婆婆生前身體狀況尚可，仍然「行得下」，腦筋不是好差，能和他們聊天。威院內科及藥物治療學系副顧問醫生馬漢明說，認識的院友離世令團隊難過，長者染上新冠肺炎的死亡率高，顯得感染控制措施重要。

威爾斯親王醫院社區老人評估小組早前支援護老院舍撤離和檢疫，有名婆婆檢疫完畫了一幅畫感謝他們，令團隊受鼓勵。（盧翊銘攝）

撤離執行李「唔知由邊到執起」

7月第一位隆亨員工染疫，陳勵明形容院舍頓時進入「封城」狀態，院友員工不可出入，醫護人員和他們一同擔心緊張。院友擔心不去能覆診無藥服用，於是外展醫生迅速開藥和拿去院舍。全院舍50多人急須撤離檢疫14天，讓員工慌忙失措的是想到院友的尿片藥物假牙，執行李「唔知由邊到執起」，醫護人員幫忙擬定11至12項物品的行李清單，提醒他們帶備必須藥物和敷料。

哄院友到坐望海景的西貢樟木頭老人度假中心「度假」

年邁的院友對突如其來的搬家困惑不已，醫護人員安撫他們稱院舍大清洗，哄他們在坐望海景的西貢樟木頭老人度假中心「度假」，又會開電視和收音機，讓他們以手機聯絡家人，安慰院友隔離的不快和不適應。她表示有認知障礙症院友檢疫期間險溜走，小組提醒檢疫人員特別照顧和留意幾名院友，使用離床警報標籤和處方可安睡的藥物均有效。

有院友帶不夠藥物進隔離營，檢疫人員協助他們和醫生視像會診，醫院可處方和在翌日送藥。（醫院管理局提供）

有院友帶不夠藥物進隔離營，檢疫人員協助他們和醫生視像會診，醫院可處方和在翌日送藥。馬漢明指院舍最初抗拒嶄新的視像會診，但隨疫症在院舍爆發，視像會診可減少接觸感染風險，院舍陸續在7月中至8月加入使用，有院舍甚至為院友加設喇叭和放置平板電腦架子。馬漢明指視像會診有彈性，比電話應診更全面了解病人。他說疫情下親身診症，長者不敢正視醫護人員，擔心他們傳播病毒，反而視像會診令他們少了份憂慮。

威院社區老人評估小組負責區內近40間資助或私營院舍約4,100位長者，2月初開始進行沙田區視像會診計劃，截止9月初有34間院舍使用，達九成參與率。