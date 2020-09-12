新冠肺炎・最新｜放寬限聚令至四人首個星期日　全面檢測最後兩日

本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（12日）錄得13宗個錄得13宗確診，9宗是本地個案，當中5宗源頭不明。政府抗疫專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若情況在下周五（18日）仍未改善，政府不應繼續放寬措施，變相主題樂園、卡拉OK、夜店重開無期。

昨日是限聚令放寬至四人的首個周末，多個商場都人山人海。今日（13日）亦是全面檢測最後兩日。