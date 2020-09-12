新冠肺炎・最新｜放寬限聚令至四人首個星期日　全面檢測最後兩日

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本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（12日）錄得13宗個錄得13宗確診，9宗是本地個案，當中5宗源頭不明。政府抗疫專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若情況在下周五（18日）仍未改善，政府不應繼續放寬措施，變相主題樂園、卡拉OK、夜店重開無期。

昨日是限聚令放寬至四人的首個周末，多個商場都人山人海。今日（13日）亦是全面檢測最後兩日。

▼9月12日限聚令放寬至四人　首個周末▼

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確診大廈食肆｜一家四口患者曾到觀塘、太古城、銅鑼灣多間餐廳

【00:00】周六公布（12日）新增13宗確診個案，患者居所分布在九龍及新界各區。油塘油麗邨雅麗樓有一家四口均染疫，他們到過多間餐廳，包括觀塘廣東燒味餐廳、新港明珠海鮮酒家、太古城中心 Minh & Kok，以及銅鑼灣極尚大瀛喜日本料理。另外，屯門友愛邨、沙田豐盛苑、葵涌浩景臺及於黃大仙樂富邨均新增住戶確診。

▼57間延長開放的檢疫中心▼

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新冠肺炎｜29歲男確診者在太古城美心Minh&Kok侍應　餐廳停業7日

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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全民檢測｜內地支援隊：檢測百萬樣本是挑戰　每更八小時不吃不拉

新冠肺炎｜增13個案　黃金泳灘L'atlantis及太古城食肆侍應確診

新冠肺炎｜屯門醫院卧走廊內科病人初步確診　清潔助理列密切接觸

全民檢測｜57間檢測中心延長運作三日　有街坊求安心隔11日再檢測

▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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新冠肺炎｜兩侍應確診　碗碟播毒高危　醫生倡市民光顧少人食肆
限聚令｜無源頭個案佔半　許樹昌：情況無改善不應重開樂園、K房
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限聚令放寬　張宇人：餐飲業界生意有改善　業界底線是4人一枱
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