新冠肺炎・最新｜放寬限聚令至四人首個星期日　全面檢測最後兩日

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本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（12日）錄得13宗個錄得13宗確診，9宗是本地個案，當中5宗源頭不明。政府抗疫專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若情況在下周五（18日）仍未改善，政府不應繼續放寬措施，變相主題樂園、卡拉OK、夜店重開無期。
昨日是限聚令放寬至四人的首個周末，多個商場都人山人海。今日（13日）亦是全面檢測最後兩日。
▼9月12日限聚令放寬至四人 首個周末▼
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【00:00】周六公布（12日）新增13宗確診個案，患者居所分布在九龍及新界各區。油塘油麗邨雅麗樓有一家四口均染疫，他們到過多間餐廳，包括觀塘廣東燒味餐廳、新港明珠海鮮酒家、太古城中心 Minh & Kok，以及銅鑼灣極尚大瀛喜日本料理。另外，屯門友愛邨、沙田豐盛苑、葵涌浩景臺及於黃大仙樂富邨均新增住戶確診。
▼57間延長開放的檢疫中心▼
新冠肺炎｜29歲男確診者在太古城美心Minh&Kok侍應 餐廳停業7日
▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼
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